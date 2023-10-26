Tử vi hôm nay: Dự đoán tử vi ngày 26/10/2023 của 12 cung hoàng đạo

Bạn sẽ có thể đưa ra một số quyết định mang tính xây dựng về mặt tài chính. Cần phải giải quyết mọi vấn đề liên quan đến gia đình một cách cẩn thận và quan tâm tối đa để tránh mọi phiền phức. Thành công phụ thuộc vào việc nắm bắt đúng cơ hội vào đúng thời điểm. Việc lập kế hoạch phù hợp sẽ rất quan trọng trước khi thực hiện hành trình du lịch. Hãy ưu tiên những công việc đang chờ xử lý. Sức khỏe tốt sẽ cho phép bạn kéo dài ngày hôm nay lâu hơn một chút. Các ngôi sao có lợi cho bạn trong các vấn đề liên quan đến tài sản.

Tình yêu: Bạn có thể dành chút thời gian vui vẻ bên người ấy nếu bạn có kế hoạch làm như vậy.

Màu sắc may mắn: Trắng

Kim ngưu (21/4-20/5)

Bạn có thể sẽ nhận được kết quả tốt từ chế độ tập luyện của mình. Một số nguồn thu nhập mới mở ra và thêm vào kho bạc của bạn. Đã đến lúc bạn phải hàn gắn hàng rào với đối thủ và bước tiếp trong cuộc sống. Hôm nay bạn nên giúp đỡ ai đó trong một việc quan trọng về mặt gia đình. Bạn sẽ đạt được mục tiêu của mình trên phương diện kinh doanh.

Tình yêu: Người yêu có thể đang tìm kiếm sự giúp đỡ từ bạn; đừng khiến người ấy thất vọng!

Con số may mắn: 9

Màu may mắn: Đỏ

Song Tử (21/05 - 21/06)

Nếu bạn đang lo lắng về mặt học tập, bạn có thể yên tâm xoa dịu nỗi sợ hãi của mình. Mọi việc sẽ diễn ra theo cách bạn mong muốn ở nơi làm việc. Những suy nghĩ tích cực hứa hẹn sẽ mang lại ảnh hưởng tích cực đến môi trường xung quanh bạn. Một chuyến đi chơi cùng gia đình sắp được tổ chức và sẽ giúp bạn nạp lại năng lượng khá nhiều. Hãy chọn phương án tốt nhất, nếu bạn có quyền lựa chọn, nhưng hãy tham khảo ý kiến những người có liên quan trước khi đưa ra quyết định về mặt tài sản.

Tình yêu: Đối phương có thể đang có tâm trạng muốn thảo luận về các mục tiêu trong mối quan hệ với bạn.

Con số may mắn: 22

Màu may mắn: Kem

Cự giải (22/6 - 22/7)

Bạn chỉ có thể nắm bắt được logic hành vi của ai đó khi bạn đặt mình vào vị trí của họ. Hôm nay, những nỗ lực của bạn có thể được đánh giá cao trong công việc. Đây là ngày may mắn về mặt tài chính của bạn, vì tiền đến với bạn từ nhiều nguồn khác nhau. Một điều gì đó đạt được trên mặt trận học tập có thể sẽ giúp bạn có tâm trạng lạc quan ngày hôm nay. Những người nội trợ có thể sẽ tham gia vào một điều gì đó đặc biệt ở nhà.

Tình yêu: Bạn có thể lên kế hoạch đi chơi hoặc ăn tối lãng mạn với người ấy vì đây là một ngày thuận lợi.

Con số may mắn: 17

Màu sắc may mắn: Màu nghệ tây

Sư tử (23/07 - 23/08)



Một mẹo tập thể dục sẽ mang lại lợi ích cho bạn rất nhiều. Điều quan trọng là bạn phải tìm thời gian để làm mới lại cuộc sống tình yêu của mình. Chính sách chờ đợi và quan sát sẽ có tác dụng kỳ diệu trong vấn đề tài chính. Việc hiện thực hóa những ước mơ lớn trong học tập có thể giúp bạn tiến bộ hơn. Về mặt xã hội, bạn có thể được yêu cầu đưa ra lời giải thích. Hiệu quả công việc của bạn có thể đang bị giám sát.

Tình yêu: Một ngày thỏa mãn trong đời sống tình cảm của bạn.

Con số may mắn: 7

Màu sắc may mắn: Xanh lá cây

Xử nữ (24/08 - 23/09)

Việc ủy thác công việc sẽ giúp giảm nhẹ khối lượng công việc của bạn. Bạn có khả năng vượt trội so với những người còn lại về thành tích học tập. Sự tích cực và thân thiện sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra một môi trường gia đình thuận lợi. Hãy thực hiện các bước để khiến bản thân trở nên mạnh mẽ về tài chính. Tránh ăn quá nhiều nếu bạn muốn duy trì sức khỏe tốt.

Tình yêu: Cố gắng tránh xa những cuộc tranh cãi không cần thiết với người bạn đời của mình.

Con số may mắn: 3

Màu may mắn: Vàng

Thiên Bình (24/09 - 23/10)

Sự đóng góp của một thành viên trong gia đình sẽ mang lại kết quả đáng ghi nhận trên phương diện kinh doanh. Các biện pháp khắc phục tại nhà có thể mang lại thành công một phần trong việc thoát khỏi một căn bệnh thông thường. Mong muốn nhân số tiền của bạn lên gấp nhiều lần có thể khiến bạn kiệt sức, vì vậy hãy mong đợi thành công sớm. Người đi trước có thể sẽ bổ sung cho sự tiến bộ của bạn trong một dự án. Tin vui đang chờ đợi những người đang chờ sở hữu tài sản mới.

Tình yêu: Đặt ra những kỳ vọng thực tế về mặt tình yêu sẽ không bao giờ làm bạn thất vọng.

Con số may mắn: 8

Màu may mắn: Tím

Thiên Yết (24/10 - 22/11)

Hãy nỗ lực hết mình để đạt được những gì bạn mong muốn trong học tập, khi những ngôi sao xuất hiện tốt lành. Những người đang tìm kiếm sự thay đổi công việc có thể sẽ nghe thấy những cơ hội tốt. Một món đồ hoặc tiền bị thất lạc có thể được tìm thấy. Những người nội trợ có thể phải cân nhắc rất nhiều cuộc đàm phán với nhà cung cấp để mang lại diện mạo mới cho ngôi nhà. Những người theo đuổi các nghiên cứu cao hơn có thể gặp may mắn trong tuyển dụng tại trường.

Tình yêu: Một mối tình mới hứa hẹn sẽ khiến những ngày sắp tới trở nên thú vị!

Con số may mắn: 6

Màu may mắn: Xanh lam

Nhân mã (23/11-21/12)

Bạn có khả năng đạt được tiến bộ nhanh chóng trong một việc gì đó mà bạn đã đảm nhận gần đây. Đã đến lúc bạn phải liên hệ với ai đó cần sự giúp đỡ của bạn. Đừng làm khó người đang cố hàn gắn mối quan hệ. Chế độ ăn kiêng và tập thể dục tốt cho sức khỏe nhưng việc duy trì nó có thể gây ra vấn đề cho một số người. Ý chí vượt trội của bạn sẽ giúp hoàn thành một công việc khó khăn trong thời gian kỷ lục.

Tình yêu: Sự cân nhắc có tính toán trong chuyện tình cảm sẽ giúp mối quan hệ của bạn luôn lành mạnh.

Con số may mắn: 5

Màu may mắn: Màu cam

Ma Kết (22/12 - 21/01)

Về mặt chuyên môn, mọi thứ chắc chắn sẽ được cải thiện. Những nỗ lực của bạn sẽ giúp tạo được dấu ấn trong phương diện học thuật. Vượt qua sự lười biếng là điều quan trọng để đạt được vóc dáng cân đối, vì vậy hãy nỗ lực hướng tới nó. Bạn có thể phải liên hệ rất nhiều với ai đó để lấy lại tiền của mình. Ai đó trong gia đình có thể đang mong chờ lời khuyên của bạn, đừng làm đối phương thất vọng!

Tình yêu: Chuyện tình cảm tốt nhất nên gác lại trong ngày hôm nay.

Con số may mắn: 3

Màu may mắn: Màu vàng

Bảo Bình (22/01 - 19/02)

Ý chí vượt trội của bạn sẽ giúp bạn hoàn thành công việc khó khăn trong thời gian kỷ lục. Không thể loại trừ khả năng tăng lương hoặc một đặc quyền bổ sung đối với một số người. Bạn có thể lên kế hoạch đi du lịch theo lời mời của ai đó. Học sinh có thể đương đầu với các môn học mới thông qua sự kiên trì và quyết tâm tuyệt đối.

Tình yêu: Người mà bạn dành tình cảm mềm mỏng có khả năng sẽ gửi đi những tín hiệu tích cực.

Con số may mắn: 2

Màu sắc may mắn: Đỏ tươi

Song ngư (20/02 - 20/03)

Bạn có thể phải cố gắng hết sức để thu hút được ai đó trong lĩnh vực chuyên môn của bạn. Một người nào đó mà bạn đã quen từ thời thơ ấu có thể đến thăm và làm bạn vui vẻ hơn. Hãy cân nhắc kỹ lưỡng một đề xuất về mặt tài chính trước khi cam kết thực hiện. Hãy cân nhắc giá trị của các lựa chọn bất động sản trước khi bạn thực hiện cuộc gọi. Một thành viên trong gia đình có thể cần được xử lý một cách khéo léo.

Tình yêu: Tận hưởng những khoảnh khắc nhỏ trong đời sống tình cảm của bạn với người ấy.

Con số may mắn: 4

Màu may mắn: Đỏ nhạt

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.