Bé trai sở hữu những nét quý tướng này, đảm bảo tương lai làm việc lớn, có số hưởng giàu sang

Chăm sóc con 19/01/2023 19:07

Nhìn con lớn lên khỏe mạnh, bình an, thành đạt là mong ước lớn nhất của mọi bậc phụ huynh. Theo nhân tướng học, bé trai có tướng mạo sau đây tương lai được dự đoán giàu có, dễ thành công.

Tướng mắt người thông minh

Trong nhân tướng học, mắt được xem là bộ vị vô cùng quan trọng bởi chúng chính là nơi thể hiện rõ nhất thế giới nội tâm của mỗi người chính vì thế khi nhận diện tướng người thông minh không thể bỏ qua bộ vị này.

Mắt của người thông minh thông thường sẽ nhỏ, dài lòng đen lòng trắng phân minh, ánh mắt sáng, có thần là linh hoạt cùng với đó và phần đuôi mắt có phần hướng lên trên.

Bé trai sở hữu những nét quý tướng này, đảm bảo tương lai làm việc lớn, có số hưởng giàu sang - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

Tướng lông mày rồng giàu sang phú quý

Người sở hữu lông mày rồng không những thông minh, tài trí mà còn gặp nhiều may mắn trên con đường phát triển sự nghiệp. Đặc điểm của lông mày rồng như sau:

-Sợi lông mày đậm và dài

-Đầu lông mày mỏng, đuôi lông mày rậm, đuôi lông mày phải cao hơn đầu lông mày.

Đây là dấu hiệu cho thấy trong tương lai, người đàn ông này sẽ có nhiều thời cơ tốt để phát triển công danh, sự nghiệp. Nếu đầu tư kinh doanh, hợp tác làm ăn lớn chắc chắn sẽ đạt được thành công ngoài mong đợi.

Trong nhân tướng học, lông mày rồng biểu tượng của tướng mày đẹp, người sở hữu có thần thái và khí chất. Vận số của họ rất vượng, quý nhân phù trợ, tiền tài, giàu sang

Trán cao, rộng

Nhân tướng học vô cùng coi trọng việc xem tướng trán bởi trán là bộ phận biểu thị trí tuệ của người đó một cách rõ ràng nhất. Cổ nhân cho rằng người thông minh có trán cao, rộng và gồ lên. Những người này có học vấn cao siêu, khả năng nắm bắt thông tin nhanh và làm việc rất thận trọng có thể làm nên nghiệp lớn.

Bé trai sở hữu những nét quý tướng này, đảm bảo tương lai làm việc lớn, có số hưởng giàu sang - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

Tướng tai người thông minh

Da tai trắng hơn da mặt: Chủ nhân là người có chỉ số IQ cao, khả năng nhận thức tốt và cực kỳ nhanh nhạy.

Tai cao hơn mắt: Chủ nhân là người học rộng biết nhiều, ham tìm hiểu kiến thức kết hợp cùng khả năng giao tiếp tốt dễ có được thành công trong tầm tay. Người này nếu phát hiện sớm tài năng và tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển thì khả năng cao sẽ trở thành nhân tài kiệt xuất.

Tai áp sát đầu: Chủ nhân là người thông minh như trầm tính, có năng lực hành động mạnh, là người giữ chữ tín, kiên trì theo đuổi mục tiêu của bản thân do đó có thể tạo ra những đột phá trong sự nghiệp.

Trong nhân tướng học tai được xem là nơi thể hiện phúc lộc của bản thân, tai đẹp thường làm tăng thêm quý tính của mũi và mắt chính vì thế khi xem tướng người thông minh người ta thường xem xét đến tướng tai là vì thế.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.

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