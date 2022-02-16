Trong năm Nhâm Dần 2022, 3 tuổi đại kỵ không nên xây nhà, 4 tuổi làm mới sửa sang nhà cửa giúp gia chủ phát tài, hanh thông

Xây nhà là việc quan trọng, mọi người phải xem tuổi xây nhà năm Nhâm Dần đẹp nhất rồi mới dự định xây nhà.

Những tuổi xây nhà năm Nhâm Dần đẹp nhất bao gồm: Ất Mùi 1955, Nhâm Dần 1962, Ất Tỵ 1965, Tân Hợi 1971. Ngoài ra, tuổi đẹp còn có Giáp Dần 1974, Quý Hợi 1983, Kỷ Tỵ 1989, Mậu Dần 1998.

“Lấy vợ xem tuổi đàn bà, làm nhà xem tuổi đàn ông” là câu tục ngữ, khẳng định khi chuẩn bị làm nhà, người ta cần xem tuổi người đàn ông. Tuy nhiên, trong nhiều gia đình, chủ nhà là phụ nữ hoặc không có nam giới thì xem tuổi phụ nữ để xây nhà cũng không có vấn đề gì.

Những tuổi xây nhà năm Nhâm Dần đẹp nhất bao gồm: Ất Mùi 1955, Nhâm Dần 1962, Ất Tỵ 1965, Tân Hợi 1971. Ảnh minh họa: Internet

3 tuổi đại kỵ xây nhà trong năm Nhâm Dần 2022

Bên cạnh đó, khi xem tuổi xây nhà, tuổi chủ nhà không được phạm vào 1 trong 3 đại kỵ là Kim Lâu – Hoàng Ốc – Tam Tai.

Đây được xem là quan niệm phong thủy xây nhà “bất di bất dịch” từ xưa đến nay của người Việt Nam.

Những tuổi phạm Kim Lâu 2022:

Theo các chuyên gia, năm Nhâm Dần 2022, những tuổi phạm Kim Lâu gồm: Nhâm Thìn 1952; Bính Thân 1956; Canh Tý 1960; Giáp Thìn 1964; Mậu Thân 1968; Nhâm Tý 1972; Bính Thìn 1976; Canh Thân 1980; Giáp Tý 1984; Mậu Thìn 1988; Nhâm Thân 1992; Bính Tý 1996; Canh Thìn 2000; Giáp Thân 2004.

Những tuổi phạm Tam Tai là:

Nhâm Thìn 1952; Giáp Ngọ 1954; Đinh Dậu 1957; Kỷ Hợi 1959; Tân Sửu 1961; Quý Mão 1963; Bính Ngọ 1966; Mậu Thân 1968; Canh Tuất 1970; Nhâm Tý 1972; Ất Mão 1975; Đinh Tỵ 1977; Kỷ Mùi 1979; Tân Dậu 1981; Giáp Tý 1984; Bính Dần 1986; Mậu Thìn 1988; Canh Ngọ 1990; Quý Dậu 1993; Ất Hợi 1995; Đinh Sửu 1997; Kỷ Mão 1999; Nhâm Ngọ 2002; Giáp Thân 2004; Bính Tuất 2006.

Khi xem tuổi xây nhà, tuổi chủ nhà không được phạm vào 1 trong 3 đại kỵ là Kim Lâu – Hoàng Ốc – Tam Tai. Ảnh minh họa: Internet

Những tuổi phạm Hoang Ốc cần tránh:

Giáp Ngọ 1954, Bính Thân 1956; Canh Tý 1960; Giáp Thìn 1964; Mậu Thân 1968; Nhâm Tý 1974; Bính Thìn 1976; Canh Thân 1980; Giáp Tý 1984; Mậu Thìn 1988; Nhâm Thân 1992; Bính Tý 1996; Canh Thìn 2000; Giáp Thân 2004.

Phạm tuổi, xây nhà năm Nhâm Dần 2022 có được không?

Phạm tuổi nhưng muốn xây nhà năm 2022 là băn khoăn của nhiều người. Theo bảng tính năm 2022, bạn sẽ thấy những chủ nhà hợp tuổi, không phạm 3 hạn Tam Tai, Hoàng Ốc và Kim Lâu thì rất ít, chủ nhà phải chờ đợi lâu.

Nếu bạn muốn xây nhà năm 2022 để an cư lập nghiệp nhưng không không hợp tuổi thì bạn vẫn có thể xây nhà được. Lúc này, bạn cần mượn tuổi hợp năm 2022 để xây nhà.

Khi chủ nhà phạm phải đại kỵ mà vẫn muốn xây nhà thì có thể mượn tuổi hợp. Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, mượn tuổi làm nhà này cần rất nhiều thủ tục nên để tránh rủi ro và tiết kiệm thời gian thì bạn cần chú ý điều sau:

- Bạn nên mượn tuổi của những người uy tín, người thân trong gia đình mà bạn có thể tin tưởng.

- Người được mượn tuổi dưới 75 tuổi, có công danh, sự nghiệp thuận lợi và đạo đức, sức khỏe tốt.

- Người đó không xây nhà vào năm 2022.

- Xem tuổi làm nhà là xem tuổi Âm lịch, không phải tuổi Dương lịch mà chúng ta thường nhắc tới.

*Thông tin bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm!