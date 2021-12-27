12 con giáp cần làm gì để tăng may mắn, tránh tai ương trong năm Nhâm Dần 2022

2022 là năm khá tốt đối với người tuổi Sửu, công việc thuận lợi, tiền bạc cũng dồi dào hơn hẳn. Để duy trì cũng như gia tăng thêm cát khí, hướng đến 1 năm “bách chiến bách thắng” trên mọi phương diện, bạn có thể sử dụng những yếu tố phong thủy sau đây. Bổ sung thêm hành Hỏa ở hướng Đông Bắc. Cụ thể, bạn có thể để các món đồ được làm từ chất liệu gốm, sứ tại hướng Đông Bắc trong phòng làm việc hoặc phòng ngủ để đem đến vận may, vì đồ gốm sứ được nung bởi lửa, nên cũng có thuộc tính Hỏa. Cây phong thủy: Cây dứa cảnh nến. Hoa may mắn: Hồng Môn, Tulip.

Tử vi tuổi Tý 2022 cho thấy, năm đầu tiên bước vào Tam Tai, tài chính của người tuổi Tý sẽ có biến động khá lớn. Theo đó, điều quan trọng nhất trong năm là kích hoạt may mắn về tiền bạc để mời gọi dòng tiền vào nhà. Đặt yếu tố Thủy ở hướng Bắc. Cụ thể, tuổi Tý có thể đặt 1 bể cá vàng ở hướng Bắc tại nơi làm việc hoặc ở phòng khách ngôi nhà để thu hút dòng tiền chảy về.

Tuổi Dần



Trong năm tuổi của mình, người tuổi Dần đương đầu Thái Tuế nên khó tránh khỏi những bất lợi hay điều không may mắn. Vì thế, để tăng cường vận may cả trong sự nghiệp, tiền bạc hay chuyện tình cảm, bạn có thể ứng dụng những mẹo phong thủy tăng may mắn cho 12 con giáp 2022 dưới đây, cụ thể là cho chính người tuổi Hổ. Bạn có thể thêm hành Mộc ở hướng Đông Bắc. Cụ thể, bạn nên để một hộp gỗ (loại gỗ nào cũng được, chỉ cần bằng gỗ) ở hướng Đông Bắc tại nơi làm việc, rồi để những thứ có liên quan đến công việc của bạn vào chiếc hộp đó. Cây may mắn: Ngũ gia bì. Hoa may mắn: Hồng Môn



Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão



Tử vi 2022 dự báo rằng Nhâm Dần là năm người tuổi Mão có thể dễ dàng kiếm tiền hơn so với các năm trước đó. Nhân cơ hội này, hãy áp dụng những mẹo phong thủy dưới đây để dòng tiền dễ chảy vào nhà của những chú Mèo hơn nhé. Bổ sung hành Mộc ở hướng chính Đông. Cụ thể, bạn có thể đặt một chậu cây cảnh hoặc miếng ngọc bích (màu xanh lá cây) tại hướng Đông ở bàn làm việc hoặc phòng khách.

Cây phong thủy: Trúc phú quý, cây phát tài. Hoa may mắn: Kim ngư thảo



Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn



Do Tam Tai cản lối mà năm 2022 sẽ chưa phải là thời điểm lý tưởng để người tuổi Thìn bùng nổ trên sự nghiệp hay tài chính. Vì thế, rất cần tăng cường thêm yếu tố phong thủy dưới đây để thu hút thêm nhiều vận may. Yếu tố ngũ hành: Bổ sung thêm Hỏa ở hướng Đông Nam. Cụ thể, bạn có thể đặt 1 bộ ấm chén (bao gồm cả khay) hoặc đồ trang trí bằng gốm, sứ ở phòng khách nhà mình. Vì vật dụng bằng gốm sứ được nung nóng trong lò lửa ở nhiệt độ cao nên có thuộc tính Hỏa, sẽ đem lại nhiều may mắn.

Cây phong thủy: Cây xương rồng cảnh. Hoa may mắn: Hoa dạ lan hương.



Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tị



2022 được dự báo là năm không có quá nhiều thăng trầm đối với người tuổi Tị. Nhưng đôi khi quá bình ổn lại khiến đương số chán nản hoặc thiếu động lực phấn đấu. Vì thế, để tăng cường thêm năng lượng tích cực cũng như dễ dàng thu hút vận may, tuổi Tị nên áp dụng mẹo phong thủy sau. Đặt thêm hành Mộc ở hướng Đông Nam. Cụ thể, bạn có thể đặt một chậu cây xanh thủy sinh hoặc gieo vài hạt giống cỏ vào một chiếc chậu thủy sinh. Chúng sẽ mang tới nhiều cơ hội tài lộc cho tuổi Tị. Cây và hoa may mắn là cỏ đồng tiền và hoa phong lan.



Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ



Nhâm Dần được cho là năm vận khí hanh thông với người tuổi Ngọ, cả công việc hay tiền bạc đều đạt được thành quả nhất định. Để gia tăng thêm vận may, hứa hẹn cho 1 năm bùng nổ. Bạn nên đặt yếu tố thuộc tính Hỏa ở hướng Nam. Cụ thể, bạn có thể đặt tượng con Hổ, Chó hoặc Ngựa ở hướng Nam bàn làm việc để gia tăng thêm vận quý nhân. Lưu ý, tượng này làm bằng chất liệu gốm là tốt nhất. Cây trầu bà và hoa nhài là cây và hoa phong thủy may mắn của bạn.



Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi



Năm 2022 bạn nên đặt yếu tố thuộc tính Mộc ở hướng Bắc. Đối với những người cầm tinh con Dê, để rinh may mắn vào mình, bạn nên để một hộp gỗ (loại gỗ nào cũng được, chỉ cần bằng gỗ) ở hướng Bắc tại nơi làm việc, rồi để những thứ có liên quan đến công việc của bạn vào chiếc hộp đó. Ví dụ như nếu bạn là đầu bếp, bạn có thể để một cái thìa hoặc cái muôi múc canh vào hộp. Điều này giúp mang lại may mắn về công danh cho bạn. Cây phong thủy: Lan quân tử.

Hoa may mắn: Hoa cẩm chướng.Tuổi Mùi

Tử vi 2022 hướng tới nhiều điều cát lành cả tình cảm và tiền bạc. Do đó, để gia tăng thêm cát khí, bạn đừng quên sử dụng mẹo phong thủy dưới đây nhé.



Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân



Tử vi khoa học dự báo, 2022 sẽ là năm có nhiều bất lợi và xui xẻo với người tuổi Thân. Vì thế, đừng bỏ qua mẹo phong thủy dưới đây để tăng cường cát khí cho chính mình, giúp hóa giải xui xẻo có thể gặp phải trong năm mới. Đặt thêm hành Thủy ở hướng Tây Nam. Cụ thể, bạn nên đặt một chậu cây cảnh thủy sinh ở hướng Tây Nam trong nhà mình. Nó sẽ mang lại phúc lộc cho bạn và gia đình. Cây phong thủy là cây tùng bồng lai và hoa cúc.



Ảnh minh họa: Internet





Tuổi Dậu



Nhâm Dần chưa phải là thời điểm giúp người tuổi Dậu bùng nổ cả trong sự nghiệp và tài chính. Vì thế, để thúc đẩy thêm cát khí, đón thêm nhiều may mắn, bạn đừng quên áp dụng mẹo phong thủy theo yếu tố ngũ hành sau đây. Bổ sung yếu tố Kim ở hướng chính Tây. Cụ thể, bạn có thể đeo các đồ trang sức bằng kim loại như vàng, bạc, bạch kim, hoặc đặt các vật dụng trang trí bằng kim loại ở hướng Tây trong nhà, góc làm việc...

Cây phong thủy là cây sen đen. Hoa may mắn năm 2022 của bạn là hoa mào gà.



Ảnh minh họa: Internet





Tuổi Tuất



Tử vi tuổi Tuất 2022 được dự đoán khá lý tưởng, công danh tiền bạc đều như ý. Tuy nhiên, đừng vì thế mà chủ quan kẻo xui xẻo có thể ập đến bất cứ lúc nào. Tuổi Tuất nên bổ sung hành Thổ ở hướng Tây Bắc. Nếu được, bạn có thể đặt 1 chậu cây cảnh được trồng bằng đất, chậu gốm là tốt nhất, trong phòng làm việc hoặc phòng khách.

Cây phong thủy là cây kim ngân, hoa may mắn là hoa hồng.



Ảnh minh họa: Internet