Thời tiết thay đổi, cần nhớ 4 nguyên tắc phòng bệnh cho trẻ

Chăm sóc con 28/03/2023 09:54

Thời tiết thay đổi, độ ẩm tăng cao là điều kiện thuận lợi để virus, vi khuẩn, nấm mốc, ký sinh trùng phát triển, tăng lên.

 

Theo Cục Y tế Dự phòng, thời tiết lạnh, ẩm thất thường kèm với nguy cơ cao mắc bệnh cảm lạnh hoặc cúm. Tuy nhiên, trời lạnh không phải nguyên nhân khiến chúng ta ốm mà chính nhiệt độ thấp sẽ làm tăng nguy cơ nhiễm trùng.

Virus tồn tại và sinh sôi nảy nở nhanh chóng ở điều kiện nhiệt độ thấp gây ra sự bội nhiễm cho con người. Thêm vào đó, thời tiết lạnh hơn có thể làm giảm phản ứng miễn dịch, đồng nghĩa với việc tăng nguy cơ mắc bệnh ở người.

Các virus cảm lạnh thông thường sẽ lây qua đường không khí. Hầu hết các vi trùng có thể tồn tại trong không khí trong một khoảng thời gian nhất định. Rhinovirus và các loại virus cảm lạnh khác có thể sống sót tới 7 ngày, trên bề mặt bàn hoặc tay nắm cửa.

Các bệnh hay gặp ở trẻ em là bệnh đường hô hấp như sởi, rubella, thủy đậu, hen suyễn, viêm phế quản, viêm phổi. Trẻ còn có nguy cơ mắc các bệnh đường tiêu hóa như tiêu chảy, rota, bệnh da như viêm da, bệnh đau mắt.

Cha mẹ cần làm gì để phòng bệnh cho trẻ khi thời tiết giao mùa?

Nguyên tắc 1: Chú ý đến chế độ ăn nhằm tăng cường sức đề kháng cho trẻ

Một chế độ ăn khoa học là rất cần thiết với trẻ nhỏ. Đây là yếu tố quan trọng giúp trẻ có hệ miễn dịch vững vàng. Ba mẹ nên chú ý đến thành phần đạm và các vi chất. Trong đó, kẽm và sắt là hai vi chất cực kỳ quan trọng có nhiều trong thịt bò, gà, cá, trứng và hải sản.

Ngoài ra, ba mẹ nên tập cho trẻ có thói quen ăn nhiều rau quả, uống nước ép trái cây có màu vàng, cam, đỏ như: Cam, cà rốt, cà chua… nhằm bổ sung vitamin A, vitamin nhóm B, vitamin C cũng góp phần rất quan trọng tăng cường hệ miễn dịch của con.

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Một chế độ ăn khoa học là rất cần thiết với trẻ nhỏ - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên tắc 2: Giữ gìn vệ sinh sạch sẽ môi trường sinh sống

Môi trường ẩm thấp, kém vệ sinh là điều kiện tốt cho nấm mốc và các vi khuẩn, virus phát triển khiến trẻ có thể bị viêm mũi, xoang, họng, viêm phế quản... Vì vậy, cha mẹ nên thường xuyên dọn dẹp nhà cửa, vệ sinh đồ đạc, giường chiếu... để phòng bệnh cho bé.

Cha mẹ nên rèn cho trẻ thói quen rửa tay trước khi ăn, sau khi vệ sinh, chơi với động vật... Đối với trẻ nhỏ, cha mẹ có thể trực tiếp rửa tay cho bé. Bên cạnh đó, những người trực tiếp chăm sóc, thường xuyên tiếp xúc với trẻ cũng cần có ý thức vệ sinh tay sạch sẽ bằng xà phòng.

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Môi trường ẩm thấp, kém vệ sinh là điều kiện tốt cho nấm mốc và các vi khuẩn, virus phát triển - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên tắc 3: Cần thay đổi sinh hoạt cho trẻ khi giao mùa

Do thời tiết thất thường kèm theo ẩm thấp, mưa gió, việc thay đổi sinh hoạt cho trẻ là cần thiết. Cụ thể.

- Cần giữ ấm cho trẻ: Các mẹ cần lưu ý trang phục cho trẻ trong ngày để đảm bảo thân nhiệt. Luôn giữ ấm cơ thể cho trẻ, đặc biệt là vào ban đêm, chú ý phần cổ, tay, chân.

- Cần chú ý đến vệ sinh cho trẻ: Bên cạnh việc vệ sinh sạch sẽ môi trường xung quanh trẻ, việc vệ sinh cá nhân cho trẻ cũng hết sức lưu ý như: Cắt móng tay chân cho trẻ, thường xuyên vệ sinh tay cho trẻ bằng xà phòng diệt khuẩn, sử dụng nước muối sinh lý để vệ sinh mũi họng cho trẻ hàng ngày.

- Cần cho trẻ ngủ đủ giấc: Giấc ngủ đóng vai trò rất quan trọng cho sự phát triển toàn diện của trẻ. Cha mẹ hãy đảm bảo rằng con được ngủ đủ 9 - 12 tiếng mỗi ngày tùy theo lứa tuổi. 

Nguyên tác 3: Không tự ý mua thuốc điều trị

Trong trường hợp trẻ có các biểu hiện ho, chảy mũi, sốt, khò khè, thở rít, cần kịp thời đưa bé đến khám bác sĩ chuyên khoa để được tư vấn và điều trị. Phụ huynh nên từ bỏ thói quen tự chẩn đoán và mua thuốc hạ sốt, kháng sinh tại quầy để điều trị tại nhà.

Bởi, việc làm này rất dễ gây đề kháng thuốc, cũng như các biến chứng nguy hiểm. Đặc biệt, đối với trẻ nhỏ chưa biết nói, cha mẹ cần quan sát các biểu hiện bất thường của trẻ thường xuyên như khóc quấy, khó chịu, ngủ li bì. Từ đó, phát hiện các bệnh lý kịp thời.

Thời tiết thay đổi, cần nhớ 4 nguyên tắc phòng bệnh cho trẻ - Ảnh 3
Phụ huynh nên từ bỏ thói quen tự chẩn đoán và mua thuốc hạ sốt, kháng sinh tại quầy để điều trị tại nhà - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên tắc 4: Hạn chế cho trẻ tiếp xúc với các mầm bệnh

Thời tiết giao mùa, người lớn, trẻ nhỏ đều dễ mắc các bệnh về đường hô hấp. Thậm chí, những người khỏe mạnh, không có dấu hiệu bị bệnh nhưng vẫn có thể mang virus đang trong giai đoạn ủ bệnh. Vì vậy, mẹ nên hạn chế cho con tới những nơi đông người mùa dịch bệnh.

Hạn chế cho trẻ tiếp xúc với động vật: Những sợi lông từ chó, mèo hay từ chăn gối, vỏ đệm… không được vệ sinh sạch sẽ là nguyên nhân chính khiến trẻ dễ bị ho, hen suyễn…

 

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