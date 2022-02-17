Tử vi cuối tháng 2/2022: 3 con giáp được Thần Tài gửi lộc, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, tiền tài sinh sôi theo cấp số nhân

Tử vi 12 con giáp trong những ngày cuối tháng 2/2022 dự báo, thời điểm này có 3 con giáp may mắn khi được Thần Tài gửi lộc, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, tiền tài sinh sôi theo cấp số nhân.
- 3 tuổi cực xấu không hợp lấy chồng trong năm Nhâm Dần 2022, nếu cố kết hôn sẽ ảnh hưởng đến đường con cái và công danh
- 3 con giáp sự nghiệp vượng phát trong vòng 5 năm tới, giàu sang phú quý ngất trời, tiền tài dư dả thoải mái mua nhà sắm xe sang
Tuổi Tý
Người tuổi Tý thông minh, nhanh nhẹn nhưng hơi nhát gan, nếu mạnh dạn hơn nữa thì có thể đạt được thành công to lớn trong sự nghiệp.
Thời gian cuối tháng 2/2022, khi cung điền trạch xuất hiện cát tinh “Thiên Mã” và “Phúc Lộc" và nắm bắt được đại vận thì không chỉ may mắn ngập tràn mà mỗi năm thu nhập sẽ tăng đều đều.
Tuổi Mão
Người tuổi Mão chính trực, kiên trì, gặp chuyện là không bao giờ bỏ cuộc giữa chừng, luôn cố gắng để hoàn thành mục tiêu.
Thời gian cuối tháng 2/2022, khi tài vận và vận đào hoa rực sang, con giáp này không phải lo lắng về tiền bạc bởi sẽ có sự điều chỉnh tăng lương, thưởng trong năm mới. Đồng thời, người độc thân sẽ gặp được mối nhân duyên của cuộc đời.
Tuổi Ngọ
Người tuổi Ngọ tính cách độc lập, mạnh mẽ, luôn thích dựa vào bản thân mà không muốn phiền đến ai.
Thời gian cuối tháng 2/2022, vận may ào đến, con giáp này bất ngờ có được cơ hội phát tài phát lộc, mọi chuyện đen đủi đều được hóa giải hết, công việc cứ thăng tiến đi lên mà không gặp bất cứ trở ngại nào.
Ngoài ra, cuối tháng 2, chuyện tình cảm hôn nhân của tuổi Ngọ cũng hết sức tốt đẹp, tình cảm lứa đôi mặn nồng, thậm chí còn có tin vui về việc có thêm quý tử.
*Thông tin bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm!