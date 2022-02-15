Top 3 con giáp ‘LÀM CHƠI, ĂN THẬT’, may mắn có số kinh doanh nên đường sự nghiệp thẳng tiến thăng hoa, tiền của đầy nhà

Người tuổi Dậu gặp được quý nhân trong năm nay, làm việc thông thuận. Việc kinh doanh càng dễ có lời lãi lớn thu về túi.

Trong những tháng đầu năm, người tuổi Dậu gặp nhiều may mắn sự nghiệp có những bước tiến xa, có khả năng làm giàu. Các cơ hội làm giàu mở ra giúp Dậu phất lên nhanh chóng.

Trong năm 2022, người tuổi Dậu ít biến động thăng trầm nên công việc làm ăn khá suôn sẻ. Nhờ có quý nhân đồng hành nên họ không gặp trở lực nào quá lớn. Nhìn chung, người tuổi Dậu sẽ được đền đáp xứng đáng cho những khó khăn trắc trở đã phải trải qua trong năm 2021.

Tuy nhiên Dậu vẫn có hung tinh chủ hao tài rình rập nên tiền bạc trong năm kiếm được nhiều nhưng cũng dễ tiêu hao lắm. Bản mệnh cần lên kế hoạch tài chính kĩ càng và cẩn thận để hạn chế rủi ro, thất thoát.

Tuổi Ngọ

Vận may của người tuổi Ngọ lội ngược dòng ngoạn mục trong năm 2022. Ảnh minh họa: Internet

Vận may của người tuổi Ngọ lội ngược dòng ngoạn mục trong năm 2022. Mọi khó khăn trước đây đều được giải quyết. Trong năm nay, Ngọ không chỉ gặp may mắn trong sự nghiệp mà tài lộc cũng vượng phát vô cùng.

Nhờ cục diện Tam Hợp chống lưng lại thêm cát tinh chiếu mệnh nên vận khí của Ngọ như gấm thêm hoa, gặt hái nhiều thành tựu đáng nể. Nhờ vậy mà tài lộc của Ngọ ngày càng hanh thông, thích hợp đầu tư hay kinh doanh, hứa hẹn nhiều bội thu.

Con giáp này có chí tiến thủ, bản chất thông minh, khả năng làm việc độc lập trong mọi hoàn cảnh nên thường chinh phục được nhiều dấu mốc đỉnh cao trong cuộc sống ngay ở giai đoạn tiền vận.

Mặc dù trong cuộc sống Ngọ cũng phải đối diện với nhiều khó khăn nhưng nhờ bản lĩnh của mình nên bản mệnh sẽ vượt qua tất cả.

Năm nay thiên thời, địa lợi, nhân hòa đều đủ cả. Nếu Ngọ không tranh thủ nắm bắt cơ hội để đầu tư tăng lời thì sẽ rất uổng phí.

Tuổi Tỵ

Trong năm 2022, người tuổi Tỵ có tài tinh chiếu mệnh và phù hộ nên đường tài lộc có nhiều hứa hẹn. Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Tỵ có tài tinh chiếu mệnh và phù hộ nên đường tài lộc có nhiều hứa hẹn. Mặc dù có vận khí có nhiều biến động bất ổn trong năm Thái Tuế phủ đầu nhưng chỉ cần Tỵ luôn giữ được thái độ nỗ lực, tích cực cố gắng thì vẫn có cơ hội xoay chuyển vận mệnh.

Mặc dù sóng gió nhiều nhưng cũng sớm qua. Người tuổi Tỵ sẽ có những ngã rẽ bất ngờ để thoát khỏi cơn nguy nan.

Cuộc sống của tuổi Tỵ vì vậy sẽ ngày vàng thăng hoa rực rỡ hơn về cả sự nghiệp lẫn tài lộc. Vào những tháng cuối năm, khổ tận cam lai, Tỵ vừa được Thần Tài chiếu cố, vừa có quý nhân giúp đỡ nên kinh doanh 1 vốn 4 lời.

*Thông tin bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm!