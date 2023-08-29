Tử vi tình yêu và các mối quan hệ của 12 cung hoàng đạo ngày 29/8/2023

Hôm nay là lúc để nhìn lại quá khứ, vì những gì bạn cảm nhận về đối tượng của mình rất mãnh liệt. Hãy để cảm xúc tuôn trào nhưng hãy là con người tự nhiên của bạn, vì người này có tiềm năng trở thành đối tượng phù hợp với bạn. Hôm nay là ngày bạn nên bình thường và không quá cố gắng, nhưng cũng nên lưu ý rằng bạn có thể đi quá xa với mối quan hệ của mình và bạn không muốn điều đó.

Vị trí hành tinh hiện tại sẽ khiến bạn có trách nhiệm hơn và bạn sẽ nhận thấy rằng mối quan hệ của bạn đã được cải thiện sau những hiểu lầm và mâu thuẫn trong quá khứ. Bạn sẽ nỗ lực rất nhiều trong việc duy trì mối quan hệ và quên đi khoảng thời gian vui vẻ. Đừng quá khó khăn; bạn cần thời gian để thư giãn và thở, vì vậy hãy tập trung vào điều đó và mọi thứ khác sẽ đâu vào đấy.

Song Tử (21/05 - 21/06)

Hôm nay là ngày bạn nhận được những món quà và sự đánh giá cao từ những người thân yêu nếu bạn đã kết hôn và đang trong một mối quan hệ. Hãy đủ ân cần để cảm ơn người ấy vì món quà này, vì nó được tặng bằng trái tim trong sáng và nói lên rất nhiều điều về cảm xúc cũng như tình yêu thương mà họ dành cho bạn. Hãy hẹn hò hoặc lái xe đường dài để khiến khoảnh khắc này trở nên thú vị. Bạn sẽ ngạc nhiên trước những cơ hội sẽ đến với mình ngày hôm nay.

Cự giải (22/6 - 22/7)

Những gì tưởng chừng như một cuộc trò chuyện nhỏ có thể trở thành một chủ đề sôi nổi, nhưng điều này sẽ mang tính tích cực. Cuộc trò chuyện này sẽ khiến bạn xích lại gần nhau hơn và bị lôi cuốn bởi người yêu của mình. Bạn sẽ đòi hỏi khắt khe hơn về mặt trí tuệ và muốn đối phương hiểu được mong muốn cũng như đam mê của bạn mà không cần tự mình thể hiện chúng ra. Bạn cần tận hưởng ngày này cùng với người ấy của mình.

Sư tử (23/07 - 23/08)

Hôm nay là ngày mà bạn sẽ trân trọng từ lâu. Bạn có thể có một buổi hẹn hò lãng mạn với bạn đời hoặc vợ/chồng của mình như thể đó là buổi hẹn hò đầu tiên của bạn. Bạn sẽ cảm thấy phấn khích và lo lắng giống như khi lần đầu gặp họ. Đó sẽ là một ngày mà hai bạn với tư cách là một cặp đôi sẽ tận hưởng những câu chuyện cười và tìm thấy những tình huống vui nhộn khiến cả hai cười sảng khoái. Hãy tận hưởng những khoảnh khắc nhỏ này và biến chúng thành giá trị.

Xử Nữ (24/08 - 23/09)

Ngày hôm nay có thể sẽ khá khó khăn. Bạn có thể có những tranh cãi hoặc thảo luận sôi nổi về những vấn đề nhỏ nhặt. Giải pháp tốt nhất là giải quyết hiểu lầm, việc này có thể mất chút thời gian nhưng sẽ được giải quyết hoàn toàn bằng sự kiên nhẫn và trí thông minh của bạn, chuyện đó sẽ kết thúc tốt đẹp thôi. Đây cũng sẽ là một khởi đầu mới trong mối quan hệ của bạn. Tiếp cận mọi việc với một tư duy cởi mở và vượt qua những đổ vỡ.

Thiên Bình (24/09 - 23/10)

Hôm nay bạn sẽ có tâm trạng thư giãn với món ăn yêu thích và người bạn đời bên cạnh; bạn còn ước gì nữa? Sẽ có những cuộc trò chuyện dài và các bạn sẽ bày tỏ tình cảm của mình với nhau, đưa mối quan hệ này lên một tầm cao mới. Sự thể hiện tình yêu này sẽ là nền tảng của một mối quan hệ vững chắc trong tương lai. Những người độc thân nên cân nhắc việc lên kế hoạch du lịch cùng bạn bè.

Thiên Yết (24/10 - 22/11)

Hôm nay là một ngày hơi vất vả khi các cuộc trò chuyện có thể trở nên nóng hơn. Trong trường hợp có bất kỳ tranh cãi nào, bạn cần lắng nghe xem đối phương muốn gì và cảm giác của họ dành cho bạn như thế nào. Hãy luôn mở rộng đôi mắt và đôi tai của bạn và kiên nhẫn; một khi thời gian này trôi qua trong hòa bình, mọi thứ sẽ trở lại bình thường. Điều này có thể làm cho mối quan hệ của bạn trở nên bền chặt hơn. Những người độc thân không nên nản lòng và tránh mọi tương tác trong thời điểm hiện tại.

Nhân mã (23/11-21/12)

Hôm nay, người ấy của bạn có thể đang có tâm trạng khó chịu. Có thể có một số vấn đề về hiểu lầm hoặc tin tưởng. Điều này có thể dẫn đến căng thẳng và sẽ có lúc bạn muốn tìm ra giải pháp tốt nhất để giải quyết vấn đề này. Nhưng đừng lo lắng, điều này cũng sẽ qua và bạn sẽ ngạc nhiên trước kỹ năng của đối phương vì mọi chuyện sẽ kết thúc trong hòa bình. Tận hưởng những khoảng thời gian tốt đẹp và tồi tệ cùng nhau.

Ma Kết (22/12 - 21/01)

Hôm nay, bạn cần có cái nhìn tương lai hơn về các mục tiêu trong mối quan hệ của mình. Cho phép các cuộc trò chuyện nói về vị trí hiện tại của bạn và bước tiếp theo là gì. Đối phương sẽ đánh giá cao cuộc trò chuyện này và sẽ có sự rõ ràng rất cần thiết về tương lai. Đừng quên quan tâm và chú ý đến nhu cầu của đối phương suốt cả ngày. Những người độc thân nên cân nhắc việc tiếp cận người mình thích.

Bảo Bình (22/01 - 19/02)

Đây là một ngày khó khăn và gập ghềnh đối với những người đang trong một mối quan hệ cam kết. Ngày mới sẽ bắt đầu trong hòa bình, nhưng có thể xảy ra tranh cãi bằng lời nói vào giữa buổi chiều. Sẽ có những bất đồng về nhu cầu được quan tâm và đáp ứng những mong muốn cụ thể. Mọi vấn đề đều có giải pháp; do đó, hãy đi sâu vào chi tiết và tìm hiểu nhu cầu của đối phương. Người độc thân không nên quá tham vọng lúc này.

Song ngư (20/02 - 20/03)

Hôm nay, bạn sẽ có tâm trạng hào phóng và cố gắng hết sức để làm hài lòng người ấy của mình. Bạn có thể cảm thấy muốn dành cho họ vô số tình cảm và khiến khoảnh khắc này trở nên đáng nhớ. Khi làm như vậy, đừng quên chính mình và đừng cố gắng quá nhiều để làm hài lòng mọi người. Bạn sẽ ngạc nhiên vì tình cảm sẽ giống nhau và đối phương sẽ ủng hộ bạn. Tất cả những gì bạn cần là sự cân bằng một chút trong cuộc sống.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.