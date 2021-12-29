Năm 2022, 3 con giáp này đừng sợ ế, vận đào hoa tới cản không kịp, đi đâu cũng có người theo đuổi, có khả năng kết hôn vào cuối năm

12 con giáp tử vi 29/12/2021 08:30

Nhờ được ông tơ bà nguyệt nối duyên mà 3 con giáp này sẽ may mắn thoát kiếp FA, thậm chí kết hôn trong sự ngỡ ngàng của mọi người vào cuối năm 2021.

Tuổi Mão

Là con giáp đào hoa năm 2022, người tuổi Mão dễ nhận được những tin mừng tình cảm trong năm nay. Đặc biệt là nam nữ độc thân dễ dàng mở rộng mối quan hệ cá nhân, kết thêm nhiều bạn mới, mở ra cơ hội tìm được người ưng ý.

Bạn chỉ cần giữ tâm lý tích cực, sẵn sàng mở lòng với người khác thì việc gặp được nửa kia tiền định của mình không phải là việc gì quá khó khăn.

Với người đã có đôi có cặp, nếu tình cảm đã chín muồi, bạn nên tận dụng thiên thời địa lợi mà tính chuyện kết hôn, tỷ lệ thành công rất cao. Hai bạn sẽ nhận được nhiều sự ủng hộ, giúp đỡ của các thành viên trong gia đình.

Tuy nhiên, với những ai kết hôn đã lâu, vợ chồng bạn cần thường xuyên trò chuyện, trao đổi, hâm nóng tình cảm với nhau, kéo gần mối quan hệ giữa các thành viên với nhau.

Năm 2022, 3 con giáp này đừng sợ ế, vận đào hoa tới cản không kịp, đi đâu cũng có người theo đuổi, có khả năng kết hôn vào cuối năm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Ngọ

Tình duyên của người tuổi Ngọ được hỗ trợ mạnh mẽ nhờ các mối quan hệ xã giao thuận lợi. Đặc biệt là người độc thân dễ gặp được người ưng ý và đôi bên có thể duy trì mối quan hệ cát lành.

Thời điểm này, nữ giới đã biết quan tâm, chăm sóc vẻ ngoài của mình hơn nên dễ gây ấn tượng với bạn bè khác giới. Nam giới thường dùng tài năng và thành tích của mình để chinh phục người khác giới nên xung quanh lúc nào cũng có nhiều người ngưỡng mộ, không sợ cô đơn lẻ bóng.

Tình cảm lứa đôi khá lý tưởng. Các cặp đôi trong giai đoạn hẹn hò có thể tính chuyện trăm năm. Đáng chú ý, hai người nên tiến hành hỷ sự vào nửa đầu năm thì mọi việc sẽ suôn sẻ, thuận lợi hơn.

Vợ chồng nếu nếu biết quan tâm đến nhau, biết đặt mình vào vị trí của người ấy thì gia đạo ắt sẽ yên ấm, thậm chí đón tin vui thêm con thêm cháu trong năm nay.

Năm 2022, 3 con giáp này đừng sợ ế, vận đào hoa tới cản không kịp, đi đâu cũng có người theo đuổi, có khả năng kết hôn vào cuối năm - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Dậu

Nam nữ độc thân tuy không quá vượng đào hoa nhưng lại được người lớn trong nhà giới thiệu cho những đối tượng chất lượng. Nếu bạn cũng có nhu cầu và nghiêm túc trong chuyện tình cảm thì đôi bên có thể nhanh chóng xây dựng quan hệ, thậm chí là cùng cân nhắc tương lai.

Tình cảm vợ chồng duy trì ở mức hài hòa, đôi bên cần tìm cách hâm nóng tình cảm thường xuyên, tránh để cảm xúc nhạt nhòa. Hãy luôn tự nhắc nhở bản thân trân trọng những gì đang có và quan tâm đến nửa kia nhiều hơn.

Với các cặp đôi đang hẹn hò thì nên nhanh chóng tính chuyện hôn nhân nếu tình cảm đã chín muồi, không nên tiếp tục chần chừ, do dự nữa.

Năm 2022, 3 con giáp này đừng sợ ế, vận đào hoa tới cản không kịp, đi đâu cũng có người theo đuổi, có khả năng kết hôn vào cuối năm - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 *Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm. 

 

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