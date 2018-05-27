7 thực phẩm 'vàng' nên cho trẻ ăn dặm trước năm 1 tuổi

Bước vào giai đoạn ăn dặm, trẻ đã có thể bắt đầu ăn đa dạng các loại thực phẩm để cơ thể hấp thu được nhiều chất dinh dưỡng. Dưới đây là 7 thực phẩm cực kỳ cần thiết cho trẻ trước khi tròn 1 tuổi.

Các chuyên gia dinh dưỡng cho biết, cha mẹ nên cho trẻ dưới 1 tuổi tập ăn đa dạng các loại rau củ quả, trái cây. Cơ thể càng hấp thụ nhiều vitamin và khoáng chất sẽ càng tạo đà cho bé phát triển trong những giai đoạn tiếp theo. Những loại trái cây cho trẻ dưới 1 tuổi ăn dặm Dâu tây Nhiều trẻ thích ăn dâu tây vì màu sắc thu hút - Ảnh minh họa: Internet Dâu tây thích hợp với các bé ăn dặm từ 8 tháng tuổi trở đi. Sắc đỏ tươi của những quả dâu tây thực sự thu hút thị giác trẻ nhỏ. Không những thế, dâu tây còn chứa nhiều vitamin C, mangan, chất xơ, i-ốt rất tốt hệ tiêu hóa của trẻ. Mẹ rửa sạch dâu tây bằng nước muối, cho vào máy xay sinh tố xay nhuyễn, thêm nước lọc đễ hỗn hợp có độ đậm đặc vừa phải và cho bé thưởng thức.

Đào Nên bổ sung trái đào vào thực đơn ăn dặm cho trẻ dưới 1 tuổi - Ảnh minh họa: Internet Đào giàu kali, các vitamin và khoáng chất giúp bé tăng cường sức đề kháng, ngăn ngừa hiện tượng thiếu máu do thiếu sắt ở trẻ em. Khi trẻ bắt đầu hành trình ăn dặm với đào, mẹ hãy chọn những quả màu hồng, vừa chín tới. Sau đó rửa sạch, gọt vỏ, cho vào máy xay sinh tố xay nhuyễn. Bé sẽ thích mê vị ngọt mềm khi ăn dặm với loại trái cây này. Cải xoăn Cải xoăn là loại rau lá xanh giàu dinh dưỡng cho trẻ dưới 1 tuổi ăn dặm - Ảnh minh họa: Internet Cải xoăn rất giàu dinh dưỡng cho các bé ăn dặm từ 8 - 10 tháng tuổi. Loại rau lá xanh này giúp trẻ ngăn ngừa nguy cơ thiếu máu, hỗ trợ sự phát triển của hệ xương răng trẻ em. Mẹ nên hấp (không nên luộc) rau cải xoăn, sau đó xay nhuyễn. Theo các chuyên gia, mẹ nên kết hợp rau cải xoăn với các thực phẩm khác như: Chuối, cà rốt, khoai tây, cá hồi... để làm giảm nồng đồ nitrat để tốt hơn cho sức khỏe trẻ em.

Đậu lăng Đậu lăng cung cấp hàm lượng protein cao cho bé trong giai đoạn ăn dặm - Ảnh minh họa: Internet Từ 7 tháng tuổi, mẹ có thể chế biến đậu lặng cho trẻ ăn dặm. Để tránh các nguy cơ hóc thức ăn, mẹ nên hấp đậu, sau đó nghiền nhuyễn rồi cho bé dùng. Cá hồi Cá hồi rất tốt cho sự phát triển não bộ cho bé trong những năm đầu đời - Ảnh minh họa: Internet Cá hồi rất giàu DHA, axit béo omega 3 tốt cho não bộ trẻ. Để trẻ làm quen với các loại hải sản nói chung và món cá hồi nói riêng, những ngày đầu, mẹ nên cho bé ăn một lượng vừa phải để quan sát phản ứng của con và kiểm tra xem bé có bị dị ứng hay không. Mẹ có thể nấu cháo cá hồi với củ dền, phô mai hoặc nấu cháo cá hồi với cà rốt và rau chân vịt cho bé. Bơ đậu phộng Bơ đậu phộng là một trong những thực phẩm bổ dưỡng trẻ dưới 1 tuổi nên ăn - Ảnh minh họa: Internet Bơ đậu phộng chứa nhiều vitamin E, A, axit folic, đồng, kẽm... rất tốt cho sức khỏe trẻ dưới 1 tuổi. Cho bé ăn một muỗng bơ đậu phộng vào buổi sáng là sự lựa chọn cực kỳ phù hợp. Bí đỏ Hàm lượng vitamin A trong bí đỏ sẽ giúp trẻ có đôi mắt sáng - Ảnh minh họa: Internet Thành phần dinh dưỡng của bí đỏ chứa nhiều vitamin A, vitamin nhóm B, C, K cùng các nguyên tố vi lượng quan trọng khác như kali, phốt pho, magie, sắt, can xi và chất xơ. Trẻ thường xuyên ăn bí đỏ sẽ có hệ miễn dịch khỏe mạnh, ngừa giun sán, tăng cường thị lực và hỗ trợ cơ thể phát triển một cách toàn diện. Với cách làm truyền thống, mẹ có thế hấp bí đỏ, sau đó nghiền nhuyễn và tập cho bé ăn dặm. Mẹ cũng có thể nấu súp bí đỏ, cháo bí đỏ để kích thích khẩu vị của bé.

Sao Việt lần đầu làm mẹ: Từng rối loạn tâm lý, chật vật với biến cố ăn dặm của con Nếu như Á hậu Diễm Trang từng có thời điểm rối loạn tâm lý vì áp lực chăm con, thì bà mẹ đơn thân Ly Kute gặp không ít khó khăn khi nuôi con một mình,… mỗi sao Việt đều có những cảm xúc và kinh nghiệm đặc biệt khi lần đầu làm mẹ.

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