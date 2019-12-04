'Hư thì nhịn': Cách dạy con của ông bố Tây khiến ai cũng cảm phục

Bài học làm mẹ 04/12/2019 13:00

Đây là cách dạy con kiểu Tây đã được cư dân mạng chia sẻ rần rần, cha mẹ nên biết để nuôi dạy con khôn ngoan, không cần nặng hơi mỏi cổ.

Để dạy con ngoan ngoãn hơn, ông Willshire đã có một biện pháp vô cùng hài hước nhưng lại cực kỳ hiệu quả. 

Gia đình ông Willshire  sinh sống tại Cheshire, nước Anh. Một ngày, vợ ông muốn có chút thời gian đi làm đẹp nên ông Willshire nhận trách nhiệm đưa hai đứa con là Lydia 12 tuổi và Jake 8 tuổi đi mua sắm.

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Ông Willshire cùng vợ và hai con - Ảnh minh họa: Internet

Khi đến siêu thị, hai đứa con của ông đã cãi nhau rất to dưới sự chứng kiến của nhiều người. Cậu em trai thậm chí còn ném giày vào chị gái của mình. Mặc dù ông Willshire đã ngăn cản nhưng Lydia và Jake không nghe lời, tiếp tục làm ầm ĩ nơi công cộng.

Ông Willshire bỏ ra xe và hai đứa con mới cuống cuồng chạy theo. Ông nghĩ cần làm điều gì đó để dạy dỗ các con của mình. Ông dẫn Lydia và Jack đến một cửa hàng thức ăn nhanh. Sau đó, ông gọi món burger và khoai tây chiên, món cả hai chị em cùng yêu thích.

Nhưng ông chỉ gọi một suất dành cho mình và thản nhiên ăn ngon lành trước sự thèm thuồng và ngỡ ngàng của bọn trẻ. Ông nói với các con của mình rằng chúng sẽ không được ăn những món này và nhịn đói. Về nhà, hai chị em sẽ chỉ được ăn bánh mì nướng và đậu hầm.

Trên đường trở về nhà, ông Willshire chỉ nói đơn giản với Lydia và Jack rằng “Khi các con cư xử không tốt, các con sẽ phải chịu sự trừng phạt là ăn một bữa trưa không như mong đợi”. Kết quả, hai đứa con của ông xin lỗi bố và hứa sẽ không bao giờ tái phạm chuyện đó nữa.

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Hai đứa con của Willshire nhận ra một bài học nhớ đời - Ảnh minh họa: Internet

Khi biết chuyện, vợ ông Willshire đã bật cười thích thú và hoàn toàn đồng ý cách dạy con của chồng.

Phương pháp dạy con kiểu Tây của ông ngay sau khi được chia sẻ lên Facebook đã gây bão mạng xã hội với hơn 52 nghìn lượt like và 9 nghìn lượt bình luận chỉ trong vòng vài ngày. Ông chia sẻ thêm “Tôi không tự hào về việc làm đó, tôi không cảm thấy ngon miệng khi ăn những món đó, nhưng tôi thấy cần làm thế để các con chừa hẳn tính xấu”.

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Sau khi đăng lên Facebook, cách dạy con thú vị của ông đã được cư dân mạng hưởng ứng rần rần - Ảnh minh họa: Internet

Chỉ với một việc làm đơn giản, nhưng ông bố này đã giúp con bỏ được tật xấu là gây ầm ĩ nơi công cộng. Cách dạy con kiểu Tây này rất đáng được bố mẹ học hỏi. Điều lưu ý là cần có sự kiên quyết và đồng thuận của cả bố lẫn mẹ trước khi nuôi dạy con.

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