Tử vi thứ Tư ngày 28/4/2021 của 12 con giáp: Mão làm ăn thuận buồm xuôi gió, Tỵ sắp được thưởng lớn chơi lễ, Dậu gặp nhiều trở ngại trong cuộc sống

Thứ Tư ngày 28/4/2021 là ngày may mắn cho Tý với các mối quan hệ tiềm năng được bày ra trong suốt ngày. Tình duyên của Tý không có gì ấn tượng, nhưng đừng lo vì nó vẫn trôi qua bình yên, không sóng gió. Công việc của bạn ở mức trung bình, không có quá nhiều rắc rối chính vì thế tiền bạc của Tý trong ngày cũng ở mức ổn định, không biến chuyển quá nhiều.

Xem tử vi thứ Tư ngày 28/4/2021 để dự báo trước những việc có thể xảy ra với mình trong thời điểm này, từ đó giúp bạn có kế hoạch hoàn thành các công việc sắp tới một cách hoàn hảo nhất.

Dự đoán tử vi hôm nay cho thấy Dần có cạnh tranh lớn khiến bạn hơi mệt mỏi. Con giáp được bạn bè hỗ trợ công việc làm thêm cho nghề tay trái, mang lại nhiều tiền bạc. Dần nên làm việc chăm chỉ và nỗ lực hết sức để thực hiện các cam kết của bạn, đồng thời, cố gắng hoàn thành nhiều việc nhất có thể vào buổi sáng. Nếu bạn cảm thấy thiếu năng lượng, có thể đã đến lúc thực hiện một số thay đổi trong chế độ ăn uống hoặc thói quen tập thể dục.

Hôm nay sẽ đánh dấu sự thay đổi quan trọng của Sửu. Người cầm tinh con Trâu có thể nhận được những cơ hội bất ngờ, nhưng có phát huy được hay không là tùy thuộc vào bạn. Tiền tài cũng có nhưng khá ít vào ngày này. Sửu hãy cố gắng hơn nữa trong những ngày tiếp theo nhé.

Tử vi thứ Tư ngày 28/4/2021 của tuổi Mão

Theo tử vi ngày mới, chuyện làm ăn của Mão khá thuận lợi. Bạn đầu tư vào lĩnh vực nào là trúng đậm, tiền đổ về tiêu không hết. Tuy nhiên chuyện tình cảm không như ý muốn. Bạn gặp khá nhiều vấn đề khó khăn không giải quyết được với nửa kia của mình. Có thể cả hai sẽ đường ai nấy đi vì tranh cãi quá nhiều lần.

Tử vi thứ Tư ngày 28/4/2021 của tuổi Thìn

Các hoạt động xã hội hoặc sự kiện cộng đồng mang đến niềm vui lớn cho Thìn. Trong ngày này, Thìn thường có xu hướng mua sắm quá nhiều những vật dùng không cần thiết, dẫn đến tiêu tốn không ít tiền bạc. Thìn hãy tập cho mình lối sống tiết kiệm để không bị "cháy túi" vào những ngày tiếp theo nhé.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Tư ngày 28/4/2021 của tuổi Tỵ

Chính Tài đang cho thấy nguồn thu nhập của con giáp tuổi Tỵ đang dần ổn định và có dấu hiệu tăng tiến lên trong ngày 28/4. Có thể cơ hội tăng lương tăng thưởng còn đến với bạn nữa, hãy nỗ lực hết mình để đạt được những mục tiêu đã đề ra nhé, rất có thể bạn sẽ nhận được một khoản tiền thưởng cho dịp Lễ sắp tới đấy.

Tử vi thứ Tư ngày 28/4/2021 của tuổi Ngọ

Ngày mai 28/4, Ngọ sẽ nhận được cơn mưa tiền tài bất ngờ từ những người xung quanh. Bạn bè, người thân đột nhiên cho bạn một khoản tiền nho nhỏ để đầu tư làm ăn. Người cầm tinh con Ngựa hãy sử dụng thật thông minh số tiền này để có thể kiếm gấp 10 lần số vốn bỏ ra nhé.

Tử vi thứ Tư ngày 28/4/2021 của tuổi Mùi

Nhìn chung trong ngày 28/4, Mùi có vẻ gặp may mắn khi đạt được những gì đã đặt ra. Tuy nhiên tài chính của con giáp này không thật sự rủng rỉnh. Chính vì vậy Mùi hãy lên kế hoạch chi tiêu thật hiệu quả, tránh lãng phí không đáng. Chuyện tình cảm của người cầm tinh con dê cũng không quá trắc trở, chỉ có một số hiểu lầm nho nhỏ nhưng cũng nhanh chóng hóa giải.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Tư ngày 28/4/2021 của tuổi Thân

Hôm nay Tam Hợp giúp con giáp tuổi Thân độc thân mở lòng đón nhận tình cảm người khác giới. Với nhiều cặp đôi, hai bạn sẽ phá vỡ những thói quen thông thường để thử trải nghiệm những hoạt động hẹn hò thú vị cùng nhau. Đây không phải là ngày có bước tiến lớn đối với Thân, nhưng tiền bạc vẫn đủ dùng, không túng thiếu.

Tử vi thứ Tư ngày 28/4/2021 của tuổi Dậu

Thương Quan nhập mệnh, công việc của người tuổi Dậu gặp nhiều trở ngại, bản mệnh mệt mỏi vì nhiều lời trách móc, nhắc nhở do không hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, dễ mắc nhiều sai sót. Hỏa sinh Thổ là tín hiệu đáng mừng cho đường tình duyên của những chú Gà. Người độc thân chưa suy nghĩ quá nhiều về tương lai nhưng khi người ấy xuất hiện, bạn biết mình cần phải giữ người ấy lại, không thể để tình yêu tuột khỏi tay mình.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Tư ngày 28/4/2021 của tuổi Tuất

Người tuổi Tuất có đường tài lộc dồi dào, kiếm tiền như nước. Bạn cũng là người chi tiêu rộng rãi nên kiếm nhiều tiêu nhiều, không hề tiết kiệm đến mức thắt lưng buộc bụng nhưng vẫn chi tiêu khá hợp lý. Thời điểm này, công việc của những người cầm tinh Tuất cũng diễn tiến thuận lợi, bản mệnh có thể hăng hái nhận những công việc khó, có tính chất thử thách cao để khẳng định năng lực của bản thân. Tuy sẽ có một số lúc vất vả nhưng lại là dịp để bạn phát huy tối đa khả năng cũng như có được sự chú ý từ cấp trên, mở đường cho sự nghiệp tiến lên.

Tử vi thứ Tư ngày 28/4/2021 của tuổi Hợi

Điềm báo hiệu tử vi cho thấy có điều không may xảy ra khi có kẻ tiểu nhân phá đám, vì vậy con giáp này làm gì cũng cần thận trọng tính toán trước sau. Chính Tài nhập cục, con giáp này vẫn có điểm sáng trong ngày khi mà nguồn thu nhập từ công việc chính khá vững vàng nên có tài lộc rủng rỉnh, thoải mái chi tiêu mà không phải lo lắng quá nhiều.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.