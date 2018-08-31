Phương pháp ăn dặm kiểu Nhật có những lợi ích về sức khỏe và dinh dưỡng vượt trội, khám phá ngay 3 cách nấu cháo cho bé ăn dặm kiểu Nhật thơm ngon bổ dưỡng sau.

Chăm con trong những tháng đầu sao cho đầy đủ dưỡng chất mà không mất quá nhiều thời gian khiến nhiều chị em đau đầu Đối với nhiều bà mẹ, làm sao đế chăm con trong tháng tuổi non nớt đầu đời được đủ đầy mọi dưỡng chất thiết yếu là điều không hề đơn giản. Nhất là với những chị em phải vừa chăm con vừa đi làm hằng ngày. Phải làm sao để chăm con tốt mà đảm bảo được thời gian là điều không hề đơn giản. Cũng bởi không có nhiều thời gian nên chị em thường chọn cách đơn giản là mua cháo dinh dưỡng nấu sẵn bên ngoài nhưng đây không phải là cách lâu dài vì vệ sinh an toàn và nguồn gốc xuất xứ thực phẩm không đảm bảo.

Cách ăn dặm kiểu Nhật rất khoa học, đảm bảo dinh dưỡng Cách ăn dặm kiểu Nhật không những khoa học mà lại đảm bảo được những lợi ích về sức khỏe và dinh dưỡng. Sự kết hợp hài hòa giữa những nguyên liệu bổ dưỡng sẽ mang đến món ăn thơm ngon giúp bé ngon miệng. Trong đó cháo ăn dặm là món ăn được nhiều phụ huynh chọn để nấu cho trẻ. Cách nấu cháo ăn dặm kiểu Nhật thơm ngon, tiết kiệm thời gian Sau đây là gợi ý 3 cách nấu cháo ăn dặm kiểu Nhật vừa tiết kiệm thời gian vừa đảm bảo bổ sung nguồn dinh dưỡng thiết yếu cho trẻ:

1. Nấu cháo từ gạo Vo sạch gạo trước khi nấu cháo. Đảm bảo đúng tỉ lệ gạo và nước cho vào nồi như sau: Vo sạch gạo trước khi nấu 5 đến 6 tháng tuổi : 1 gạo + 10 nước ((cháo chín – rây qua lưới – cho bé ăn) 7 đến 8 tháng tuổi : 1 gạo + 7 nước (cháo chín – cho bé ăn cháo nguyên hạt) 9 đến 11 tháng tuổi: 1 gạo + 5 nước (cháo chín – cho bé ăn cháo nguyên hạt) Trước khi nấu, bạn ngâm gạo trong nồi khoảng 30 – 60 phút. Sau đó đặt nồi lên bếp để đun sôi. Lưu ý vặn lửa nhỏ và đun trong khoảng 40 phút thì tắt bếp. Đậy kín vung và ủ thêm 15 phút nữa để cháo được ngon hơn. Kinh nghiệm nấu cháo bằng bếp gas Trước khi nấu, ngâm gạo ít nhất 30 phút để gạo hút đủ nước giúp cháo ngon hơn

Giữ lửa nhỏ để nước không bị trào ra ngoài khi sôi

Đậy kín nắp để lượng nước bốc hơi ít hơn và và cháo không bị thiếu nước. 2. Nấu cháo từ cơm Tỉ lệ cơm và nước khi nấu: 5 đến 6 tháng tuổi : 1 cơm + 5 nước (cháo chín – rây qua lưới – cho bé ăn) 7 đến 8 tháng tuổi : 1 cơm + 3-4 nước (cháo chín – cho bé ăn cháo nguyên hạt) 9 đến 11 tháng tuổi: 1 cơm + 2 nước (cháo chín – cho bé ăn cháo nguyên hạt) Cho cơm và nước vào nồi với tỉ lệ đúng và đun nhỏ lửa cho đến khi sôi cơm nở mềm ra. Đun nhỏ lửa cho đến khi sôi cơm nở mềm 3. Nấu cháo từ bánh mì Tỉ lệ cháo và bánh mì khi nấu: 5 đến 6 tháng tuổi : 1 bánh mì + 5 nước Bánh mỳ cắt lấy phần ruột. Sau đó đem xé nhỏ rồi cho vào nồi đun. Đun sôi với lửa nhỏ trong khoảng 1 – 2 phút Thêm sữa bột vào từ từu và khuấy đều (lượng sữa = 2/3 lượng bánh mì). Nấu cháo đúng thời gian và tỉ lệ sẽ giúp mẹ tiết kiệm thời gian, nhiên liệu hơn. Dùng bánh mì nấu cháo để thay đổi khẩu vị cho bé, theo tỉ lệ chuẩn 1 bánh mì : 5 nước Với 3 cách nấu cháo ăn dặm kiểu Nhật cực nhanh vừa được chia sẻ trên, chị em có thể dễ dàng vào bếp trong thời gian cho phép mà vẫn có thể tự tay chế biến được món cháo ngon, bổ, rẻ cho bé. Hy vọng điều này sẽ giúp mẹ có thêm kinh nghiệm để chăm con hay ăn chóng lớn.

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