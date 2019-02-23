Dưỡng da cật lực sáng tối nhưng vẫn không thấy hiệu quả, có thể bạn đã sai ngay từ bước này

Chăm sóc da 23/02/2019 12:40

Chỉ cần phạm phải sai lầm trong bước tẩy trang, dù chăm chỉ sử dụng mỹ phẩm đến mấy thì làn da của bạn vẫn sẽ không đẹp lên nhanh chóng.

Dù áp dụng phương pháp làm đẹp nào, bước đầu tiên bạn cần thực hiện vẫn là tẩy trang và làm sạch khuôn mặt. Đây là bước cực kỳ quan trọng quyết định đến sự thành bại của cả quá trình chăm sóc kỹ lưỡng.

Vì nếu lượng bụi bẩn và mỹ phẩm trang điểm vẫn còn sót lại, chúng sẽ xâm nhập vào da cùng các loại kem sử dụng sau đó và gây ra nhiều vấn đề nguy hại như mụn, viêm, kích ứng.

Ngoài việc làm sạch đúng cách, phụ nữ cần phải chọn được sản phẩm tẩy trang, sữa rửa mặt phù hợp với tính chất da để ngăn ngừa tối đa tình trạng kích ứng. 

Dưỡng da cật lực sáng tối nhưng vẫn không thấy hiệu quả, có thể bạn đã sai ngay từ bước này - Ảnh 1
Tẩy trang, làm sạch da mỗi ngày rất quan trọng. Nếu bỏ qua hay thực hiện không đúng cách, da sẽ rất dễ nổi mụn, sần sùi và xuất hiện nhiều khuyết điểm - Ảnh: Internet

Trên thực tế, không có nhiều người quan tâm và suy nghĩ đúng về tầm quan trọng của bước làm sạch và tẩy trang. Điều này gây ra nhiều hệ lụy như mụn, ngứa, kích ứng, viêm lỗ chân lông. Chính vì vậy, hãy tham khảo các thông tin sau đây về việc tẩy trang đúng cách để bảo vệ vẻ khỏe đẹp của làn da.

Cách tẩy trang, làm sạch cho mọi làn da

Người không trang điểm

Dù không phải là người có thói quen trang điểm mỗi ngày, bạn cũng nên sử dụng nước tẩy trang trước khi rửa mặt. Thực tế, sữa rửa mặt thông thường không thể làm sạch sâu trong lỗ chân lông. Do đó, cần đến nước tẩy trang để loại bỏ bụi bẩn, bã nhờn và vi khuẩn gây hại một cách triệt để. 

Đầu tiên, cho nước tẩy trang lên miếng bông, dùng chúng xoa nhẹ nhàng khắp khuôn mặt đến khi lấy đi hoàn toàn bụi bẩn, cặn bã. Sau đó, cho sữa rửa mặt vào lòng bàn tay, tạo bọt rồi thoa lên da, mát xa khoảng 1 đến 2 phút thì dùng nước lạnh rửa sạch.

Thực hiện theo đúng công đoạn này vào buổi tối trước khi áp dụng các loại kem dưỡng da. 

Dưỡng da cật lực sáng tối nhưng vẫn không thấy hiệu quả, có thể bạn đã sai ngay từ bước này - Ảnh 2
Nếu là người không hay trang điểm, bạn vẫn nên dùng nước tẩy trang hàng ngày. Chúng sẽ hỗ trợ sữa rửa mặt làm sạch da tối ưu - Ảnh: Internet

Người trang điểm mỗi ngày

Khác với người không thường xuyên makeup, những cô gái phải tiếp xúc với kem nền, kem lót, phấn phủ... mỗi ngày cần làm sạch kỹ lưỡng hơn rất nhiều. Nguyên nhân là vì nước tẩy trang và sữa rửa mặt không thể hòa tan, loại bỏ mỹ phẩm trang điểm, do đó, bạn cần dùng đến các loại tinh dầu. 

Khi tiếp xúc với da, dầu nhanh chóng làm tan các loại kem nền, thậm chí là kem chống nắng. Nhờ đó, bạn dễ dàng làm sạch khuôn mặt hơn.

Dưỡng da cật lực sáng tối nhưng vẫn không thấy hiệu quả, có thể bạn đã sai ngay từ bước này - Ảnh 3
Nếu trang điểm hàng ngày, bạn nên sử dụng dầu tẩy trang để mỹ phẩm makeup được loại bỏ triệt để khỏi làn da - Ảnh: Internet

Thoa dầu tẩy trang lên khắp khuôn mặt, dùng bông mềm để lau khô. Sau đó là bước dùng nước tẩy trang. Cuối cùng, bạn nên sử dụng loại sữa rửa mặt không tạo bọt, dịu nhẹ để bảo vệ độ ẩm tự nhiên của làn da. 

Nếu da bạn là da khô và nhạy cảm

Đối với những phụ nữ sở hữu làn da khô và nhạy cảm, công đoạn làm sạch cần chú ý đến việc lựa chọn sản phẩm phù hợp. Làn da này thực sự rất khó chăm sóc vì dễ bị kích ứng, mẩn đỏ, nổi mụn đối với thành phần nào đó. 

Tuy nhiên, có một dạng mỹ phẩm tẩy trang và làm sạch cực kỳ lành mạnh mà người sở hữu làn da nhạy cảm hoàn toàn có thể sử dụng đó là sáp. Với kết cấu dạng sáp gel bám vào da, cùng đặc tính dịu nhẹ, cấp ẩm vượt trội, sáp tẩy trang không chỉ làm sạch mà còn phục hồi làn da khô nứt hữu hiệu. 

Dưỡng da cật lực sáng tối nhưng vẫn không thấy hiệu quả, có thể bạn đã sai ngay từ bước này - Ảnh 4
Nếu sở hữu làn da nhạy cảm, bạn nên sử dụng sáp tẩy trang - Ảnh: Internet

Lưu lại ngay những lời khuyên bổ ích trên về việc tẩy trang, làm sạch khuôn mặt mỗi ngày, làn da của bạn sẽ được bảo vệ tốt nhất. 

Đây là 4 bí kíp giúp phụ nữ Nhật Bản sở hữu làn da căng mướt, trắng hồng và trẻ lâu

Đây là 4 bí kíp giúp phụ nữ Nhật Bản sở hữu làn da căng mướt, trắng hồng và trẻ lâu

Byrdie đã đăng tải những bí quyết làm đẹp giúp phụ nữ Nhật Bản sở hữu làn da hồng hào, tươi trẻ và chậm lão hóa cực kỳ bổ ích mà bạn nên học hỏi.

Xem thêm
Từ khóa:   tẩy trang đúng cách tẩy trang sai lầm khi làm đẹp

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Tâm sự gia đình 14 phút trước
Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Dinh dưỡng 44 phút trước
Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Đời sống 1 giờ 19 phút trước
Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Hậu trường 1 giờ 45 phút trước
Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Xã hội 1 giờ 57 phút trước
Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Đời sống 2 giờ 26 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Đời sống 2 giờ 49 phút trước
Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 14 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 14 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két