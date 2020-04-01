4 bí quyết tận dụng tối đa chiếc mặt nạ giúp da cải thiện toàn diện lại tiết kiệm cả núi tiền, mùa dịch nhất định phải biết

Phái đẹp nên học ngay 4 bí quyết sử dụng mặt nạ dưới đây để vừa cải thiện làn da một cách toàn diện vừa tiết kiệm chi phí làm đẹp.
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Nếu thường đắp mặt nạ giấy mỗi ngày, chắc chắn bạn nên "bỏ túi" những bí quyết sau đây. Đây là những bí quyết sử dụng mặt nạ giúp chúng phát huy tối đa công dụng, đồng thời tiết kiệm khá nhiều chi phí làm đẹp.
Lật ngược mặt nạ khi đắp
Theo hướng dẫn sử dụng, thời gian hoàn hảo để đắp mặt nạ là 15 - 20 phút. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia, sau khi đắp khoảng 10 phút, bạn nên lật ngược mặt nạ lại để đắp. Điều này bắt nguồn từ việc trong quá trình đắp, dưỡng chất dạng lỏng của mặt nạ sẽ nằm ở phần trên.
Phương pháp này giúp làn da hấp thụ lượng dưỡng chất tối đa của mặt nạ, cải thiện một cách tốt nhất.
Tận dụng mặt nạ mắt
Mặt nạ mắt thường chứa lượng lớn chất chống oxy hóa, do đó, chúng có khả năng xóa mờ nếp nhăn, trẻ hóa làn da. Bên cạnh đó, các loại mặt nạ mắt có lượng dưỡng chất rất nhiều, do đó, bạn có thể tận dụng chúng để đắp phần khóe miệng hoặc môi.
Tận dụng phần dưỡng chất còn thừa
Thông thường, sau khi sử dụng mặt nạ giấy, phần dưỡng chất còn thừa lại rất nhiều trong bao bì sản phẩm. Bạn hoàn toàn có thể tận dụng chúng thêm một lần nữa. Lưu ý, dán kín bao và bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh để dưỡng chất vẫn giữ được công dụng.
Tận dụng mặt nạ giấy sau khi sử dụng
Sau khi đắp trên da mặt khoảng 15 - 20 phút, lượng dưỡng chất đọng lại trên mặt nạ giấy còn khá nhiều. Bạn đừng nên vứt đi rất lãng phí, thay vào đó, hãy sử dụng chúng để dưỡng da chân, da bàn tay.
Hãy học ngay 4 bí quyết sử dụng mặt nạ giấy một cách triệt để này, bạn sẽ nhận được nhiều điều tuyệt vời, đồng thời tiết kiệm một khoản chi phí cho việc làm đẹp.