12 con giáp cần làm gì để tăng may mắn, tránh tai ương trong năm Nhâm Dần 2022

Cây may mắn: Ngũ gia bì. Hoa may mắn: Hồng Môn

Trong năm tuổi của mình, người tuổi Dần đương đầu Thái Tuế nên khó tránh khỏi những bất lợi hay điều không may mắn. Vì thế, để tăng cường vận may cả trong sự nghiệp, tiền bạc hay chuyện tình cảm, bạn có thể ứng dụng những mẹo phong thủy tăng may mắn cho 12 con giáp 2022 dưới đây, cụ thể là cho chính người tuổi Hổ. Bạn có thể thêm hành Mộc ở hướng Đông Bắc. Cụ thể, bạn nên để một hộp gỗ (loại gỗ nào cũng được, chỉ cần bằng gỗ) ở hướng Đông Bắc tại nơi làm việc, rồi để những thứ có liên quan đến công việc của bạn vào chiếc hộp đó.

Tử vi 2022 dự báo rằng Nhâm Dần là năm người tuổi Mão có thể dễ dàng kiếm tiền hơn so với các năm trước đó. Nhân cơ hội này, hãy áp dụng những mẹo phong thủy dưới đây để dòng tiền dễ chảy vào nhà của những chú Mèo hơn nhé. Bổ sung hành Mộc ở hướng chính Đông. Cụ thể, bạn có thể đặt một chậu cây cảnh hoặc miếng ngọc bích (màu xanh lá cây) tại hướng Đông ở bàn làm việc hoặc phòng khách. Cây phong thủy: Trúc phú quý, cây phát tài. Hoa may mắn: Kim ngư thảo

Tuổi Thìn





Do Tam Tai cản lối mà năm 2022 sẽ chưa phải là thời điểm lý tưởng để người tuổi Thìn bùng nổ trên sự nghiệp hay tài chính. Vì thế, rất cần tăng cường thêm yếu tố phong thủy dưới đây để thu hút thêm nhiều vận may. Yếu tố ngũ hành: Bổ sung thêm Hỏa ở hướng Đông Nam. Cụ thể, bạn có thể đặt 1 bộ ấm chén (bao gồm cả khay) hoặc đồ trang trí bằng gốm, sứ ở phòng khách nhà mình. Vì vật dụng bằng gốm sứ được nung nóng trong lò lửa ở nhiệt độ cao nên có thuộc tính Hỏa, sẽ đem lại nhiều may mắn.

Cây phong thủy: Cây xương rồng cảnh. Hoa may mắn: Hoa dạ lan hương.