Tử vi tuần mới từ ngày 14/3 đến ngày 20/3/2022: tuổi Thìn sự nghiệp thuận lợi tài lộc hanh thông, tuổi Hợi phát tài phát lộc

Xem tử vi tuần mới, nhờ có quý nhân nâng đỡ, thần tài rót lộc vào nhà nên Sửu sẽ có tuần mới với tài vận thăng hoa, tình tiền viên mãn. Do vậy, Sửu hãy tận dụng thời cơ, cố gắng mức cao nhất để có sự thăng tiến vượt bậc trong sự nghiệp. Tử vi cho thấy, càng về cuối tuần càng sung túc đủ đầy, tha hồ hưởng lộc trời cho.

Tuổi Dần

Con đường sự nghiệp của con giáp tuổi Dần tuần này gặp không ít trắc trở, đặc biệt từ khoảng thời gian giữa tuần trở đi. Bạn không tìm được tiếng nói chung, thậm chí xảy ra xung đột, mâu thuẫn với đồng nghiệp hoặc cấp trên trong công ty. Con giáp tuổi Dần cần biết lắng nghe ý kiến của người khác và chấp nhận sự khác biệt trong cách suy nghĩ để xây dựng mối quan hệ hòa nhã hơn với mọi người.

Tuổi Mão

Theo tử vi tuần mới, nửa đầu tuần công việc của con giáp tuổi Mão có thử thách không hề nhỏ, nhưng đừng lo cuối tuần tài lộc sẽ khởi sắc, giúp phá bỏ điểm vướng mắc trong sự nghiệp. Tuần mới tuổi Mão được dự đoán bị hung tinh đeo bám, kẻ xấu ngáng đường nên Mão cần đề cao cảnh giác trong tử vi tuần mới này. Bởi lẽ, chỉ cần bạn lơ là một giây thì đã vô tình tạo điều kiện cho tiểu nhân có cơ hội hãm hại mình.

Tuổi Thìn

Có thể nói rằng tuần này là một tuần may mắn của con giáp tuổi Thìn trên phương diện sự nghiệp. Nhiều cát tinh vây xung quanh hỗ trợ, bạn tìm được cơ hội để bày tỏ ý kiến, quan điểm của mình. Cách nghĩ, cách làm của bạn sẽ nhận được sự đồng tình, ủng hộ của mọi người và nhanh chóng được hiện thực hóa. Tài lộc hanh thông vào cuối tuần chứng tỏ những cố gắng của con giáp tuổi Thìn trong suốt cả một tuần đã được ghi nhận. Bạn nhận được phần thưởng nóng xứng đáng với những gì đã đóng góp. Người làm đầu tư kinh doanh nắm bắt được xu thế của thị trường nên dễ dàng dẫn đầu xu thế, khiến tiền đổ về túi nhanh chóng.

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ sẽ khá bận rộn với công việc của mình. Nếu làm về kinh doanh, đây là lúc thích hợp để chuẩn bị các vấn đề liên quan đến thuế má, tiền nong hoặc lập kế hoạch kinh doanh để quay vòng vốn.

Ngoài ra, tuần mới bản mệnh này cũng cần để ý hơn tới vấn đề xe cộ cũng như chuyện đi lại, đường xá vì dễ xảy ra hỏng hóc. Nên chuẩn bị các phương án dự phòng để ứng phó trong mọi tình huống.

Tuổi Ngọ

Năm Nhâm Dần 2022 là 1 năm hưng thịnh của những người tuổi Ngọ. Trong tuần thứ 3 của tháng 3 này, tuổi Ngọ có lộc tiền tài, bản mệnh dễ nhận được những may mắn về mặt vật chất, có thể nhận được 1 công việc với mức lương hậu hĩnh.

Tuy nhiên, về chuyện tình cảm, tuổi Ngọ lại cần để ý hơn vì dễ có cãi vã với người thương. Hãy biết kiềm chế bản thân, đặc biệt không đưa ra bất kỳ quyết định gì trong lúc tức giận để sau này không phải hối hận.

Tuổi Mùi

Tuần mới này, tuổi Mùi sẽ rất bận rộn trong việc xây dựng các mối quan hệ xã giao với những người xung quanh mình. Đừng cho rằng đây là 1 việc làm viển vông, phí thời gian. "Bán anh em xa mua láng giềng gần", những người hàng xóm cũng đóng vai trò khá quan trọng đối với cuộc sống của bạn. Những cơ hội tốt cũng từ đây mà ra, vì thế, đừng ngại vun đắp những mối quan hệ này nhé.

Tuổi Thân

Trong tuần mới này, khả năng tập trung của tuổi Thân là rất tốt, thích hợp để họ giải quyết những công việc khó khăn, phức tạp, đòi hỏi sự tỉ mỉ, chính xác. Nếu muốn xem xét chuyện đầu tư hay làm ăn thì bản mệnh này cũng nên tận dụng cơ hội tuyệt vời này để có thể giành được kết quả tốt.

Bên cạnh đó, tuổi Thân cũng cần quan tâm và chăm sóc cho sức khỏe, đặc biệt là đôi chân của bạn. Một cơ thể, một đôi chân khỏe mạnh sẽ giúp bạn đi đến cái đích thành công nhanh hơn đấy.

Tuổi Dậu

Tuần mới này xuất hiện năng lượng di chuyển của những người tuổi Dậu. Họ dễ sẽ phải đi đây đó vì lý do công việc. Hãy nhớ chuẩn bị thật chu đáo để không xảy ra sai sót gì nhé. Nếu phải sử dụng các phương tiện công cộng, hãy đảm bảo giấy tờ đi lại của bạn còn đầy đủ và vẫn còn hạn sử dụng. Nếu tự lái xe đi, hãy kiểm tra xe cộ và khắc phục những vấn đề xảy ra, nếu có.

Tuổi Tuất

Tử vi tuần này 12 con giáp dự báo tuổi Tuất có thể sẽ không gặp nhiều may mắn về phương diện tài chính khi Tiểu Hao xuất hiện. Việc đầu tư chưa thực sự hiệu quả như mong muốn. Bạn nên xem xét lại các dự tính của mình, cần có sự điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế và biến động của thị trường. Kinh nghiệm là điều bạn có, song đôi khi bạn phải cân nhắc thật kỹ trước khi thực hiện chúng theo cách riêng của mình. Tốt nhất bạn không nên vì một phút nông nổi mà đánh mất đi bao công sức từng tạo nên trong thời gian qua. Tiền bạc vốn chẳng hề dễ dàng kiếm được.

Tuổi Hợi

Phương diện tài lộc có thu có chi, đầu tuần dễ thu nhiều lợi nhuận hơn cả khi Thực Thần sẽ tạo điều kiện cho bạn phát tài phát lộc. Nhưng càng về cuối tuần thì may mắn càng suy giảm do bị Kiếp Tài cản trở, lúc này đòi hỏi bạn phải có kế hoạch chi tiêu cụ thể, hạn chế mua sắm những thứ không thực sự cần thiết để giảm hao hụt. Về chuyện tình duyên, chiến tranh lạnh sẽ chỉ khiến mối quan hệ của hai bạn đi vào ngõ cụt mà không giải quyết được bất cứ điều gì. Do đó, có vấn đề gì thì hãy cố gắng trao đổi rõ ràng với nhau, đừng giữ trong lòng rồi sinh hờn ghen. Mọi thứ sẽ sớm được tháo gỡ khi cả hai đồng lòng nhìn về một hướng.

