3 tuổi cực xấu không hợp lấy chồng trong năm Nhâm Dần 2022, nếu cố kết hôn sẽ ảnh hưởng đến đường con cái và công danh

12 con giáp tử vi 16/02/2022 10:45

Trong năm Nhâm Dần 2022 có 3 nữ mệnh cực xấu không nên lấy chồng, nếu cố kết hôn sẽ làm ảnh hưởng đến đường con cái và công danh sau này.

Trong năm Nhâm Dần 2022 với nữ mệnh có 3 tuổi không nên lấy chồng sinh con. Đó là Kỷ Mão 1999, Canh Ngọ 1990 và Ất Hợi 1995.

Theo tử vi, 3 tuổi này đều gặp hạn Kim Lâu trong năm Nhâm Dần 2022. Trong đó, 2 tuổi Canh Ngọ 1990 và Kỷ Mão 1999 là xấu nhất do gặp Kim Lâu Tử.  Với người gặp Kim Lâu Tử khi vừa lấy chồng, vừa sinh con trong một năm thì sẽ có những điều không được may mắn, đặc biệt là về đường con cái.

3 tuổi cực xấu không hợp lấy chồng trong năm Nhâm Dần 2022, nếu cố kết hôn sẽ ảnh hưởng đến đường con cái và công danh - Ảnh 1
Trong năm Nhâm Dần 2022 có 3 tuổi không nên lấy chồng sinh con, đó là Kỷ Mão 1999, Canh Ngọ 1990 và Ất Hợi 1995. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ất Hợi 1995 gặp Kim Lâu Thân nên nếu lấy chồng, sinh con trong năm nay sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới công danh, sự nghiệp hoặc những bước tiến thân trong cuộc đời. Kim lâu thân là ảnh hưởng trực tiếp tới bản thân mình.

Thuật ngữ “Kim Lâu” ra đời từ khoa học cổ phương Đông. Theo quan niệm dân gian, đây là những năm xấu không phù hợp để thực hiện các việc trọng đại như cưới hỏi, xây nhà, làm ăn. Nếu bạn cố tình thực hiện những việc lớn trong năm này thì sẽ gặp khó khăn, trở ngại. Hạn Kim Lâu cũng sẽ chia ra làm 4 loại đó là Kim Lâu Thân, Kim Lâu Thê, Kim Lâu Tử và Kim Lâu Súc. Ngoài 2 loại Kim Lâu được trình bày ở trên thì Kim Lâu Thê là kỵ với vợ/chồng, Kim Lâu Súc là kỵ với gia súc.

*Thông tin bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm!

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