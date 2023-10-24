Tử vi hôm nay: Dự đoán tử vi ngày 24/10/2023 của 12 cung hoàng đạo

12 cung hoàng đạo 24/10/2023 10:04

Tử vi hàng ngày: Các ngôi sao xếp hàng có lợi cho bạn không? Hãy cùng tìm hiểu dự đoán chiêm tinh cho Bạch Dương, Bảo Bình, Sư Tử, Xử Nữ và các cung hoàng đạo khác cho ngày 24/10/2023 ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Bạch Dương (21/3-20/4)

Tử vi hôm nay: Dự đoán tử vi ngày 24/10/2023 của 12 cung hoàng đạo - Ảnh 1

Những người bán hàng có thể phải nỗ lực nhiều hơn để đạt được mục tiêu của họ. Một số bạn có thể muốn xin nghỉ làm và khám phá thế giới. Thời gian vui vẻ bên gia đình sẽ khuyến khích bạn đưa ra một số quyết định quan trọng. Những người đang cố gắng chuyển đổi công việc có thể sẽ nghe thấy một số cơ hội mới. Sức khỏe cần được quan tâm và chăm sóc. Bạn có khả năng sở hữu được ngôi nhà mà bạn đã đầu tư trước đây.

Tình yêu: Những nỗ lực lãng mạn của bạn có thể sẽ đáp ứng được kỳ vọng của người bạn yêu.

Con số may mắn: 3

Màu may mắn: Tím

Kim ngưu (21/4-20/5)

Tử vi hôm nay: Dự đoán tử vi ngày 24/10/2023 của 12 cung hoàng đạo - Ảnh 2

Những thăng trầm trong công việc sẽ khiến mức năng lượng của bạn luôn dao động ở các mức độ khác nhau. Về mặt tài chính, đây sẽ là một ngày tốt để bạn kiểm tra và khám phá các cơ hội đầu tư. Những người lên kế hoạch cho một kỳ nghỉ nước ngoài có thể tìm thấy những ý tưởng hay từ những người xung quanh. Duy trì sự bình tĩnh của bạn trong gia đình. Về mặt sức khỏe, mọi thứ dường như nằm trong tầm kiểm soát hoàn toàn của bạn. Tài sản của tổ tiên có khả năng sẽ đứng tên bạn.

Tình yêu: Nuông chiều người thân yêu của bạn bằng một món quà sẽ là một ý tưởng hay.

Con số may mắn: 1

Màu may mắn: Nâu

Song Tử (21/05 - 21/06)

Tử vi hôm nay: Dự đoán tử vi ngày 24/10/2023 của 12 cung hoàng đạo - Ảnh 3

Nuôi dưỡng vẻ đẹp của thiên nhiên sẽ là điều bạn quan tâm. Những người không khỏe sẽ tự chăm sóc bản thân để khỏe mạnh trở lại. Những trở ngại nếu có về mặt tài chính sẽ được giải quyết theo hướng có lợi cho bạn. Đây là một ngày tuyệt vời để bạn dành thời gian cho gia đình. Các tương tác xã hội của bạn đang tăng lên, vì vậy hãy dành thời gian để tạo những mối liên hệ mới. Cấp trên có thể đặt ra những kỳ vọng từ bạn trong công việc.

Tình yêu: Một mối quan hệ lãng mạn mới bắt đầu sẽ nảy nở và mang đến cho bạn niềm hạnh phúc vô bờ.

Con số may mắn: 17

Màu may mắn: Xanh dương nhạt

Cự giải (22/6 - 22/7)

Tử vi hôm nay: Dự đoán tử vi ngày 24/10/2023 của 12 cung hoàng đạo - Ảnh 4

Ai đó có thể làm việc trái ngược với lợi ích của bạn trên mặt trận học thuật, vì vậy hãy cẩn thận từng bước đi của bạn. Tin vui về một đứa trẻ trong gia đình có thể sẽ sưởi ấm trái tim bạn. Trong công việc, việc gây ấn tượng với cấp trên sẽ rất quan trọng nếu bạn muốn làm theo ý mình. Bạn có thể chọn một chế độ tập luyện để lấy lại vóc dáng. Không thể loại trừ cơ hội đạt được thành công nhờ đầu tư. Có thể bạn nên tìm kiếm một số lời khuyên về bất động sản trước khi đưa ra quyết định.

