Tưởng chỉ là một trò đùa vui để trêu mẹ nhưng không ngờ, cậu nhận nhiều phản ứng gay gắt của mọi người và bị mắng mỏ.

Đây là câu chuyện của cậu bé Kiki, 7 tuổi, ở Trung Quốc. Một lần, trong lúc đi thang máy với mẹ, Kiki tinh nghịch, ấn tất cả các nút ở bên trong. Những người có mặt ở đó tỏ ra tức giận. Thậm chí, một số người còn nói Kiki không được dạy dỗ cẩn thận.

- “Chẳng có phép tắc gì cả”…

Bị nhiều người mắng, cậu bé đỏ bừng mặt vì sợ và xấu hổ. Nhưng với sự bình tĩnh và cách dạy con thông minh của mình, người mẹ của Kiki đã khiến mọi người cảm phục.

Lúc này, người mẹ nói rành mạch:

- “Thành thật xin lỗi mọi người. Con tôi không phải là không được dạy dỗ tốt, chỉ là cháu có hơi nghịch ngợm. Giờ cháu đã biết lỗi rồi”.

Nói xong, người mẹ quay sang con trai:

- ”Con trai! Mẹ dạy khi làm sai thì mình phải cư xử ra sao nhỉ?"

Cậu bé khoanh tay lễ phép:

- “Cháu xin lỗi ạ”.

Người mẹ biết con cần hành động gì đó để sửa lỗi sai của mình nên nhẹ nhàng nói với con rằng mỗi khi thang máy mở ra, con đọc to, rõ ràng số tầng cho mọi người nghe thấy và xin lỗi vì đã gây phiền phức cho họ.

Tất nhiên, cậu bé gật đầu đồng ý.

Khi thang máy dừng ở mỗi tầng, Kiki nghiêm túc báo số tầng, đồng thời ngoan ngoãn nói lời xin lỗi với mọi người.

Người mẹ dạy con ngoan ngoãn xin lỗi mọi người - Ảnh minh họa: Internet

Ban đầu, mọi người đều tỏ ra tức giận nhưng trước cách dạy con thông minh, đầy tinh tế của mẹ Kiki, cùng với sự hối lỗi của cậu bé, mọi người cũng đã mềm lòng và nói:

- “Thôi, được rồi. Cháu biết lỗi là được rồi”.

Mẹ Kiki lúc này đáp lại:

- “Mọi người cứ kệ cháu. Tôi muốn lần sau cháu sẽ không dám nghịch ngợm nữa”.

Dần dần, mọi người trong thang máy đều ra hết. Có người còn mỉm cười nói lời cám ơn với cậu bé. Kiki thở phào nhẹ nhõm và bắt đầu tươi cười trở lại. Sau lần đó, cậu bé không bao giờ ấn loạn thang máy nữa.

Với cách xử trí đầy tinh tế và trách nhiệm, mẹ của Tiki đã giúp câụ bé có cơ hội sửa sai và làm gương cho những đứa trẻ khác.

Bố mẹ đừng bào chữa khi con sai

Khi con sai, cha mẹ đã thẳng thắn thừa nhận lỗi sai của con và gợi ý cho con cách sửa chữa. Điều này giúp con phân biệt được đúng sai và có trách nhiệm với những hành động của mình.

Người mẹ thông minh nên chỉ ra lỗi sai của trẻ và tìm cách sửa sai - Ảnh minh họa: Internet

Những bậc phụ huynh dạy con thông minh không bao giờ bào chữa theo cách nói: “Chúng là trẻ con mà, có gì đâu”, “Trẻ con không biết gì, đừng chấp”…

Chỉ khi giúp con nhận ra lỗi lầm của mình và tìm cách sửa chữa, sau này khi trưởng thành, trẻ mới là người sống có trách nhiệm.