Top con giáp THIỆN LƯƠNG được Trời Phật nâng đỡ, tài lộc VỤT SÁNG nửa đầu năm 2021

Tuổi Dậu

Trời sinh Dậu là người hiền lành, dĩ hòa vi quý, vừa sống nghĩa tình lại vừa chăm chỉ lo toan. Hơn cả, người cầm tinh con Gà còn có gan làm giàu, chí tiến thủ hơn người nên dù lớn lên trong nghèo khó, con giáp này cũng khiến người người ghen tỵ vì thành quả cuối đời. Chí thú làm ăn, chăm chỉ kiếm tiền nên sau ngưỡng 30, những con giáp may mắn tuổi Dậu, đặc biệt là phái đẹp này sẽ nằm trên đống vàng, mặc sức mà ăn. Trong nửa đầu năm 2021, nhờ được cát tinh chiếu mệnh, Thần Tài dung túng, đưa đường chỉ lối nên Dậu sẽ thăng tiến nhanh chóng, đếm tiền sái tay.

Dậu là người hiền lành, dĩ hòa vi quý, vừa sống nghĩa tình lại vừa chăm chỉ lo toan - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Ngọ là con giáp phóng khoáng, ưa dịch chuyển và thích khám phá xung quanh. Chính vì đi nhiều, biết rộng nên con giáp tuổi Ngựa có được vốn sống đáng nể, biết cách đối nhân xử thế khéo léo, giỏi kết giao. Các mối quan hệ này sẽ giúp đỡ ít nhiều cho Ngọ trong công việc cũng như cuộc sống. Tử vi chỉ rõ, dù khốn khó trăm bề, cơ cực đủ đường thì con giáp này vẫn có thể thu xếp ổn thỏa mọi thứ.