5 dấu hiệu nhận biết trẻ có IQ cực cao, cha mẹ nên tham khảo

Trên thực tế, hiện chưa có một thước đo nào rõ ràng nhất về trí thông minh của bé. Những cụm từ “tài năng”, “năng khiếu” có lẽ chúng ta đã nghe quá nhiều, nhưng thế nào là biểu hiện bé thông minh liệu mấy ai trong chúng ta đã định nghĩa được.

Cơ bản nhất, những đứa trẻ thiên tài thường là người có khả năng tư duy, học hỏi tốt hơn, nhanh hơn những người khác. Với cấu trúc não bộ hoạt động tốt hơn nhiều so với những người bình thường, các thiên tài có khả năng khai phá những nền tảng mới, kiến tạo những phát minh vĩ đại hay thậm chí thay đổi cả thế giới.

1. Kỹ năng giao tiếp và ngôn ngữ đặc biệt

Trẻ sơ sinh bập bẹ những từ đầu tiên vào khoảng 12 tháng tuổi, bắt đầu hình thành các từ khi được 18 tháng. Nếu bé tỏ ra thích thú với từ vựng và sách trong những buổi kể chuyện, hoặc nói được câu hoàn chỉnh trước 14 tháng tuổi, là những dấu hiệu ban đầu cho thấy trẻ có khả năng ngôn ngữ. Ngoài ra, rất ít em bé sở hữu năng khiếu đặc biệt có thể dễ dàng làm theo chỉ dẫn bằng lời nói để di chuyển đến một nơi nhất định trong nhà, hoặc hiểu hướng dẫn để thực hiện một việc nhất định.

2. Trẻ không khóc sau khi thức dậy

Nhiều bà mẹ thấy rằng em bé thức dậy mà không khóc hay suy nghĩ rằng em bé không hoạt động đủ, không biết phản ứng của trẻ như vậy có bình thường không, có vấn đề gì về trí tuệ hay không? Thực tế, điều này chỉ cho thấy rằng thiên thần nhỏ là một em bé táo bạo và bé tương đối dung cảm, khả năng tự vệ đặc biệt tốt.

Thí nghiệm của Mỹ thực hiện bởi một nhà khoa học đã chứng minh rằng, trẻ thức dậy không khóc, IQ thường sẽ cao hơn mức trung bình. Hiệu suất IQ của con tốt, chứng tỏ bé rất giỏi.

Ảnh minh họa

3. Lanh lợi, hiểu chuyện

Cách nhận biết trẻ thông minh bố mẹ có thể nhận thấy nữa đó chính là phản ứng nhanh nhạy của con trước những tình huống xung quanh.

Bé thường tập trung và chú ý quan sát từ những yếu tố nhỏ nhất trong cuộc sống thường ngày. Con thường nghe ngóng và phản ứng nhanh với những âm thanh, hành động của bố mẹ.

Tuy nhiên điều này cũng đồng nghĩa với việc con khá nhạy cảm với những thay đổi môi trường sống.

4. Trẻ đặc biệt thích nghe kể chuyện

Trẻ thích nghe truyện thích suy nghĩ và khả năng lĩnh hội cao. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng kể chuyện cho trẻ nghe ngay từ khi còn nhỏ có thể thúc đẩy sự phát triển trí não của trẻ và tăng cường trí nhớ cho trẻ.

Mẹ kể cho con nghe những câu chuyện càng chi tiết, tỉ mỉ thì trí nhớ của trẻ càng phát triển. Một số người có thể nhớ chính xác những gì đã xảy ra khi họ từ một tuổi đến tuổi trưởng thành, nhờ vào kỹ năng kể chuyện của mẹ khi còn nhỏ.

Ảnh minh họa

Ngay cả khi trẻ mới vài tháng tuổi và không hiểu nghĩa của từ nhưng não vẫn sẽ tận dụng để giúp xây dựng một nền tảng thần kinh cho việc học trong tương lai. Việc này không chỉ giúp não phát triển hơn mà còn giúp con tích lũy được nhiều vốn từ hơn và hiểu biết nhiều điều hơn.

Vì vậy, mẹ hãy đọc cho con nghe về mọi thứ xung quanh ngay từ khi còn nhỏ, tựa như một hướng dẫn viên du lịch, cùng con đi khám phá thế giới bí ẩn.

5. Trẻ nhạy cảm với các con số

Trẻ sơ sinh thông minh rất nhạy cảm với các con số, có thể ghi nhớ các loại số, nhận biết các con số trong sách từ rất sớm. Một số em bé có thể ghi nhớ từng từ một quảng cáo trên TV, đây là một trí nhớ rất mạnh mẽ và không được chôn vùi. Những đứa trẻ có điểm toán tốt thường rất thông minh, và cha mẹ nên định hướng đúng cách cho sự phát triển của con mình.Đạt các mốc phát triển sớm hơn

Bé biết đi trước mốc thời gian tiêu chuẩn; ngồi dậy không cần trợ giúp khi 4 tháng tuổi, sớm hơn hầu hết trẻ sơ sinh; cầm nắm mọi thứ ở khoảng tháng thứ 6... là những dấu hiệu cho thấy bé đạt các mốc phát triển sớm hơn so với bạn cùng trang lứa, một trong những biểu hiện của sự thông minh.