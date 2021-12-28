Vào đúng ngày TẾT Dương lịch 2022, 3 con giáp được ‘Thần Phật’ đưa đường chỉ lối đi đến thành công, may mắn ngút trời, tiền tài rủng rỉnh

Những ai thuộc tuổi Tuất cũng được trời sinh có số sướng, tiền bạc dồi dào. Mặc dù tính cách có chút cứng nhắc và khá cố chấp nhưng không hẳn làm cho người khác khó chịu.

Trong Tết Dương lịch, người tuổi Tuất nhờ quyết tâm vươn lên, ý chí quật cường nên đã vượt qua được giai đoạn khó khăn, đồng thời cũng mở ra một tương lai tươi sáng phía trước.

Với tính tình thẳng thắn, chịu thương chịu khó của tuổi Tuất cũng chiếm được không ít tình cảm của mọi người. Khi gặp khó khăn hoạn nạn, tuổi Tuất luôn có quý nhân phù trợ nên ít khi nào lâm vào cảnh đường cùng.

Con giáp sẽ được thần tài nuông chiều hết mực. Cứ ra tới cửa tiền rơi trúng đầu, tài lộc đỏ như son khiến thu nhập của con giáp này tăng theo cấp số nhân từng ngày. Dù có đang nghèo mạt rệp thì thời gian tới bản mệnh cũng sẽ đổi đời ngoạn mục, giàu sang vô đối.

Trong Tết Dương lịch, người tuổi Tuất nhờ quyết tâm vươn lên, ý chí quật cường nên đã vượt qua được giai đoạn khó khăn, đồng thời cũng mở ra một tương lai tươi sáng phía trước. Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Sửu

Trời sinh những người tuổi Sửu có tính cách chăm chỉ, siêng năng, luôn biết nỗ lực và cố gắng không ngừng để tìm kiếm cơ hội đổi đời.

So với những con giáp khác, tuổi Sửu không ngại đối mặt với vất vả, ngược lại họ càng muốn thử thách, chông gai hơn để rèn luyện bản thân ngày càng tốt hơn.

Trong cuộc sống này, con giáp nào không chịu khổ được thì không biết nhưng tuổi Sửu thì sẵn sàng xông pha, vì họ tâm niệm rằng người nào có nhiều kinh nghiệm sống thì người đó sẽ dễ dàng thành công.

Tử vi học dự báo, vào Tết dương lịch 2022, vận phú quý của Sửu càng vượng, gia đình hưng thịnh, làm ăn vượng phát. Đặc biệt, con giáp này sẽ có được vận may hiếm có giúp số dư trong tài khoản của mình tăng vùn vụt.

Tử vi học dự báo, vào Tết dương lịch 2022, vận phú quý của Sửu càng vượng, gia đình hưng thịnh, làm ăn vượng phát. Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Dậu

Trời sinh những người tuổi Dậu siêng năng, chăm chỉ, không những thế rất tài giỏi, thông minh và biết cách nắm bắt cơ hội tốt để đổi đời.

So với những con giáp khác, người tuổi Dậu tuy không được sinh ra trong gia đình ấm no sung túc nhưng họ có bản lĩnh hơn người, biết tận dụng mọi cơ hội để nâng cuộc sống lên tầm cao mới, nói đúng hơn là họ biết cách để tìm kiếm cơ hội thăng hoa trong công việc và kiếm được nhiều tiền.

Trong Tết dương lịch 2022 này, tuổi Dậu sẽ phất lên như diều gặp gió. Vô số cơ hội làm giàu ập đến tận tay, giúp con giáp may mắn này đếm mãi cũng không hết tiền. Những điều Dậu mong muốn sẽ thành hiện thực, những dự định sẽ như ý nguyện.

*Thông tin bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm!