Cách chữa viêm lợi cho trẻ dưới 2 tuổi hiệu quả, an toàn 

- Viêm lợi do mọc răng: một số bé sẽ bị viêm lợi cấp tính đi kèm các triệu chứng tạm thời khi mọc răng sữa. Chúng có thể diễn ra đến giai đoạn mà trẻ mọc răng vĩnh viễn nếu không được chăm sóc cẩn thận.

Có rất nhiều lý do dẫn đến việc trẻ nhỏ dưới 2 tuổi dễ mắc viêm lợi. Trong đó nguyên nhân chính thường bắt nguồn từ sự tích tụ của các mảng bám trên răng. Chúng tạo điều kiện cho các loại vi khuẩn phát triển, gây tổn thương và kích ứng nướu răng. Mảng bám hình thành là một trong các nguyên nhân gây ra viêm lợi, ngoài ra vẫn còn một số lý do khác như:

- Viêm lợi do vi khuẩn Herpes: Trẻ 2 - 5 tuổi thường xuất hiện loại viêm nhiễm này. Các triệu chứng có thể tự khỏi hẳn sau 2 tuần mà không cần can thiệp, nhưng cũng có những trường hợp xảy ra biến chứng liên quan đến não bộ do vi khuẩn phát triển mạnh hơn và di chuyển vào máu.

- Viêm lợi do sang chấn: vấn đề xuất hiện do những tổn thương từ các sang chấn cơ học như: trẻ cắn móng tay, trẻ nhai thực phẩm cứng, tổn thương do té ngã, gãy răng,...

2. Cách chữa viêm lợi cho trẻ nhỏ dưới 2 tuổi

Với những trường hợp bị viêm lợi mà tình trạng không quá nghiêm trọng, phụ huynh có thể áp dụng các biện pháp điều trị bằng thảo dược hoặc dùng các cách dân gian lành tính, an toàn. Một số phương pháp giúp cải thiện tình trạng viêm lợi đơn giản cho trẻ là:

+ Vệ sinh răng miệng cho bé sạch sẽ

Những bé dưới 2 tuổi thường sẽ chưa thể tự ý thức được tầm quan trọng của việc giữ vệ sinh răng miệng. Do đó, cha mẹ cần tạo cho bé thói quen đánh răng và súc miệng thường xuyên từ nhỏ. Vệ sinh răng miệng cho trẻ sau bữa ăn và trước khi đi ngủ để loại bỏ hết các mảng bám và vi khuẩn trong khoang miệng.

Cha mẹ nên tham khảo cách chải răng đúng cách cho trẻ, thời gian đánh răng súc miệng tốt nhất là từ 2 – 3 phút. Nếu như nướu răng của bé xuất hiện tình trạng bị sưng đau, phụ huynh nên tránh việc đánh răng tại vị trí đó mà chỉ súc miệng bằng nước muối để giảm đau, giảm sưng cho bé và cải thiện bệnh viêm nướu răng nhanh chóng.

+ Cho bé súc miệng bằng nước muối

Một cách chữa bệnh an toàn nữa được các bác sĩ khuyến nghị cho trẻ dưới 2 tuổi là sử dụng nước muối súc miệng hằng ngày. Đặc tính của muối là sát khuẩn nên có thể giúp chữa lành các tổn thương do viêm lợi, ngoài ra đây cũng là loại nguyên liệu lành tính, an toàn đối với sự phát triển của các bé.

Nếu như trẻ chưa biết cách súc miệng bằng nước muối, phụ huynh có thể dùng gạc y tế khử trùng, thấm vào nước muối bôi chà rửa răng của trẻ. Đây là cách giúp giảm tình trạng nhiễm khuẩn cũng như mùi hôi miệng khá hiệu quả. tác dụng của nước muối là làm dịu, giảm tình trạng nhiễm khuẩn. Vì thế, cha mẹ nên dùng nước muối đã đun sôi để nguội và cho trẻ súc miệng 2 lần/ngày.

+ Chữa viêm lợi cho trẻ dưới 2 tuổi bằng lá trầu không

Trong đông y, lá trầu không có vị cay, tính ấm và chất chống oxy hóa, chúng còn có tác dụng rất tốt đối với hệ tiêu hóa và sức khỏe răng miệng.

Trung bình trong mỗi 100g lá trầu không sẽ có chứa 2,4% tinh dầu chứa thành phần peta-phenol, phenolic và chavicol. Các hoạt chất này có tác dụng hỗ trợ kháng sinh, kháng viêm, cũng như ức chế nhiều chủng vi khuẩn gây viêm lợi ở cả trẻ nhỏ và người lớn. Do đó, lá trầu không được cho là một trong những phương pháp chữa viêm lợi hiệu quả cho các bé dưới 2 tuổi rất an toàn.

Cách thực hiện

- Cách 1: Dùng 10 lá trầu không mang đi rửa sạch. Sau đó, đem lá giã nát với một ít muối ăn rồi để yên hỗn hợp trong 10 – 15 phút. Tiếp đến, lọc hỗn hợp và gạn lấy nước. Sử dụng dung dịch nước này súc miệng mỗi ngày cho bé từ 2 – 3 lần. Với những trẻ lớn hơn có thể sử dụng bã lá trầu không để đắp lên những khu vực bị viêm để tăng hiệu quả điều trị.

- Cách 2: Sử dụng khoảng 10 lá trầu không, đem rửa sạch và giã nát. Đổ thêm vào hỗn hợp trên một bát nước con và đun trên bếp trong khoảng 10 – 15 phút. Dùng loại nước này để súc miệng hàng ngày cho bé hoặc rơ miệng cho trẻ trong vòng 5 – 10 phút rồi nhổ bỏ. Nên hạn chế súc miệng lại với nước để đạt hiệu quả cao nhất. Mỗi ngày, áp dụng 2 – 3 lần cho đến khi hết viêm lợi.

Khi sử dụng lá trầu không chữa viêm lợi, phụ huynh không nên chọn những lá quá già hoặc quá non. Cần đảm bảo luôn rửa sạch lá trầu không trước khi sử dụng để tránh nguy cơ ngộ độc cho trẻ. Kiên trì áp dụng các phương pháp trên trong 2 – 3 tuần để mang lại kết quả tốt nhất.

+ Chữa viêm lợi cho trẻ bằng lá ổi

Lá ổi được biết đến là loại dược liệu tự nhiên có nhiều tác dụng tuyệt vời trong hỗ trợ điều trị các bệnh lý khác nhau. Có nhiều phương thuốc dân gian dùng lá ổi làm nguyên liệu chữa hôi miệng, trong đó cách súc miệng với nước lá ổi có thể hỗ trợ kháng khuẩn và viêm rất tốt, giúp kiểm soát hình thành mảng bám hiệu quả. Nước súc miệng từ lá ổi cũng giúp trẻ nhỏ giảm đau, viêm lợi, đồng thời hỗ trợ hơi thở thơm mát hơn.

Cách thực hiện

- Chuẩn bị 5–10 lá ổi mềm, giã nhỏ và nấu sôi dùng với 225ml nước.

- Đun sôi hỗn hợp trên trong vòng 10-15 phút, sau cùng cho vào chút muối ăn.

- Dùng loại nước này cho trẻ súc miệng trong 30 giây.

- Cuối cùng, cho bé nhổ nước súc miệng ra và không cần súc miệng lại bằng nước.

Cha mẹ có thể lặp lại cách này 2–3 lần mỗi ngày để giúp tình trạng mau được khắc phục. Cũng cần lưu ý, nên chọn lá ổi sạch, rửa nhiều lần và đun sôi kỹ trước khi dùng. Điều này rất quan trọng để giúp ngăn ngừa các phản ứng tiêu hóa xảy ra với bé.

3. Cách phòng ngừa viêm lợi ở trẻ nhỏ dưới 2 tuổi

Bệnh lý viêm lợi ở trẻ nhỏ hoàn toàn có thể phòng ngừa nếu cha mẹ biết cách chăm sóc răng miệng cho bé đúng cách. Dưới đây là một số biện pháp giúp phòng bệnh đơn giản mà phụ huynh có thể áp dụng ngay từ giai đoạn trẻ mới mọc răng sữa:

- Dùng một chiếc bàn chải lông mềm để vệ sinh răng miệng cho trẻ 2 lần mỗi ngày (sau khi ăn và trước khi đi ngủ) trong ít nhất 3 phút.

- Nên kết hợp việc dùng nước muối cho trẻ súc miệng hàng ngày với việc đánh răng để không tổn thương đến lợi.

- Tập cho bé thói quen dùng chỉ nha khoa thay vì các loại tăm xỉa răng, tốt nhất nên vệ sinh răng miệng cho bé sau mỗi bữa ăn để làm sạch mảng bám hiệu quả.

- Khi con bạn xuất hiện dấu hiệu mọc răng, hãy cho bé sử dụng kem đánh răng có chứa fluor và các khoáng chất tốt cho răng, răng.

- Thay bàn chải đánh răng thường xuyên sau mỗi 3 - 4 tháng sử dụng, nên thay luôn cả kem đánh răng nếu thấy trẻ có dấu hiệu kích ứng với các chất có trong loại kem đó.

- Tạo chế độ ăn uống lành mạnh cho bé, không để trẻ ăn vặt, bánh kẹo có nhiều đường thường xuyên vì có thể tạo điều kiện cho các loại vi khuẩn gây mảng bám hình thành.

- Đưa bé đi kiểm tra răng miệng định kỳ mỗi 6 tháng/lần trong năm.

Hy vọng bài viết đã cung cấp thông tin về cách chữa viêm lợi cho trẻ dưới 2 tuổi an toàn, đơn giản có thể thực hiện tại nhà. Trong trường hợp con bạn bị viêm nhiễm, tổn thương nặng ở lợi mà các phương pháp chữa bằng cách dân gian không hiệu quả thì phụ huynh nên đưa bé đến gặp bác sĩ sớm để được tư vấn và hỗ trợ điều trị triệt để.