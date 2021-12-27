4 con giáp may mắn nhất tuần mới từ ngày 27/12/2021 đến 2/1/2022: Tuổi Thìn hô biến thành 'Rồng vàng', 'mưa tiền' rải khắp từ đường đi đến lối về

Đến cuối tuần đồng thời cũng là kỳ nghỉ Tết dương lịch, hãy thoải mái tận hưởng thành quả mà mình đã tốn công gây dựng. Với người làm ăn, cuối tuần lại là thời điểm thuận lợi cho các hoạt động kinh doanh sinh lời và thích hợp để tiến hành việc hợp tác và quản lý. Tài vận cải thiện đáng kể so với tuần trước nhờ năng lực và kỹ năng của bạn.

Người tuổi Thìn ngày càng thể hiện được năng lực vững vàng của mình trước mọi vấn đề. Bạn luôn có đủ sự quyết đoán để chiến thắng được những trở ngại bày ra trước mắt, vì thế thành công đến cũng không phải là chuyện gì quá ngạc nhiên.

Con giáp may mắn tuần này gọi tên người tuổi Dần. Bách Việt sẽ giúp vận đào hoa của con giáp này ngày càng nở rộ. Do được nhiều người đưa đón, quan tâm nên bạn luôn cảm thấy lâng lâng và phấn khích.

Về chuyện tình cảm, bạn dễ dàng thu hút sự chú ý của người khác giới bằng sự duyên dáng và tự tin của mình, chỉ là có vẻ như bạn không nhận ra điều đó nên vẫn khá rụt rè. Bạn nên tích cực ra ngoài nhiều hơn, biết đâu, bạn sẽ gặp may mắn và tìm thấy nửa kia của mình.

Bạn nên cân nhắc kĩ trước khi tiến tới trong tình yêu, đừng để những thứ hào nhoáng bên ngoài khiến bản thân đưa ra chọn lựa sai lầm kẻo sau này lại hối hận.

Công việc của bạn cũng tiến triển rất tốt, đặc biệt là vào đầu tuần. Chính Quan sẽ mang quý nhân tới để hỗ trợ và tạo điều kiện cho bản mệnh thể hiện năng lực của mình, đồng thời người này cũng định hướng giúp bạn bước đi tiếp theo để có thể thăng tiến cao hơn.

Tài lộc ở mức ổn định, không có vấn đề nào khiến bạn quá lo lắng. Một vài cơ hội đầu tư kinh doanh vẫn mang tới cho bạn nguồn lợi nhuận đều đặn. Tuy nhiên bạn vẫn cần đề phòng lừa đảo, tránh đầu tư vì rủi ro cao.

Tuổi Hợi

Khi cơ hội tốt đẹp mà không phải ai cũng có được bày ra trước mắt, bạn hãy tận dụng để đạt được những bước thăng tiến trong thời gian tới. Có điều gì chưa rõ, đừng ngần ngại hỏi lãnh đạo để được hỗ trợ tối đa.

Tài lộc trong tuần khá vượng do quý nhân luôn ở bên giúp sức, giới thiệu cho bản mệnh cơ hội kiếm tiền. Bạn hãy tỉnh táo để đưa ra quyết định đầu tư khôn ngoan, kiếm lấy tiền về túi.

Chuyện tình cảm đang dần có khởi sắc tốt đẹp. Tuổi Hợi hãy quên đi những gì thuộc về quá khứ, đừng sống mãi trong những yêu thương đã qua. Con giáp này hãy mở lòng để đón nhận người quan tâm đến mình nhé.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ có thể đạt được những bước thăng tiến mới ngay trong tuần cuối cùng của năm 2021. Khó khăn và thử thách mà bạn gặp phải trong khoảng thời gian này cũng chỉ là trở ngại mà bạn cần phải vượt qua để tiến tới mục tiêu đã định.

Quá trình hợp tác với đồng nghiệp cũng diễn ra thuận lợi. Bạn dễ dàng triển khai các ý tưởng của mình khi xung quanh luôn có những người đồng nghiệp nhiệt tình giúp đỡ.

Không chỉ công việc, tiền bạc của con giáp may mắn tuần này cũng rất rủng rỉnh bởi kinh doanh phát đạt mang về lợi nhuận lớn lao. Đây là thời điểm tốt để bạn cầu tài, tiến hành những việc mình muốn.

Sự nghiệp thuận lợi kéo theo tình cảm và sức khoẻ tiến triển tích cực, tươi sáng. Bạn nhận được nhiều sự quan tâm, chú ý của mọi người, dễ trở thành tâm điểm của đám đông.

*Bài viết chỉ mang tính chất chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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