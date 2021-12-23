3 con giáp đổi đời từ năm 30 tuổi đến 40 tuổi, tiền tài, danh tiếng có đủ, giờ đây chỉ cần 'ngồi mát ăn bát vàng'

12 con giáp tử vi 23/12/2021 12:30

Độ tuổi từ 30-40 là khoảng thời gian con người ta trưởng thành và phát triển vượt bậc trong sự nghiệp. Sau tuổi 30, 3 con giáp này có sự nghiệp lên hương, cuộc sống sung túc, dồi dào hơn thấy rõ.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân thông minh, nhanh trí, giỏi ăn nói, làm việc gì cũng nhanh nhẹn, tháo vát. Không những thế,  con giáp này còn có tài hùng biện, giỏi thuyết phục người khác làm theo ý mình. Thời trẻ, sự nghiệp của họ khá lận đận do thiếu kinh nghiệm, lại không được người khác nâng đỡ.

12 con giap 1

Sau tuổi 30, sự nghiệp của họ dần ổn đinh, vững vàng. Con giáp này có thể tập trung phát triển sự nghiệp của bản thân. Trong vòng 10 năm, họ đạt được những kết quả nổi bật, đáng khích lệ và bước lên nấc thang mới trong sự nghiệp.

Họ ngày càng trưởng thành, thận trọng trong hơn trong cách cư xử, trong mỗi quyết định của bản thân. Trong vòng 10 năm, họ kiếm được khối tài sản lớn, có cuộc sống sung túc hơn trước.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu mang tính cách lạc quan, ổn định, điềm đạm. Con giáp này cần cù, chịu khó và kiên trì trong công việc. Ngay từ thời trẻ, họ rất ham học hỏi, cầu tiến và không ngừng hoàn thiện bản thân.

Vì vậy, sau năm 30 tuổi, con giáp này dần trưởng thành, vững vàng hơn trong sự nghiệp. Vì vậy, hầu hết những người tuổi Sửu đến tuổi 40 thường trở nên giàu có.

12 con giap 2

Từ tuổi 30-40, con giáp này nhìn nhận vấn đề một cách lý trí hơn và không bị cảm xúc chi phối. Vì vậy, họ dễ đạt được thành công trong sự nghiệp, tài sản ngày càng gia tăng. Không chỉ thành công trong công việc, họ còn giúp người khác có được công việc, thành công như mình.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi hiền lành, bao dung và nhân hậu. Họ sẵn sàng giúp đỡ khi thấy người khác gặp khó khăn. Con giáp này giỏi thích nghi với hoàn cảnh, chịu đựng được áp lực tốt. Họ chịu thương chịu khó, không ngại gian khổ và thường nỗ lực hết sức để đạt được mục tiêu của bản thân.

12 con giap 3

Từ năm 30 đến năm 40 tuổi, sự nghiệp và cuộc sống của con giáp tuổi Hợi có nhiều khác biệt. Trong 10 năm nay, họ thể hiện được tài năng, trí tuệ xuất chúng. Họ không những thăng tiến trong sự nghiệp mà còn có tài lộc dồi dào.

Con giáp tuổi Hợi được quý nhân đưa đường chỉ lối, đúc kết được tất cả những sai lầm và kinh nghiệm trong quá khứ của mình. Dù làm trong bất cứ ngành nghề nào, con giáp này đều đạt được thành tựu nổi bật, kiếm tiền về đầy túi.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Ảnh minh hoạ: Internet

Từ khóa:   12 con giáp 12 con giáp tử vi chiêm tinh học

TIN MỚI NHẤT

Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Tâm sự 51 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Tâm sự 1 giờ 21 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Tâm sự gia đình 1 giờ 51 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tâm sự 2 giờ 21 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 36 phút trước
Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Tâm sự Eva 2 giờ 51 phút trước
Cuộc hội ngộ bất ngờ tại lễ cưới và phản ứng không ai ngờ tới từ quan khách

Cuộc hội ngộ bất ngờ tại lễ cưới và phản ứng không ai ngờ tới từ quan khách

Tâm sự Eva 3 giờ 21 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng vắng nhà và món đồ kỳ lạ anh hàng xóm mang sang lúc nửa đêm

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng vắng nhà và món đồ kỳ lạ anh hàng xóm mang sang lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 3 giờ 51 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 21 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy