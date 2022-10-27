3 cách dùng vaseline trị nứt gót chân không phải ai cũng biết

Vaseline là một loại mỹ phẩm phổ biến có khả năng chăm sóc da hoàn hảo, các chị em thường chọn sản phẩm này để được nhiều chị em ưa chuộng. Ngoài việc làm da mềm mại, trắng sáng thì dùng vaseline trị nứt gót chân cũng khá tốt. Đặc biệt vào những lúc thời tiết giao mùa, đầu đông thì dưỡng da chân cũng quan trọng không kém. Vậy liệu cách trị nứt gót chân bằng vaseline có mang lại hiệu quả như ý không? Hãy cùng tìm hiểu ngay ở bài viết dưới đây nhé!

Dấu hiệu đầu tiên của gót chân nứt nẻ là có những vùng da khô, dày sừng và có hiện tượng đứt tế bào liên kết của da, ở xung quanh vùng gót chân. Khi bạn đi bộ, lớp đệm mỡ dưới gót chân của bạn sẽ nở ra, điều này làm cho các lớp da dễ bị nứt.

Nứt gót chân là một chứng bệnh ngoài da với biểu hiện da chân bong tróc, nứt, ngứa thậm chí là chảy máu. Tình trạng này thường gặp ở người có làn da khô và thường xảy ra hoặc tiến triển nặng khi thời tiết vào mùa hanh khô. Căn bệnh này gây ra nhiều khó chịu cho người bệnh, đặc biệt là tình trạng đau đớn khi di chuyển, đứng lâu do vết nứt gây ra. Nếu không điều trị kịp thời, bệnh có thể tiến triển nặng và gây ra nhiều nguy cơ. Đặc biệt, đối với các chị em phụ nữ, thì hiện trạng này còn rất gây mất thẩm mỹ nữa.

Các yếu tố khác có thể gây nứt gót chân bao gồm:

- Đứng trong nhiều giờ.

- Đi chân trần hoặc đi dép hở gót.

- Tắm nước nóng lâu.

- Sử dụng xà phòng mạnh có thể làm mất lớp dầu tự nhiên trên da.

- Mang giày không vừa hoặc không bảo vệ được gót chân.

- Da khô do khí hậu, chẳng hạn như nhiệt độ lạnh hoặc độ ẩm thấp.

- Nếu bạn không dưỡng ẩm chân thường xuyên, chúng có thể bị khô nhanh hơn.

- Không bổ sung đủ các vitamin, kháng chất cho cơ thể.

- Do một số vấn đề về da liễu khác như: Nhiễm nấm, viêm da dị ứng, bệnh da liễu ở trẻ vị thành niên, bệnh vẩy nến…

Vì sao Vaseline trị nứt gót chân hiệu quả?

Vaseline được tổng hợp từ nhiều thành phần dinh dưỡng khác nhau để tạo nên phức hợp kem dưỡng mềm mịn. Dựa theo công nghệ hiện đại và nguyên liệu chất lượng mà vaseline sớm trở thành loại kem dưỡng được đông đảo chị em tín nhiệm bởi nó tốt cho vẻ đẹp làn da.

Vaseline giúp dưỡng da và trị nứt gót chân hiệu quả!

Điểm nổi bật của Vaseline chính là ở thành phần chữa dưỡng ẩm cao nên có công hiệu giúp duy trì độ ẩm cho da, tránh tình trạng da bị khô, bong tróc. Đồng thời, vaseline còn hỗ trợ ngăn ngừa lão hóa da, cho bạn duy trì nét đẹp tuổi thanh xuân tốt nhất. Đặc biệt, không chỉ là dưỡng da căng mịn, vaseline còn có khả năng nuôi dưỡng làn da trở nên trắng hồng đều màu một cách tự nhiên.

Chính vì khả năng này mà vaseline được dùng để trị nứt gót chân, loại bỏ tế bào da bị chai cứng, phát triển tế bào da mới, khôi phục vết nứt nẻ nhanh chóng và hiệu quả hơn. Nếu bạn là người bận rộn thì vaseline chính là sản phẩm quen thuộc mà bạn nên quan tâm để dưỡng da toàn thân và trị gót chân bị khô, nứt nẻ hiệu quả tại nhà.

Cách trị nứt gót chân với vaseline

1. Vaseline

Bản thân vaseline đã có công dụng dưỡng da rất hiệu quả, chỉ cần bạn không bị dị ứng với các thành phần có trong sản phẩm này thì nó hoàn toàn thích hợp để trị nứt gót chân. Bạn chỉ việc thoa đều kem này lên vùng gót chân rồi giữ trên da như loại kem dưỡng bình thường và để qua đêm. Áp dụng đều đặn mỗi sáng và tối để đạt hiệu quả làm đẹp đôi chân của bạn tốt nhất.

Thoa vaseline lên gót chân mỗi ngày để điều trị nứt nẻ tốt nhất!

Ngoài ra, vaseline có thể kết hợp với một vài sản phẩm tự nhiên để gia tăng công dụng chăm sóc và điều trị da khô nứt nẻ. Bạn hãy thử áp dụng 3 cách dưới đây nhé:

2. Vaseline và chanh

Kết hợp chanh và vaseline để trị nứt gót chân nhanh chóng hơn!

Chanh giàu vitamin C và axit amin giúp tẩy tế bào chết, diệt khuẩn, tránh cho da bị nhiễm trùng và đồng thời cải thiện da bị khô nứt rất tốt. Còn Vaseline lại có công dụng dưỡng ẩm, làm mềm da, nên kết hợp này sẽ tạo ra sản phẩm hoàn hảo trị nứt gót chân.

- Trước tiên, bạn nên chà gót chân với đá nhám để tác động làm mềm da và giúp da dễ hấp thu dưỡng chất hơn. Sau đó rửa sạch lại với nước ấm và lau khô.

- Tiếp đó, trộn 1 muỗng kem vaseline với nửa muỗng nước cốt chanh.

- Tiến hành thoa đều hỗn hợp này lên da gót chân kết hợp massage nhẹ nhàng.

- Cứ để như vậy để kem dưỡng hấp thu hoàn toàn vào da.

3. Vaseline và muối

Muối và vaseline giúp khử trùng và nuôi dưỡng da!

Muối giúp khử trùng, làm sạch da, tẩy tế bào chết nên dễ dàng cải thiện vùng gót chân bị khô nứt xấu xí. Chính vì vậy, muối và vaseline kết hợp là sự lựa chọn thông minh và tiết kiệm chi phí nhất của bạn.

Chỉ cần trộn muối với kem dưỡng vaseline rồi áp dụng lên vùng da bị nứt nẻ ở gót chân và giữ qua đêm là được. Bạn có thể áp dụng sáng và tối để nhanh chóng thu được hiệu quả tốt nhất nhé!

Trên đây là tổng hợp 3 cách dùng vaseline trị nứt gót chân đơn giản và hiệu quả tại nhà. Chỉ cần duy trì những biện pháp này đều đặn mỗi ngày, kết hợp ngâm chân với thảo dược là sẽ sớm lấy lại đôi bàn chân láng mịn và đẹp nhất nhé. Chúc các chị em áp dụng thành công!