Bỏ túi ngay cách nấu cháo cật heo cho bé ăn dặm rất bổ dưỡng, thanh mát

Chăm sóc con 14/06/2018 09:43

Cháo cật heo là một món cháo cực bổ dưỡng, thơm ngon và đơn giản bạn không nên bỏ qua trong thực đơn ăn dặm của bé. Chắc chắn món ngon này sẽ giúp bé ngon miệng, hào hứng hơn, tăng cân nhanh. Nào, cùng theo dõi ngay cách nấu cháo cật heo cho bé ăn dặm nhé!

Bỏ túi ngay cách nấu cháo cật heo cho bé ăn dặm rất bổ dưỡng, thanh mát - Ảnh 1
Cật heo là thực phẩm chứa nhiều dưỡng chất tốt -Ảnh: Internet

Cật heo chứa nhiều dưỡng chất tốt như chất đạm, chất béo, sắt, vitamin, protein,... Đây là loại thực phẩm bổ dưỡng giúp trẻ tăng cường hệ miễn dịch, tăng cường sức đề kháng, bổ thận và cung cấp nguồn năng lượng dồi dào.

Bỏ túi ngay cách nấu cháo cật heo cho bé ăn dặm rất bổ dưỡng, thanh mát - Ảnh 2
Chế biến món cháo cật heo để thay đổi khẩu phần cho bé -Ảnh: Internet

Thay vì liên tục cho bé ăn các món quen thuộc như cháo cua, tôm, cá thì các mẹ nên chế biến món cháo cật heo ngon lạ miệng để thay đổi khẩu phần ăn cho bé nhà mình nhé.

Với cách nấu cháo cật heo cho bé ăn dặm, mẹ có thể kết hợp cật heo với các loại rau củ như cà rốt, rau ngót  để nấu thành món cháo vừa tốt cho hệ tiêu hóa của trẻ nhỏ vừa có vị ngon ngọt, màu sắc hấp dẫn, bắt mắt.

1. Nguyên liệu cần chuẩn bị

Bỏ túi ngay cách nấu cháo cật heo cho bé ăn dặm rất bổ dưỡng, thanh mát - Ảnh 3
Nguyên liệu để nấu món cháo cật heo -Ảnh: Internet
  • Gạo: 40g
  • Cật heo: 30g (1/3 cái cật heo) (Chọn cật heo loai không có mùi ôi, đều màu, màu sậm, không bị lốm đốm, sờ vào chắc tay)
  • Cà rốt 1/2 củ
  •  Rau ngót vừa đủ
  • Hành tím, nước mắm
  • Dầu ăn: 10g (2 muỗng cà phê)
  • Nước: 250ml
  • Gia vị

2. Cách nấu cháo cật heo cho bé ăn dặm

Bước 1: Sơ chế cật heo

Bỏ túi ngay cách nấu cháo cật heo cho bé ăn dặm rất bổ dưỡng, thanh mát - Ảnh 4
Sơ chế cật heo -Ảnh: Internet

Cật heo tươi sau khi mua về thì bạn cắt đôi theo chiều dài, lạng bỏ hết phần mỡ hôi bên trong, khứa những đường dọc trên mặt trái cật.  Rửa lại thật sạch và ngâm với nước muối cho cật hết hôi, bóp xả cật lại với nước lạnh. 

Bỏ túi ngay cách nấu cháo cật heo cho bé ăn dặm rất bổ dưỡng, thanh mát - Ảnh 5
Thái cật heo thành miếng vừa ăn -Ảnh: Internet

Thái cật heo thành miếng vừa ăn rồi băm nhỏ hoặc dùng máy xay sinh tố để xay nhỏ. Sau đó, đem ướp với hành tím xắt mỏng + nước mắm.

Bước 2: Nấu cháo

Bỏ túi ngay cách nấu cháo cật heo cho bé ăn dặm rất bổ dưỡng, thanh mát - Ảnh 6
Đãi sạch gạo -Ảnh: Internet
  • Đãi sạch gạo rồi vo sơ, ngâm 30 phút để ra rổ cho ráo.
Cho gạo vào nấu cháo -Ảnh: Internet
  • Cho gạo nấu cháo theo công thức 1:10 tức là 1 phần gạo và 10 phần nước.
  • Tiếp theo cho cật heo, đã qua sơ chế vào nồi, cho thêm ít gia vị thôi (vì bé còn nhỏ nên sẽ ăn hơi nhạt nên chưa bạn chưa cần sử dụng nhiều gia vị).
Ninh cháo cho tới khi gạo và cật đều chín nhừ -Ảnh: Internet

Với cách nấu cháo cật heo cho bà bầu thì bạn chỉ cần thêm nước hầm xương và ướp cật heo với nhiều gia vị hơn.

  • Thịt nhớ đảo tơi ra để không bị quánh vào nhau.
  • Ninh cháo cho tới khi cả gạo và cật đều chín nhừ.Nếu bạn có sẵn cháo trữ đông thì cho cật vào luộc đến khi chín. Sau đó đem nhiền thật nhuyễn.
Bỏ túi ngay cách nấu cháo cật heo cho bé ăn dặm rất bổ dưỡng, thanh mát - Ảnh 7
Cho cà rốt, rau ngót vào nấu chung -Ảnh: Internet
  • Cho cà rốt vào đảo đều. Khi thấy sôi lăn tăn thì bạn cho thêm rau ngót vào đảo đều. Nêm một chút nước mắm thật nhạt vì bé chỉ ăn nhạt.
  • Tắt bếp. Khi cho bé ăn, bạn chỉ việc múc cháo ra 1 bát con nhé, thêm chừng 5ml dầu oliu vào hoặc dầu gấc vào, trộn đều lên là được.
  •  Cháo rất nhuyễn, đặc biệt các bạn thấy, cật heo và cà rốt đã rất nhừ  nên bé sẽ dễ dàng hấp thụ món ăn này. Đảm bảo bé sẽ rất kết món cháo này.
Bỏ túi ngay cách nấu cháo cật heo cho bé ăn dặm rất bổ dưỡng, thanh mát - Ảnh 8
Cháo cật heo ngon, bổ dưỡng, dễ hấp thu -Ảnh: Internet

Cháo cật heo là món ăn dặm ngon, bổ dưỡng mẹ nên bỏ túi để chế biến thường xuyên cho bé. Vậy là bạn đã hoàn thành xong cách nấu cháo cật heo cho bé ăn dặm với vài bước đơn giản rồi đấy.

Hy vọng với những bí quyết vừa chia sẻ sẽ giúp bé nhà mình ngon miệng và chóng lớn mỗi ngày. Chúc bạn sẽ luôn là những bà mẹ thông thái và nuôi con giỏi nhé!

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