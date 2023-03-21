Hot girl Salim và phương pháp trị chứng biếng ăn của con gái cực dễ, các mẹ nên tham khảo 'ngay và luôn'

Salim tên thật là Hoàng Kim Ngân, sinh năm 1992, là hot girl cùng thời Chi Pu, Sun HT. Cô từng đóng các phim Cầu vồng tình yêu, Ma làng 2 và một số MV. Gần đây nhất, cô vào vai ca sĩ nổi tiếng Lam Phương trong phim Thiên thần hộ mệnh của đạo diễn Victor Vũ.

Cô con gái Pam Salim đang trong quá trình ăn dặm và gặp phải tình trạng kén ăn, lựa chọn những thực phẩm mà mình yêu thích để ăn và chê nhiều món khác nhau. Mới đây cô nàng hotgirl sinh năm 1992 đã tìm ra được một giải pháp rất hay và chia sẻ cho các bà mẹ trẻ cũng đang gặp phải tình huống tương tự mình.

Năm 2022, Salim kết hôn với thiếu gia tập đoàn may mặc lớn nhất nhì phía Bắc - Nguyễn Hải Long (sinh năm 1992). Trước khi tiến tới hôn nhân, cặp đôi đã có 15 năm làm bạn. Sau lễ cưới, Salim hạ sinh con gái Pam vào tháng 4/2022. Cô bé có cái tên đáng yêu Hải Đường, tên thường gọi là Pam.

Salim cho biết bé Pam đang ở mốc hơn 10 tháng tuổi và bé cũng từng chê rất nhiều thứ "chê tất cả các món cháo, chê rau, chê cá, chê dầu cá, chê phô mai, chê hoa quả (1 vài quả)". Chính vì thế, bà mẹ 9X đã nghĩ ra một cách đó là biến đổi những món mà bé chê thành những món mà bé yêu thích. Cụ thể "chỉ cần trộn 1 trong mấy món trên vào bánh, đặc biệt là waffle (bánh kẹp) thì bạn ăn không thừa miếng nào".

Phu nhân tập đoàn may mặc cũng không ngại chia sẻ thêm rất nhiều công thức làm bánh ăn dặm mà cô biết cho tất cả các bà mẹ bỉm sữa khác tham khảo. Chia sẻ của Salim nhận được nhiều sự quan tâm, khen ngợi và cảm ơn từ mọi người.

Có một người mẹ nổi tiếng, Pam cũng không kém cạnh khi sở hữu tài khoản Instagram đạt gần 1 triệu lượt theo dõi. Đáng chú ý, trong đó có một bài đăng cách đây 1 tháng của nhóc tì vừa cán mốc hơn 1 triệu lượt like.

Đây chính là nhóc tì đầu tiên ở Việt Nam đạt được lượt tương tác siêu khủng như vậy chỉ trong vòng 1 tháng. Ngoài ra, các bài đăng khác của @pamyeuoi cũng sở hữu số lượng yêu thích đáng ngưỡng mộ.