Đúng ngày 1/5, chịu khó được TRỜI THƯƠNG, 3 con giáp lương thưởng cao chót vót, tiền vào tài khoản 'ầm ầm', rung đùi ăn lễ lớn

12 con giáp tử vi 24/04/2021 12:05

Nỗ lực không ngừng, cố gắng gấp mấy lần người khác, đây là lý do khiến 3 con giáp may mắn này được trời thương, tiền bạc, vận may cũng liên tục tìm đến họ trong ngày lễ sắp tới.

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, những tháng đầu năm, Dậu đã có quãng thời gian nhiều khó khăn, vất vả. Con giáp này vẫn không nề hà, luôn chịu khó vươn lên khắc phục mọi điềm khó. Khổ tận cam lai, những khó khăn lại là bước đệm cho thời gian thăng hoa của Dậu trong dịp lễ sắp tới. 

Những nỗ lực của Dậu đã được cấp trên để ý, không chỉ trao cơ hội thể hiện bản thân, Dậu còn nhận được khoản tiền lớn, có thể là hoa hồng từ một hợp đồng khủng, hoặc một khoản tiền thưởng quý bất ngờ. Tiền đề cho thành công của tuổi Dậu thời gian tới là nỗ lực trong thời gian hiện tại. Tử vi khuyên Dậu hãy nỗ lực hết mình, những gì họ thu về ngày lễ lộc sắp tới sẽ hoàn toàn vượt xa mong đợi của con giáo may mắn này. 

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Dậu còn nhận được khoản tiền lớn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Theo tử vi Tân Sửu 2021, người cầm tinh con Trâu sẽ có thời gian nhiều may mắn trong những tuần tới. Dẫu cuộc sống của tuổi Sửu trong thời gian trước có nhiều khó khăn, tiểu nhân ngang nhiên xuất hiện ngáng đường tài lộc công danh. Thế nhưng, các Sửu luôn cố gắng vươn lên khỏi nghịch cảnh, không để mình thụt lùi so với đồng nghiệp.

Chính ý chí mạnh mẽ, kiên định đã giúp Sửu nắm bắt nhiều cơ hội quý giá trong thời gian qua, tìm cách vượt xa người khác. Cũng nhờ đó, dịp lễ sắp tới, Sửu sẽ được ơn trên đền đáp. Tài lộc ùn ùn kéo vào túi, cuộc đời một bước vụt sáng, Sửu chỉ có thể rung đùi hưởng lạc trong lễ lớn này.

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Sửu nắm bắt nhiều cơ hội quý giá trong thời gian qua - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Sách tử vi 2021 chỉ rõ, tuổi Dần là con giáp khá bận rộn với nhiều nỗi lo canh cánh trong thời gian qua, vừa phải lo cho gia đình, lại ôm đồm nhiều để tìm cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp. Nhờ sự cố gắng, chu toàn, cuối tháng này trở đi, Dần được quý nhân ưu ái phước lộc, thần may mắn quấn chân mang đến nhiều điều an lành trong thời gian tới. 

Tuy nhiên, tử vi chỉ rõ, Dần cần chú ý chăm sóc sức khỏe, cân bằng khối lượng công việc để tham gia các hoạt động gia đình, vì dấu hiệu tình cảm đang có hướng giảm sút. 

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Dần là con giáp khá bận rộn với nhiều nỗi lo canh cánh trong thời gian qua - Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả

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