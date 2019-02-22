Da dẻ nhăn nheo vì lão hóa sẽ trở nên mịn màng, trắng hồng nhờ 3 cách dùng mật ong này

Chăm sóc da 22/02/2019 16:30

Mật ong là nguyên liệu tự nhiên có tác dụng ngăn ngừa lão hóa rất tuyệt vời, từ đó giúp bạn giải quyết các vấn đề như nếp nhăn, nám sạm hiệu quả.

Mật ong xuất hiện trong rất nhiều công thức làm đẹp vì nguồn dưỡng chất dồi dào trong chúng mang đến vô vàn tác dụng đối với làn da. 

Ngoài khả năng dưỡng ẩm vượt trội, loại mật tự nhiên này rất giàu chất chống oxy hóa có công dụng đẩy lùi lão hóa hữu hiệu. Nguồn dưỡng chất này góp phần ức chế quá trình thoái hóa tế bào, duy trì làn da căng mịn và tươi trẻ. Đối với làn da xuất hiện các nếp nhăn li ti, mật ong có thể phục hồi lại vẻ căng mịn nhanh chóng. 

Da dẻ nhăn nheo vì lão hóa sẽ trở nên mịn màng, trắng hồng nhờ 3 cách dùng mật ong này - Ảnh 1
Mật ong là nguyên liệu tự nhiên có tác dụng ngăn ngừa lão hóa, xóa mờ nếp nhăn hữu hiệu - Ảnh: Internet

Hơn nữa, trong nguyên liệu này còn có hàm lượng lớn kháng khuẩn, chống viêm rất tốt cho việc điều trị và ngăn ngừa mụn trứng cá, mẩn ngứa da hiệu quả. 

Dưới đây là 3 cách dùng mật ong để dưỡng da mà mọi phụ nữ có thể sử dụng ngay tại nhà.

Cách dùng mật ong xóa mờ nếp nhăn 

Mật ong và lòng trắng trứng

Nguyên liệu cần có:

- 1 muỗng canh mật ong

- 1 lòng trắng trứng gà

- 1 ít nước cốt chanh

Cách thực hiện:

Cho mật ong, lòng trắng trứng và nước cốt chanh vào chiếc bát sạch, dùng muỗng khuấy đều đến khi thu được hỗn hợp đặc sánh. Rửa mặt, thoa đều chúng lên và mát xa nhẹ nhàng theo chuyển động tròn vài phút. 

Nằm thư giãn thêm 10 - 15 phút thì vệ sinh lại là hoàn thành.

Da dẻ nhăn nheo vì lão hóa sẽ trở nên mịn màng, trắng hồng nhờ 3 cách dùng mật ong này - Ảnh 2
Cùng chất chống oxy hóa trong mật ong, protein trong lòng trắng trứng gà giúp quá trình sản xuất collagen tốt hơn, từ đó ngăn ngừa lão hóa vượt trội - Ảnh: Internet

Mật ong và chuối chín

Nguyên liệu cần có:

- Nửa quả chuối chín

- 1 muỗng canh mật ong

- 1 muỗng cà phê dầu ô liu

Cách thực hiện:

Dùng muỗng nghiền thật nhuyễn nửa quả chuối trong chiếc bát nhỏ. Bây giờ, thêm mật ong và dầu ô liu vào, trộn đều lên là có thể sử dụng. 

Thoa hỗn hợp vừa làm lên khuôn mặt đã vệ sinh sạch sẽ, nằm yên sau 20 phút thì rửa lại bằng nước mát.

Da dẻ nhăn nheo vì lão hóa sẽ trở nên mịn màng, trắng hồng nhờ 3 cách dùng mật ong này - Ảnh 3
Chuối kết hợp với mật ong sẽ mang đến hỗn hợp kéo căng các nếp nhăn vượt trội - Ảnh: Internet

Ngoài chuối chín, bạn có thể sử dụng các nguyên liệu chứa nguồn dưỡng chất tương tự như bơ chín, vitamin E. 

Mật ong và sữa chua không đường

Nguyên liệu cần có:

- 1 muỗng canh mật ong

- 2 muỗng canh sữa chua không đường

Cách thực hiện:

Cho sữa chua không đường và mật ong vào chiếc bát, khuấy đều rồi thoa lên khắp khuôn mặt. Sử dụng đầu ngón tay mát xa khuôn mặt bằng chuyển động tròn từ cằm lên trán. Thư giãn thêm 20 phút thì rửa sạch bằng nước mát. 

Da dẻ nhăn nheo vì lão hóa sẽ trở nên mịn màng, trắng hồng nhờ 3 cách dùng mật ong này - Ảnh 4
Ngoài đắp mặt nạ, sữa chua không đường và mật ong là món ăn vô cùng bổ dưỡng - Ảnh: Internet

Chăm chỉ đắp các công thức mặt nạ từ mật ong và một số nguyên liệu tự nhiên trên, bạn sẽ sở hữu làn da mịn màng, trắng hồng, không xuất hiện nếp nhăn.

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