Dưỡng da cật lực sáng tối nhưng vẫn không thấy hiệu quả, có thể bạn đã sai ngay từ bước này

Vì nếu lượng bụi bẩn và mỹ phẩm trang điểm vẫn còn sót lại, chúng sẽ xâm nhập vào da cùng các loại kem sử dụng sau đó và gây ra nhiều vấn đề nguy hại như mụn, viêm, kích ứng.

Dù áp dụng phương pháp làm đẹp nào, bước đầu tiên bạn cần thực hiện vẫn là tẩy trang và làm sạch khuôn mặt. Đây là bước cực kỳ quan trọng quyết định đến sự thành bại của cả quá trình chăm sóc kỹ lưỡng.

Trên thực tế, không có nhiều người quan tâm và suy nghĩ đúng về tầm quan trọng của bước làm sạch và tẩy trang. Điều này gây ra nhiều hệ lụy như mụn, ngứa, kích ứng, viêm lỗ chân lông. Chính vì vậy, hãy tham khảo các thông tin sau đây về việc tẩy trang đúng cách để bảo vệ vẻ khỏe đẹp của làn da.

Ngoài việc làm sạch đúng cách, phụ nữ cần phải chọn được sản phẩm tẩy trang, sữa rửa mặt phù hợp với tính chất da để ngăn ngừa tối đa tình trạng kích ứng.

Cách tẩy trang, làm sạch cho mọi làn da

Người không trang điểm

Dù không phải là người có thói quen trang điểm mỗi ngày, bạn cũng nên sử dụng nước tẩy trang trước khi rửa mặt. Thực tế, sữa rửa mặt thông thường không thể làm sạch sâu trong lỗ chân lông. Do đó, cần đến nước tẩy trang để loại bỏ bụi bẩn, bã nhờn và vi khuẩn gây hại một cách triệt để.

Đầu tiên, cho nước tẩy trang lên miếng bông, dùng chúng xoa nhẹ nhàng khắp khuôn mặt đến khi lấy đi hoàn toàn bụi bẩn, cặn bã. Sau đó, cho sữa rửa mặt vào lòng bàn tay, tạo bọt rồi thoa lên da, mát xa khoảng 1 đến 2 phút thì dùng nước lạnh rửa sạch.

Thực hiện theo đúng công đoạn này vào buổi tối trước khi áp dụng các loại kem dưỡng da.

Nếu là người không hay trang điểm, bạn vẫn nên dùng nước tẩy trang hàng ngày. Chúng sẽ hỗ trợ sữa rửa mặt làm sạch da tối ưu - Ảnh: Internet

Người trang điểm mỗi ngày

Khác với người không thường xuyên makeup, những cô gái phải tiếp xúc với kem nền, kem lót, phấn phủ... mỗi ngày cần làm sạch kỹ lưỡng hơn rất nhiều. Nguyên nhân là vì nước tẩy trang và sữa rửa mặt không thể hòa tan, loại bỏ mỹ phẩm trang điểm, do đó, bạn cần dùng đến các loại tinh dầu.

Khi tiếp xúc với da, dầu nhanh chóng làm tan các loại kem nền, thậm chí là kem chống nắng. Nhờ đó, bạn dễ dàng làm sạch khuôn mặt hơn.

Nếu trang điểm hàng ngày, bạn nên sử dụng dầu tẩy trang để mỹ phẩm makeup được loại bỏ triệt để khỏi làn da - Ảnh: Internet

Thoa dầu tẩy trang lên khắp khuôn mặt, dùng bông mềm để lau khô. Sau đó là bước dùng nước tẩy trang. Cuối cùng, bạn nên sử dụng loại sữa rửa mặt không tạo bọt, dịu nhẹ để bảo vệ độ ẩm tự nhiên của làn da.

Nếu da bạn là da khô và nhạy cảm

Đối với những phụ nữ sở hữu làn da khô và nhạy cảm, công đoạn làm sạch cần chú ý đến việc lựa chọn sản phẩm phù hợp. Làn da này thực sự rất khó chăm sóc vì dễ bị kích ứng, mẩn đỏ, nổi mụn đối với thành phần nào đó.

Tuy nhiên, có một dạng mỹ phẩm tẩy trang và làm sạch cực kỳ lành mạnh mà người sở hữu làn da nhạy cảm hoàn toàn có thể sử dụng đó là sáp. Với kết cấu dạng sáp gel bám vào da, cùng đặc tính dịu nhẹ, cấp ẩm vượt trội, sáp tẩy trang không chỉ làm sạch mà còn phục hồi làn da khô nứt hữu hiệu.

Nếu sở hữu làn da nhạy cảm, bạn nên sử dụng sáp tẩy trang - Ảnh: Internet

Lưu lại ngay những lời khuyên bổ ích trên về việc tẩy trang, làm sạch khuôn mặt mỗi ngày, làn da của bạn sẽ được bảo vệ tốt nhất.