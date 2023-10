Top con giáp THIỆN LƯƠNG được Trời Phật nâng đỡ, tài lộc VỤT SÁNG nửa đầu năm 2021

Tử vi 12 con giáp chỉ ra, nếu tiếp tục chăm chỉ làm việc, sáng tạo miệt mài thì Ngọ ắt sẽ được thăng chức tăng lương, tiêu tiền khỏi nghĩ trong thời gian tới. Đặc biệt, khoảng thời gian 6 tháng đầu năm 2021, con giáp may mắn này gặp cơ hội kiếm tiền trời cho, đây là cơ hội để Ngọ làm một hưởng mười, tiền nhiều vô kể.

6 tháng đầu năm 2021, Ngọ gặp cơ hội kiếm tiền trời cho - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tuất là con giáp may mắn, tính tình nhanh nhẹn lại thêm cuộc đời bằng phẳng, ít gập ghềnh so với các con giáp khác. Thế nên, Tuất được xem là bùa may mắn, giúp gia đình bình an phú quý. Dù có bị tiểu nhân hãm hại, kẻ xấu ngáng đường, con giáp tuổi Tuất vẫn chiến thắng nghịch cảnh, làm chủ đời mình.