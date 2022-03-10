Cuối tháng 3 dương lịch: 3 con giáp vượt mọi chông gai, bứt phá thành công, sự nghiệp tiền tài đều nằm trong tay

12 con giáp tử vi 10/03/2022 21:15

Tử vi cuối tháng 3/2022 cho thấy, nhờ sự giỏi giang, chăm chỉ và biết nắm bắt thời cơ mà 3 con giáp này đã vượt mọi chông gai, bứt phá thành công, sự nghiệp tiền tài đều nằm trong tay.

Tuổi Sửu

Sự nghiệp của Sửu trong thời gian tới có nhiều chuyển hướng tốt đẹp. Cuối tháng này Sửu sẽ khá bận rộn nhưng đây lại là cơ hội để Sửu phát huy cao độ năng lực của mình. Nếu biết sắp xếp mọi thứ hợp lý thì Sửu sẽ nâng cao hiệu suất của bản thân. Dần dần Sửu sẽ chứng minh được vai trò quan trọng của mình trong tập thể, tăng cường sự hiện diện trong các dự án quan trọng.

Giai đoạn này Sửu được vận khí ủng hộ, thúc đẩy tinh thần nên làm việc hăng say. Cứ đà này duy trì thì Sửu có cơ hội gặt hái nhiều thành công quan trọng.

Nhưng bản mệnh không nên vì thế mà chủ quan kẻo kẻ tiểu nhân sẵn lòng ghen ghét trước thành tựu nổi bật. Sửu cần đề phòng họa thị phi, cẩn thận với các mối quan hệ xung quanh.

Về tài lộc, Sửu nhận được khoản tiền ổn định từ công việc chính. Nguồn thu phụ có nhưng không đáng kể.

Cuối tháng 3 dương lịch: 3 con giáp vượt mọi chông gai, bứt phá thành công, sự nghiệp tiền tài đều nằm trong tay - Ảnh 1
Cuối tháng 3, Sửu sẽ khá bận rộn nhưng đây lại là cơ hội để Sửu phát huy cao độ năng lực của mình. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần lúc nào cũng tràn đầy nhiệt huyết trong công việc. Cuối tháng 3, Dần được cát tinh cao chiếu nên đón nhận nhiều biến chuyển tích cực, sự nghiệp và tài lộc đều gia tăng. Dần dễ đạt được thành công như mong đợi.

Trong công việc, Dần không phải chịu nhiều áp lực. Nhờ đó mà tinh thần họ tăng cao, hiệu suất công việc tốt hơn.

Giai đoạn này sẽ là tiền đề để tạo đà vững tiến, giúp sự nghiệp ổn định hơn, hướng tới các kế hoạch lâu dài. Nếu nắm bắt tốt cơ hội và thể hiện được năng lực của bản thân thì Dần sẽ nhanh chóng nắm giữ vị trí quan trọng trong công việc.

Nhờ công việc suôn sẻ nên tài lộc cũng thịnh vượng. Dần có quý nhân phù trợ, có cơ hội tìm kiếm đối tác tốt cho sự nghiệp của mình.

Tuy nhiên, Dần cũng nên tạo mối quan hệ tốt với những người xung quanh. Nên kiềm chế cái tôi của mình, giữ sự khiêm tốn và tỉnh táo kẻo tự chuốc họa vào thân.

Cuối tháng 3 dương lịch: 3 con giáp vượt mọi chông gai, bứt phá thành công, sự nghiệp tiền tài đều nằm trong tay - Ảnh 2
Cuối tháng 3, Dần được cát tinh cao chiếu nên đón nhận nhiều biến chuyển tích cực, sự nghiệp và tài lộc đều gia tăng. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tam Hợp xuất hiện giúp người tuổi Mùi đón nhận nhiều tiến triển thuận lợi, sở cầu như nguyện. Dù làm công việc gì Mùi cũng có thể đạt được thành quả như ý muốn. Công việc nào còn tồn đọng sẽ được giải quyết trong khoảng thời gian này. Nếu đi đúng hướng thì sự nghiệp của Mùi sẽ rất nở rộ.

Với sự hăng hái vốn có, Mùi đạt được hiệu suất cao trong công việc. Thêm nữa, Mùi làm việc nhanh gọn, chuyên nghiệp nên dù đối mặt với thách thức cũng vẫn linh hoạt vượt qua. Kết quả đạt được ở giai đoạn này chính là tiền đề để họ đạt được sự tôn trọng, công nhận từ đồng nghiệp cũng như đối tác, lãnh đạo. Không sớm thì muộn Mùi cũng được giao phó trọng trách quan trọng.

Người làm kinh doanh có cơ hội mở rộng các mối quan hệ, tìm kiếm đối tác, bạn làm ăn.

Sự nghiện tăng tiến nên tài khoản của Mùi cũng rủng rỉnh hơn. Cả thu nhập chính lẫn phụ đều có bước tiến.

*Thông tin bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm!

Tử vi 12 con giáp từ ngày 10-18/3/2022: 3 con giáp ‘giàu có chỉ sau một đêm’, sự nghiệp vượng phát, tiền của nhiều vô kể

Tử vi 12 con giáp từ ngày 10-18/3/2022: 3 con giáp ‘giàu có chỉ sau một đêm’, sự nghiệp vượng phát, tiền của nhiều vô kể

Từ ngày 10-18/3/2022 chính là thời vận để 3 con giáp này đổi đời nhờ có quý nhân trợ lực, sự nghiệp vượng phát hanh thông, tiền của nhiều vô kể thoải mái tiêu xài.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp vượt mọi chông gai con giáp bứt phá thành công con giáp sự nghiệp tiền tài viên mãn

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 41 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 41 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 51 phút trước
Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Video 3 giờ 11 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 56 phút trước
Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Video 4 giờ 11 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 56 phút trước
Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Video 5 giờ 11 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời