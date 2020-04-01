4 bí quyết tận dụng tối đa chiếc mặt nạ giúp da cải thiện toàn diện lại tiết kiệm cả núi tiền, mùa dịch nhất định phải biết

Nếu thường đắp mặt nạ giấy mỗi ngày, chắc chắn bạn nên "bỏ túi" những bí quyết sau đây. Đây là những bí quyết sử dụng mặt nạ giúp chúng phát huy tối đa công dụng, đồng thời tiết kiệm khá nhiều chi phí làm đẹp .

Theo hướng dẫn sử dụng, thời gian hoàn hảo để đắp mặt nạ là 15 - 20 phút. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia, sau khi đắp khoảng 10 phút, bạn nên lật ngược mặt nạ lại để đắp. Điều này bắt nguồn từ việc trong quá trình đắp, dưỡng chất dạng lỏng của mặt nạ sẽ nằm ở phần trên.

Sau khi đắp mặt nạ 10 phút, hãy lật ngược lại để da hấp thụ tối da dưỡng chất - Ảnh: Internet

Tận dụng mặt nạ mắt

Mặt nạ mắt thường chứa lượng lớn chất chống oxy hóa, do đó, chúng có khả năng xóa mờ nếp nhăn, trẻ hóa làn da. Bên cạnh đó, các loại mặt nạ mắt có lượng dưỡng chất rất nhiều, do đó, bạn có thể tận dụng chúng để đắp phần khóe miệng hoặc môi.

Mặt nạ mắt sau sử dụng có thể dùng để dưỡng da môi hoặc khóe miệng - Ảnh: Internet

Tận dụng phần dưỡng chất còn thừa

Thông thường, sau khi sử dụng mặt nạ giấy, phần dưỡng chất còn thừa lại rất nhiều trong bao bì sản phẩm. Bạn hoàn toàn có thể tận dụng chúng thêm một lần nữa. Lưu ý, dán kín bao và bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh để dưỡng chất vẫn giữ được công dụng.

Hãy tận dụng tối đa dưỡng chất bên trong mặt nạ giấy - Ảnh: Internet

Tận dụng mặt nạ giấy sau khi sử dụng

Sau khi đắp trên da mặt khoảng 15 - 20 phút, lượng dưỡng chất đọng lại trên mặt nạ giấy còn khá nhiều. Bạn đừng nên vứt đi rất lãng phí, thay vào đó, hãy sử dụng chúng để dưỡng da chân, da bàn tay.

Tận dụng mặt nạ giấy để dưỡng ẩm cho da chân vừa hiệu quả vừa tiết kiệm - Ảnh: Internet

Hãy học ngay 4 bí quyết sử dụng mặt nạ giấy một cách triệt để này, bạn sẽ nhận được nhiều điều tuyệt vời, đồng thời tiết kiệm một khoản chi phí cho việc làm đẹp.