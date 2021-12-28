Đàn ông thuộc 3 con giáp này kiếm tiền thì giỏi, nhưng tiêu tiền lại càng giỏi hơn, nếu muốn có của dư của để hãy đưa tiền cho vợ giữ

Nam giới tuổi Hợi vốn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, ngay từ tiền vận bạn đã có sự nghiệp vững chắc. Bạn sống thoải mái, giàu lòng trắc ẩn và luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác nên được nhiều người yêu mến.

Tuy nhiên, dù nam giới tuổi Hợi rất giỏi trong việc kiếm tiền, sớm có sự nghiệp vang dội nhưng bạn lại khó tiết kiệm được tiền. Ngay cả sau khi kết hôn, những thói quen xấu liên quan tới vấn đề tiền bạc vẫn không được sửa đổi vì tính phóng khoáng, hào sảng của bạn. Chính vì lý do đó mà nam giới tuổi Hợi nên đưa tiền cho vợ giữ sau khi kết hôn. Vợ của Hợi sẽ là phúc tinh giúp chồng mở rộng tài lực vì họ biết đầu tư đúng chỗ, thu lợi nhuận dồi dào.

Đàn ông tuổi Thìn là một trong 3 con giáp nam nên đưa tiền cho vợ giữ sau khi kết hôn. Trời sinh họ là những người thông minh, từ khi độc thân đã rất giỏi trong việc kiếm tiền và có thể thành công khi còn rất trẻ. Sau khi kết hôn, vận son của họ sẽ càng rực rỡ.

Kiếm tiền giỏi là vậy nhưng nam giới tuổi Thìn lại không biết cách giữ tiền, họ làm ra 10 đồng thì tiêu hết 8-9 đồng nên số tiền còn lại trong tay chẳng đáng là bao. Bởi lẽ họ thường xuyên dùng tiền để trau chuốt cho vẻ bề ngoài của mình lại rất thoáng tay với bạn bè. Do đó, nếu muốn duy trì cuộc sống giàu sang lâu dài thì con giáp này nhất định phải để vợ làm “tay hòm chìa khóa”. Giao tiền cho vợ, đàn ông tuổi Thìn còn có thể khiến tiền đẻ ra tiền, kinh tế vững chắc, cuộc sống sung túc.

Đàn ông tuổi Thìn là một trong 3 con giáp nam nên đưa tiền cho vợ giữ sau khi kết hôn. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Theo tử vi con giáp, nam giới tuổi Thân rất khéo léo và thông minh, là người trọng tình cảm và rất hào phóng với bạn bè. Khi giao thiệp với người khác, họ thường nhanh tay đứng dậy trước thanh toán mời mọi người, không để ai phải chịu thiệt bao giờ.

Sau khi lấy vợ, con giáp nam này cũng khó sửa được tính phóng khoáng vì vậy tốt nhất bạn nên giao tài chính vào tay vợ, không chỉ lương mà ngay cả thưởng hay các khoản thu bên ngoài bạn cũng nên đưa cho vợ giữ. Bà xã của Thân không chỉ biết giúp chồng quản lý tiền bạc tốt mà còn biết đầu tư hợp lý nên có thể khiến tiền đẻ ra tiền.

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