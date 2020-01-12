Không cần quá cao siêu, rèn tính tự lập cho trẻ từ nhỏ chỉ bằng những việc làm đơn giản mỗi ngày

Việc dạy trẻ tự lập được nhiều gia đình quan tâm và áp dụng từ khi con còn nhỏ, mục đích chính là để trẻ có ý thức tự làm mọi việc bằng chính khả năng của mình mà không cần nhờ đến bố mẹ, người thân. Muốn con tự lập, đây là những điều đơn giản hàng ngày các mẹ nên áp dụng cho con.

Việc để con tự cầm đồ ăn sẽ dạy cho trẻ kỹ năng cơ bản đầu tiên: nhận biết chính xác đồ và tự lấy.

Ở các nước có nền giáo dục tiên tiến, các mẹ thường áp dụng chế độ ăn dặm bằng cách tự bốc bằng tay cho con từ 8 tháng tuổi trở lên.

Theo phản xạ tự nhiên, trẻ sẽ cảm nhận được đâu là đồ có thể ăn được và tự với tay để cầm. Thay vì các mẹ tự bón cho trẻ theo cách thụ động thông thường.

2. Tự cất đồ chơi vào giỏ/tủ sau khi chơi xong

Đa phần các mẹ luôn nghĩ rằng con còn nhỏ, chưa biết cách sắp xếp đồ đạc thì làm giúp con cho nhanh. Tuy nhiên đây là suy nghĩ cực kỳ sai lầm.

Dạy trẻ biết gìn giữ đồ chơi và tự giác cất đồ sau khi chơi xong - Ảnh minh họa: Internet

Dạy trẻ tự cất đồ chơi sau khi chơi xong không chỉ giúp trẻ tự lập, quan trọng hơn chính là thái độ biết quý trọng đồ chơi và ý thức gìn giữ tài sản cá nhân từ khi còn nhỏ.

3. Dạy trẻ đánh răng từ lúc 2 tuổi

Thời điểm trẻ lên 2 tuổi đã bắt đầu biết thể hiện ngôn ngữ nói rõ ràng hơn, có khả năng nhìn nhận vấn đề, vì vậy các mẹ nên dạy cho trẻ cách sinh hoạt cá nhân.

Dạy trẻ bảo vệ răng miệng từ nhỏ - Ảnh minh họa: Internet

Dạy trẻ đánh răng vừa giúp bảo vệ răng miệng của con từ nhỏ, vừa giúp trẻ ý thức được việc vệ sinh cá nhân cho mình.

4. Khuyến khích trẻ lựa chọn đồ và tự mặc quần áo mỗi ngày

Nhiều trẻ rất kiên định trong việc lựa chọn đồ mặc mỗi ngày, ví dụ: trẻ thích hôm nay mặc váy màu hồng thì sẽ nhất quyết đòi mặc màu hồng.

Đây không phải là dấu hiệu trẻ hư, mà là cách thể hiện quan điểm cũng như sở thích cần của trẻ, bố mẹ nên tôn trọng và ủng hộ.

Hãy để trẻ tự mặc quần áo - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, các mẹ nên để trẻ tự mặc quần áo, điều này giúp rèn luyện thêm kỹ năng mới cho con.

Dạy trẻ tự lập có rất nhiều cách, các mẹ sẽ cảm thấy nuôi con khoa học và dễ dàng hơn khi áp dụng đúng. Vì tương lai của trẻ cũng như tính tự lập được hình thành từ nhỏ, các mẹ hãy xem xét và áp dụng.