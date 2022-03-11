Đúng ngày Rằm tháng 2 Âm lịch: 3 con giáp hút hết tiền tài trong thiên hạ, giàu sang phú quý hơn người

12 con giáp tử vi 11/03/2022 14:45

Vào đúng ngày Rằm tháng 2 Âm lịch tới đây có 3 con giáp hút hết tiền tài trong thiên hạ, giàu sang phú quý hơn người.

Tuổi Mùi

Năm 2022, tuổi Mùi như “cá gặp nước”, có nhiều cơ hội để thăng tiến, dễ thành công và thu lợi nhuận lớn. Công việc làm ăn ngày càng thuận lợi, có sự mở rộng và tăng tiến, mưu sự dễ thành. Tiền bạc cũng vì thế mà hanh thông, đời sống vật chất thêm phần dư giả. Đây là thời điểm thích hợp để đầu tư làm ăn, hứa hẹn tài khí vượng, có tài lộc đưa tới.

Bước vào ngày Rằm tháng 2 âm lịch tới đây, những người tuổi Mùi hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận nhiều hỷ sự. Con giáp này sẽ được quý nhân và thần tài che chở, nếu kinh doanh đầu tư thì cứ mạnh dạn vì có thể thu được lợi nhuận tốt ngoài sức tưởng tượng. Bản mệnh còn sắp có được cơ hội đổi đời, ngày tháng sau sống an nhàn sung túc.

Tuổi Thân

Có thể nói rằng, Khỉ là con vật thông minh, khôn khéo nhất trong 12 con giáp. Bởi vậy mà những người tuổi Thân không những tài giỏi, thông minh, nhanh nhẹn mà còn giàu lòng vị tha, luôn sẵn sàng giúp đỡ những người gặp khó khăn.

Tử vi dự báo, đúng ngày Rằm tháng 2 âm lịch sắp tới, tuổi Thân sẽ bước vào giai đoạn ăn nên làm ra, tài lộc vượng nhất, sự nghiệp vững vàng. Nếu nắm bắt được thời cơ tốt thì thời gian tới có sóng gió thế nào, họ cũng sẽ tự mình vượt qua. Đặc biệt, đây lại là giai đoạn Nhật Nguyệt soi chiếu, nên bản mệnh được quý nhân phương xa tương trợ, nâng đỡ hết mình trong công việc.

Đúng ngày Rằm tháng 2 Âm lịch: 3 con giáp hút hết tiền tài trong thiên hạ, giàu sang phú quý hơn người - Ảnh 1
Tử vi dự báo, đúng ngày Rằm tháng 2 âm lịch sắp tới, tuổi Thân sẽ bước vào giai đoạn ăn nên làm ra, tài lộc vượng nhất, sự nghiệp vững vàng. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ là những người khôn ngoan, khéo léo và mạo hiểm. Họ giàu tình cảm, có đời sống nội tâm khá phong phú, lãng mạn và luôn khiến người khác bị thu hút bởi vẻ đẹp, sự uyển chuyển của mình.

Năm 2022 vốn dĩ là thời điểm hoàng kim để tuổi Tỵ thỏa sức sáng tạo, đầu tư làm ăn vì đây là lúc con giáp may mắn được thần tài và quý nhân chiếu cố nhiều nhất. Đặc biệt, đúng ngày Rằm tháng 2 âm lịch, con giáp may mắn sẽ càng thăng hoa hơn cả. Người tuổi Tỵ sẽ bước vào giai đoạn bất kể làm việc gì cũng trơn tru hanh thông, đặc biệt mọi ước nguyện đều thành hiện thực.

*Thông tin bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm!

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