Cách hóa giải ‘tam tai’, biến dữ thành lành trong năm Nhâm Dần 2022

Năm giữa của hạn Tam tai thì gia chủ không nên dừng việc mà mình đang tiến hành. Bởi nếu sau khi dừng lại, nếu có tiếp tục thì dễ gặp nhiều trở ngại, không suôn sẻ và thất bại.

Vào năm cuối Tam tai gia chủ lưu ý không nên kết thúc công việc quan trọng vào đúng năm này.

2. Các tuổi gặp tam tai trong năm Nhâm Dần 2022





Ảnh minh họa: Internet

Theo ông bà xưa, chúng ta sẽ dựa vào nhóm tuổi tam hợp để tính thời gian tam tai. Điều hiển nhiên là những người cùng tuổi sẽ có chung hạn.Năm tam tai là tai họa vào 3 năm liên tiếp.

Nhóm tuổi Tý, Thìn, Thân sẽ có hạn tam tai rơi vào 3 năm liên tiếp là Dần, Mão, Thìn.



Nhóm con giáp Mão, Mùi, Hợi sẽ chịu hạn nạn tam tai vào 3 năm liên tiếp là Tỵ, Ngọ, Mùi.

Nhóm người có tuổi Ngọ, Dần, Tuất sẽ gặp phải hạn tam tai vào các năm Thân, Dậu, Tuất.

Nhóm con giáp Sửu, Tỵ, Dậu sẽ liên tiếp chịu tai họa trong các tuổi tam tai năm Tý, Sửu, Hợi.

Nhóm tuổi Sửu, Thìn, Tuất, Mùi sẽ gặp hạn tam tai vào đúng năm tuổi của mình.

Qua tìm hiểu về hạn mức tam tai qua các năm, bạn có thể thấy rằng, năm giữa là năng nặng nhất, liên quan đến việc ổn định công việc, kế tiếp là năm nhất và cuối cùng là năm cuối, chịu ảnh hưởng ít hơn bởi đây là năm hồi phục. Cho nên trong 3 năm này gia chủ nên và không nên làm những việc đã nêu trên để mọi việc được diễn ra thuận lợi, suôn sẻ.

Mặc dù mọi chuyện có thể không diễn ra theo như dự đoán, nhưng bằng việc biết trước để chuẩn bị tâm lý, kiêng kỵ kỹ thì vận hạn sẽ được hóa giải theo.

3. Những điều cần kiêng kị và cách hóa giải





Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Làm việc kết hợp nghỉ ngơi điều độ, tránh lao lực kẻo kiệt sức rồi đổ bệnh, tốn kém thuốc thang chữa trị. Hạn chế xuất hành xa, dễ gặp bất lợi về xe cộ, đường xá. Tránh xa khu vực sông nước, nếu không dễ gặp nạn đuối nước hoặc tai ương bất ngờ.

Ngoài ra, người tuổi Tý nên đeo vật phẩm phong thủy Phật Quan Âm nghìn mắt nghìn tay. Ngài sẽ giúp bạn vượt qua được mọi khó khăn trong cuộc sống, có đủ ý chí và niềm tin để chiến thắng mọi bệnh tật, tai ương. Khi vận may của bạn tìm đến, Ngài sẽ góp sức để vận thế của bạn thêm huy hoàng, xán lạn. Ngược lại, nếu bạn đang gặp vận rủi, Ngài sẽ giúp bạn hóa giải khó khăn, vượt qua hoạn nạn một cách để cuộc sống bình an, hạnh phúc và may mắn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Kỵ ăn nói hàm hồ kẻo vướng thị phi, kiện cáo pháp luật. Đi lại cẩn thận đề phòng tai nạn bất ngờ. Không nên xuất hành xa, dễ gặp trục trặc trên lộ trình. Tránh nhảy việc, tránh thay đổi chỗ ở hoặc nơi công tác, rất dễ gặp bất lợi.

Người tuổi Thìn nên đeo vật phong thủy hộ mệnh là Phổ Hiền Bồ Tát. Theo đó nên thỉnh các vật phẩm phong thủy có hình Ngài để được độ trì, sớm hoàn thành ước nguyện, cầu được ước thấy và nâng cao quyền uy cho người làm lãnh đạo.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Hạn chế khởi sự quan trọng, tránh làm việc nửa vời kẻo mang tiếng thị phi, giảm uy tín. Nữ tuổi Thân mang thai cần cẩn thận việc đi lại kẻo gặp bất trắc. Hết sức cẩn thận đường sông nước kẻo gặp họa khôn lường.

Người tuổi Thân nên đeo vật phong thủy hộ mệnh là Đại Nhật Như Lai. Vì thế, đương số nên mang vật phẩm phong thủy có hình Ngài bên mình. Ngài là biểu tượng của ánh sáng và trí tuệ, giúp bạn luôn giữ được tinh thần minh mẫn, trừ yêu tránh tà, cảm nhận được tinh hoa vạn vật, hấp thu linh khí đất trời, vững vàng tiến lên phía trước, cuộc đời xán lạn, hạnh phúc.

Ảnh minh họa: Internet

3 con giáo Tý, Thìn, Thân cũng nên làm nhiều việc thiện, giúp đỡ mọi người, đây là cách hóa dữ thành lành, cải mệnh rất tốt.



*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm