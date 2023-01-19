Bé gái có một trong những đặc điểm này đảm bảo tương lai rộng mở, cha mẹ được nhờ

Theo tướng số đã chỉ ra rằng một số đặc điểm trên gương mặt của trẻ có thể biểu đạt sự thông minh, tương lai an nhàn, giàu có. Các bé gái có những đặc điểm như trán cao, mắt sáng, mũi nở,... được dự đoán tương lai giàu sang, may mắn

Sống mũi cao như đại diện cho cốt cách cũng như ý chí của họ đồng thời cũng cho thấy những người này cực kỳ hiểu biết và nhạy bén trong câu chuyện kinh doanh, họ thông minh sắc sảo, khả năng nắm bắt thời cơ tốt do đó có thể khiến bản thân đạt được nhiều thành tựu đáng nể, có chỗ đứng trong xã hội.

Sống mũi cao, cánh mũi nảy nở, lỗ mũi kín chính là đặc điểm cơ bản của tướng mũi người thông minh.

Trong nhân tướng mũi chính là nơi đại diện cho cung tài bạch cũng chính là đại diện của khả năng tài chính, tài lộc của bản thân. Đặc biệt cánh mũi dày, hai bên cánh mũi nảy nở đại diện cho tài lộc dồi dào, khả năng tài chính tốt cộng thêm cánh mũi kín tức khả năng quản lý tài chính tốt càng về hậu vận càng sung túc đủ đầy.



Ảnh minh họa

Vầng trán cao, rộng, đầy đặn

Một trong những tướng trẻ em thông minh tiêu biểu nhất là trẻ sở hữu vầng trán cao, đầy đặn. Nhân số học chỉ ra rằng những em bé này sẽ có một tương lai giàu có, thịnh vượng.

Trẻ khi sinh ra đã vô cùng thông minh, lanh lợi, trí nhớ tốt. Do đó, bé sẽ hiểu và tiếp thu mọi thứ vô cùng nhanh chóng, luôn đem lại niềm tự hào cho gia đình.

Trẻ có vầng trán cao, rộng và đầy đặn thường thích hợp làm trong lĩnh vực kinh doanh, ngoại thương, y tế, bất động sản…

Đôi mắt đen, sáng

Trẻ có đôi mắt đen láy, sáng và nhanh nhẹn thường là những đứa trẻ rất năng động và thông minh. Trong giao tiếp với người khác, đôi mắt trẻ luôn linh hoạt, thay đổi theo sự chuyển động của sự vật, sự việc, chứng tỏ đây là em bé rất thông minh và có chỉ số IQ cao.

Tất nhiên, nếu cha mẹ nhận thấy đồng tử của con mình nhạt màu thì cũng đừng quá lo lắng, miễn là trẻ được cung cấp đầy đủ dinh dưỡng thì các con cũng sẽ phát triển IQ bằng bạn bè cùng lứa.

Ảnh minh họa

Khuôn mặt đầy đặn

Khuôn mặt đầy đặn là khuôn mặt phúc hậu, có phúc tướng. Những bé sở hữu tướng khuôn mặt này sẽ có sự nghiệp thành công, tiền tài rủng rỉnh, giàu sang, vượng phát.

Đồng thời, tướng trẻ em thông minh qua khuôn mặt đầy đặn sẽ chứng tỏ trẻ có trí lực phát triển, nền tảng sinh lí rất tốt, tiền đồ xán lạn khiến nhiều người mơ ước. Đồng thời, điều này còn thể hiện trẻ khỏe mạnh, nhanh nhẹn.

Bởi khả năng quan sát và năng lực biểu đạt tốt, đời sống tâm hồn bé cũng vô cùng phong phú, tinh tế. Trẻ sẽ phát triển tốt ở các lĩnh vực như sáng tác văn học, nghệ thuật…

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.