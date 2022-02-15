Top 4 con giáp nên đề cao cảnh giác chuyện làm ăn trong năm 2022, bản mệnh dễ xảy ra tranh chấp tiền bạc, kẻ gian chơi xấu sau lưng

12 con giáp tử vi 15/02/2022 11:25

Trong năm Nhâm Dần 2022 này, có con giáp may mắn thì cũng có những con giáp xui xẻo điển hình như 4 con giáp này. Khi bản mệnh dễ xảy ra tranh chấp tiền bạc, kẻ gian chơi xấu sau lưng, nhất là trong chuyện làm ăn.

Người tuổi Dần

Năm 2022 là năm tuổi của tuổi Dần. Trong năm này, Dần không thể tránh khỏi những vận hạn, khó khăn.

Trong nửa đầu năm, công việc của tuổi Dần gặp khá nhiều biến động. Tuy nhiên, vận trình của bản mệnh sẽ có chuyển biến trong nửa cuối năm, công việc sẽ bớt vất vả hơn do có Thiên Ấn cát thần nâng đỡ. Tuy nhiên, tuổi Dần vẫn nên hạn chế hùn hạp, liên kết làm ăn để tránh bất hòa. 

Tài lộc trong năm 2022 của tuổi Dần cũng hơi kém sắc, tiềm làm ra không giữ được mà phải chi tiêu nhiều vấn đề trong cuộc sống. Với bản tính cần kiệm, tuổi Dần vẫn có thể khéo co kéo cho đủ chi tiêu. Để tránh tranh chấp tiền bạc, tuổi Dần nên cẩn trọng khi chọn đối tác làm ăn trong năm nay.

Top 4 con giáp nên đề cao cảnh giác chuyện làm ăn trong năm 2022, bản mệnh dễ xảy ra tranh chấp tiền bạc, kẻ gian chơi xấu sau lưng - Ảnh 1
Tài lộc trong năm 2022 của tuổi Dần cũng hơi kém sắc, tiềm làm ra không giữ được mà phải chi tiêu nhiều vấn đề trong cuộc sống. Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Thìn

Công việc của tuổi Thìn trong năm 2022 không có nhiều khởi sắc. Áp lực công việc thậm chí có thể làm sức khỏe của con giáp này xuống dốc. Tuổi Thìn nên cân nhắc kỹ khi chọn đối tác làm ăn, dốc tiền đầu tư vào một lĩnh vực nào đó, tránh bị lợi dụng, tiền mất tật mang.

Trong năm 2022, cung tài vận của người tuổi Thìn khá kém, tiền bạc hao tổn nhiều. Con giáp này cũng cần đề phòng trường hợp tranh chấp vì tiền bạc. Nếu muốn hùn vốn làm ăn, tuổi Thìn cần phải suy tính kỹ, cân nhắc tốt xấu để tránh hao tiền tốn của, thua lỗ lớn. Nửa cuối năm được dự báo là thời kỳ cạnh tranh khốc liệt, ảnh hưởng lớn tới việc làm ăn của tuổi Thìn.

Người tuổi Tý

Năm 2022, tuổi Tý cũng đối mặt với nhiều khó khăn, biến động trong công việc, đặc biệt là với những người mới khởi nghiệp. Bản mệnh làm gì cũng chỉ có một mình, khó nhờ vả người khác. Việc kinh doanh của con giáp này cũng không được khởi sắc, dễ thất thu.

Người tuổi Tý đang làm chủ cần phải thận trọng, không nóng vội trong từng hành động. Nửa đầu năm không phải là thời điểm lý tưởng để con giáp này tính toán làm việc lớn hay có sự thay đổi lớn trong công việc. Sáu tháng cuối năm mới là thời gian để phát triển, thử nghiệm các ý tưởng mới, kế hoạch mới.

Đối với người làm công ăn lương, nửa cuối năm có khá nhiều biến động. Bản mệnh nên hạn chế làm ăn lớn, cần đi từng bước chậm nhưng chắc.

Top 4 con giáp nên đề cao cảnh giác chuyện làm ăn trong năm 2022, bản mệnh dễ xảy ra tranh chấp tiền bạc, kẻ gian chơi xấu sau lưng - Ảnh 2
Năm 2022, tuổi Tý cũng đối mặt với nhiều khó khăn, biến động trong công việc, đặc biệt là với những người mới khởi nghiệp. Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Thân

Thân, Tý, Thìn là bộ ba sẽ vướng vào hạn tam tai trong năm Nhâm Dần 2022. Năm nay là năm đầu tiên ba con giáp này gặp hạn tam tai. Trong năm đầu tiên này, các con giáp được khuyên không nên bắt đầu làm việc lớn như xây nhà, cưới hỏi, khởi nghiệp, đầu tư làm ăn... Bởi người xưa cho rằng, khởi sự trong năm vướng hạn tam tai sẽ dễ thua lỗ, thất thoát tiền của. 

Trong năm 2022, người tuổi Thân cần tránh những rắc rối do đồng nghiệp mang lại. Đây là trở ngại lớn nhất của con giáp này trong năm nay. Bên cạnh đó, bản mệnh cũng cần tập trung vào công việc chính đề để phòng tình huống bất trắc xảy ra mà không kịp đối phó.

Năm 2022 không phải là một năm dư dả đối với tuổi Thân. Con giáp này nên cân nhắc trong cả chuyện đầu tư lẫn chi tiêu. Nếu có ý định làm ăn thì cần chọn người có uy tín, suy nghĩ kỹ lưỡng tránh nghe lời ngon ngọt, đầu tư mù quáng dẫn tới thua lỗ.

*Thông tin bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm!

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