Tình cảm: Những khác biệt với người yêu cần được giải quyết để mối quan hệ bền chặt hơn.

Con số may mắn: 22

Màu may mắn: Kem

Sư tử (23/07 - 23/08)

Tử vi hôm nay: Dự đoán tử vi ngày 24/10/2023 của 12 cung hoàng đạo - Ảnh 5

Vấn đề tài chính sẽ được giải quyết thỏa đáng. Một chuyến đi chơi sắp diễn ra nhưng có thể không thú vị như mong đợi. Những triển vọng tốt hơn sẽ được nhìn thấy ở điều gì đó mà bạn đang dự tính về mặt nghề nghiệp. Chỉ nên chọn các lựa chọn đồ ăn lành mạnh để duy trì vóc dáng cân đối. Những người mới làm quen với diễn xuất hoặc diễn thuyết trước công chúng sẽ vượt qua được nỗi sợ hãi trên sân khấu.

Tình yêu: Bạn có thể cần phải cố gắng hết sức thuyết phục để thu hút ai đó đến bên mình.

Con số may mắn: 11

Màu sắc may mắn: Đỏ tươi

Xử nữ (24/08 - 23/09)

Tử vi hôm nay: Dự đoán tử vi ngày 24/10/2023 của 12 cung hoàng đạo - Ảnh 6

Kế hoạch đi du lịch dường như đang được lên kế hoạch. Một điều gì đó đạt được trong học thuật có thể giúp bạn có được vị trí tốt trên thị trường việc làm. Lợi ích kinh doanh của bạn có thể bị tổn hại nếu bạn tiết lộ ý định của mình sớm, vì vậy hãy cẩn thận. Những cặp vợ chồng mới cưới có thể sẽ tận hưởng một cuộc sống hạnh phúc. Cơ hội kiếm được số tiền lớn có thể sớm đến với bạn.

Tình yêu: Những ai mong muốn có một buổi tối nồng nàn thì phải chủ động thực hiện nhé!

Con số may mắn: 4

Màu may mắn: Xám đậm

Thiên Bình (24/09 - 23/10)

Tử vi hôm nay: Dự đoán tử vi ngày 24/10/2023 của 12 cung hoàng đạo - Ảnh 7

Trong công việc, điều quan trọng là phải theo dõi các nhiệm vụ được giao phó. Tình trạng tài chính của bạn được cải thiện khi bạn bắt đầu kiếm tiền tốt hơn. Mong đợi những phát triển thuận lợi trên mặt trận học tập. Thói quen tập thể dục thường xuyên sẽ mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe cho bạn. Một vấn đề tế nhị trong gia đình cần phải được xử lý cẩn thận. Về mặt tài chính, bạn sẽ cần tìm cách giảm chi phí.

Tình cảm: Đời sống tình cảm có vẻ ổn định.

Con số may mắn: 18

Màu sắc may mắn: Trắng

Thiên Yết (24/10 - 22/11)

Tử vi hôm nay: Dự đoán tử vi ngày 24/10/2023 của 12 cung hoàng đạo - Ảnh 8

Cuộc sống gia đình vẫn ổn định và mang lại nhiều hạnh phúc. Bạn sẽ cố gắng khẳng định bản thân trên mặt trận học thuật và khiến những người quan trọng chú ý đến bạn. Sự khăng khăng của bạn về điều gì đó có thể không được chấp nhận, vì vậy hãy nghĩ ra các lựa chọn khác. Một thỏa thuận có thể xoay chuyển theo hướng của bạn nếu bạn thực hiện tốt. Trong giới kinh doanh, nếu bạn cần lời khuyên, đừng ngần ngại hỏi những người bạn có thể tin cậy.

Tình yêu: Sự khéo léo và duyên dáng sẽ là điều cần thiết để giải quyết tâm trạng của người yêu ngày hôm nay.

Con số may mắn: 2

Màu may mắn: Hồng

Nhân mã (23/11-21/12)

Tử vi hôm nay: Dự đoán tử vi ngày 24/10/2023 của 12 cung hoàng đạo - Ảnh 9

Sự sẵn lòng giúp đỡ là bản chất của bạn, vì vậy đừng đi ngược lại với nó. Sự ổn định tài chính được dự đoán trước và sẽ khuyến khích bạn biến ý tưởng của mình thành hành động. Những người nghĩ đến việc kinh doanh phải cân nhắc tất cả những ưu và nhược điểm một cách cẩn thận. Danh tiếng của bạn trong lĩnh vực học thuật sẽ tăng lên. Việc tổ chức một bữa tiệc hoặc một sự kiện có thể có những rắc rối nhất định, nhưng cuối cùng nó sẽ thành công.

Tình yêu: Cơ hội để hiểu rõ ai đó sắp thành hiện thực, vì vậy hãy tận dụng tối đa cơ hội này.

Con số may mắn: 8

Màu sắc may mắn: Xanh lá cây

Ma Kết (22/12 - 21/01)

Tử vi hôm nay: Dự đoán tử vi ngày 24/10/2023 của 12 cung hoàng đạo - Ảnh 10

Trở nên hiểu biết hơn về công nghệ là điều được chỉ định đối với một số người. Giải quyết một dự án lớn có những khó khăn nhất định nhưng bạn sẽ vượt qua được chúng. Cần phải thay đổi cảnh quan để cải thiện sức khỏe. Bạn có khả năng chiếm thế thượng phong trong tình huống cạnh tranh. Hỗ trợ tài chính sẽ được cung cấp cho những người tự mình mạo hiểm.

Tình yêu: Hãy mong đợi một bất ngờ thú vị từ người bạn yêu thương.

Con số may mắn: 9

Màu may mắn: Màu cam

Bảo Bình (22/01 - 19/02)

Tử vi hôm nay: Dự đoán tử vi ngày 24/10/2023 của 12 cung hoàng đạo - Ảnh 11

Mong đợi một cử chỉ nồng nhiệt từ một người quan trọng trên mặt trận xã hội. Hãy dành thời gian để đưa ra một quyết định quan trọng về mặt cá nhân, vì nó có thể có những ảnh hưởng sâu rộng. Những ý tưởng của bạn về mặt chuyên môn có khả năng phát huy tác dụng và nâng cao danh tiếng nghề nghiệp của bạn. Việc chuẩn bị tốt cho một cuộc thi có thể đòi hỏi nhiều nỗ lực hơn, vì vậy hãy cố gắng hết sức. Lời khuyên của ai đó sẽ giúp khôi phục sự tự tin của bạn khi đảm nhận trách nhiệm.

Tình yêu: Mũi tên tình yêu luôn sẵn sàng cho những ai đang tìm kiếm tình yêu.

Con số may mắn: 7

Màu may mắn: Đỏ nhạt

Song ngư (20/02 - 20/03)

Tử vi hôm nay: Dự đoán tử vi ngày 24/10/2023 của 12 cung hoàng đạo - Ảnh 12

Thủ tục giấy tờ hoàn tất sẽ giúp bạn được chấp nhận khoản vay cho ngôi nhà mơ ước của mình. Hãy nỗ lực phối hợp để lấy lại vóc dáng. Những người có khuynh hướng học thuật có thể chọn học cao hơn hoặc thậm chí có thể tham gia nghiên cứu. Thực hiện các bước để tân trang lại hình ảnh xã hội của bạn bằng cách trở nên hữu ích và ân cần hơn. Dự kiến thu nhập và lợi nhuận sẽ tăng lên và sẽ giúp mặt trận tài chính của bạn vững mạnh.

Tình yêu: Sự chủ động của bạn sẽ giúp bạn duy trì được cơ hội với người mà bạn ngưỡng mộ.

Con số may mắn: 5

Màu may mắn: Bạc

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi tình yêu hàng tuần của 12 cung hoàng đạo ngày 23/10/2023 - 29/10/2023

Tử vi tình yêu hàng tuần của 12 cung hoàng đạo ngày 23/10/2023 - 29/10/2023

Tử vi tình yêu hàng tuần từ ngày 23/10/2023 đến ngày 29/10/2023: những cung hoàng đạo nào có khả năng xây dựng mối quan hệ bền chặt trong tuần này? Hãy cùng tìm hiểu dự đoán chiêm tinh Tình yêu hàng tuần cho Bạch Dương, Bảo Bình, Nhân Mã, Song Ngư và các cung hoàng đạo khác ở ngay bài viết dưới đây nhé!

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