4 điều bố mẹ cần dạy để trẻ ngoan ngoãn, nghe lời trong dịp Tết

Bài học làm mẹ 06/01/2020 06:00

Bố mẹ cần lưu ý những bí quyết này để dạy con ngoan, nghe lời, không quậy phá và làm nũng, đặc biệt cũng giúp bản thân thoải mái hơn trong dịp Tết sắp đến.

Vào các dịp lễ Tết, trẻ thường hiếu động và không chịu nghe lời, vì vậy các mẹ nên chuẩn bị các bí quyết sau để dạy con ngoan và cư xử lễ phép.

1. Không tự ý đòi tiền mừng tuổi

Phong tục mừng tuổi cho người già và trẻ nhỏ vào dịp Tết Nguyên Đán đã có từ rất lâu đời. Chiếc phong bao lì xì thường thay cho lời chúc thọ tới các ông bà và chúc trẻ nhỏ học giỏi, ngoãn ngoãn nghe lời bố mẹ.

Tuy nhiên, nhiều trẻ chưa ý thức được hành động của mình là đúng hay sai nên vô tư đòi tiền mừng tuổi khi khách đến chơi nhà.

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Dạy trẻ không được tự ý đòi tiền mừng tuổi - Ảnh minh họa: Internet

Dù trẻ còn nhỏ tuổi, bố mẹ cũng nên dạy con ngoan bằng cách dặn dò trước để con không mắc lỗi. Bên cạnh đó nên dạy con nói lời cảm ơn khi được ai đó mừng tuổi.

2. Chào hỏi khách đến chơi nhà

Hành động tiếp theo để dạy con ngoan đó là biết chào hỏi lễ phép với người lớn.

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Dạy trẻ phải biết lễ phép chào người lớn - Ảnh minh họa: Internet

Nhiều trẻ khi thấy khách đến chơi nhà hoặc đi chơi với bố mẹ thường không chịu chào hỏi lễ phép, thậm chí khi người lớn hỏi chuyện còn không đáp lại. Vì vậy bố mẹ nên nghiêm khắc dạy con phải biết thưa gửi lễ phép với người lớn dù lạ hay quen, để tập cho con phép lịch sự tối thiếu ngay từ khi còn nhỏ.

3. Phụ giúp bố mẹ dọn dẹp nhà cửa

Nhiều gia đình tập cho con làm việc nhà từ nhỏ, đây không phải là hành động ngược đãi trẻ mà đang dạy trẻ biết yêu thương bố mẹ hơn bằng hành động chia sẻ công việc nhà.

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Dạy trẻ phụ giúp việc nhà - Ảnh minh họa: Internet

Bố mẹ nên dạy con quét nhà, rửa chén, sắp xếp quần áo vào tủ... những hành động nhỏ cũng sẽ rèn luyện được tính cách cho trẻ tốt hơn.

4. Dạy con không ăn vạ trước mặt mọi người

Ăn vạ là hành động trẻ nào cũng mắc phải, tuy nhiên tùy vào cách xử lý của người lớn để con sửa được thói quen xấu đó. Bố mẹ nên dặn dò hoặc giao kèo trước với con về hành động không được ăn vạ trước mặt mọi người.

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Dạy cho trẻ hành động ăn vạ là xấu - Ảnh minh họa: Internet

Trước tiên, phải giải thích cho trẻ đó là một hành vi không đúng, bố mẹ sẽ buồn như thế nào nếu như con mắc phải và có hình phạt rõ ràng.

Nhìn chung, nhận thức của trẻ còn non nớt, trẻ chưa biết phân biệt đúng sai, chính vì vậy người lớn đặc biệt là các bậc làm cha làm mẹ phải uốn nắn, dạy dỗ con từ thuở còn thơ.

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