Top con giáp THIỆN LƯƠNG được Trời Phật nâng đỡ, tài lộc VỤT SÁNG nửa đầu năm 2021

12 con giáp tử vi 06/04/2021 08:11

Những con giáp may mắn sau đây với tính cách thiện lương, hiền lành được Trời Phật để ý. Trong nửa đầu năm 2021 này, phú quý ập vào nhà, cơ hội sắm nhà lầu xe sang chỉ trong phút chốc.

 

Tuổi Dậu

Trời sinh Dậu là người hiền lành, dĩ hòa vi quý, vừa sống nghĩa tình lại vừa chăm chỉ lo toan. Hơn cả, người cầm tinh con Gà còn có gan làm giàu, chí tiến thủ hơn người nên dù lớn lên trong nghèo khó, con giáp này cũng khiến người người ghen tỵ vì thành quả cuối đời. Chí thú làm ăn, chăm chỉ kiếm tiền nên sau ngưỡng 30, những con giáp may mắn tuổi Dậu, đặc biệt là phái đẹp này sẽ nằm trên đống vàng, mặc sức mà ăn. Trong nửa đầu năm 2021, nhờ được cát tinh chiếu mệnh, Thần Tài dung túng, đưa đường chỉ lối nên Dậu sẽ thăng tiến nhanh chóng, đếm tiền sái tay.

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Dậu là người hiền lành, dĩ hòa vi quý, vừa sống nghĩa tình lại vừa chăm chỉ lo toan - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Ngọ là con giáp phóng khoáng, ưa dịch chuyển và thích khám phá xung quanh. Chính vì đi nhiều, biết rộng nên con giáp tuổi Ngựa có được vốn sống đáng nể, biết cách đối nhân xử thế khéo léo, giỏi kết giao. Các mối quan hệ này sẽ giúp đỡ ít nhiều cho Ngọ trong công việc cũng như cuộc sống. Tử vi chỉ rõ, dù khốn khó trăm bề, cơ cực đủ đường thì con giáp này vẫn có thể thu xếp ổn thỏa mọi thứ.

Tử vi 12 con giáp chỉ ra, nếu tiếp tục chăm chỉ làm việc, sáng tạo miệt mài thì Ngọ ắt sẽ được thăng chức tăng lương, tiêu tiền khỏi nghĩ trong thời gian tới. Đặc biệt, khoảng thời gian 6 tháng đầu năm 2021, con giáp may mắn này gặp cơ hội kiếm tiền trời cho, đây là cơ hội để Ngọ làm một hưởng mười, tiền nhiều vô kể.

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6 tháng đầu năm 2021, Ngọ gặp cơ hội kiếm tiền trời cho - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tuất là con giáp may mắn, tính tình nhanh nhẹn lại thêm cuộc đời bằng phẳng, ít gập ghềnh so với các con giáp khác. Thế nên, Tuất được xem là bùa may mắn, giúp gia đình bình an phú quý. Dù có bị tiểu nhân hãm hại, kẻ xấu ngáng đường, con giáp tuổi Tuất vẫn chiến thắng nghịch cảnh, làm chủ đời mình. 

Tử vi Tân Sửu 2021 chỉ rõ, trong 6 tháng đầu năm nay, Tuất sẽ liên tục nhận tin vui tài lộc. Không chỉ ăn nên làm ra, sự nghiệp hanh thông, con giáp tuổi Tuất còn thu về lợi nhuận khổng lồ từ nghề tay trái của mình. Tuy nhiên, vì quá sa đà vào công việc, rất có thể, Tuất sẽ gặp vấn đề về tâm lý hoặc bệnh về đường ruột, hãy chú ý chăm sóc sức khỏe từ bây giờ nhé!

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6 tháng đầu năm nay, Tuất sẽ liên tục nhận tin vui tài lộc - Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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