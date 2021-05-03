Đúng 6h ngày 4/5, 3 tuổi được Thần Tài dung túng, kiếm được bộn tiền, sự nghiệp lên hương, của nả chất đầy nhà

12 con giáp tử vi 03/05/2021 00:01

Theo tử vi 12 con giáp, ngày 4/5, đây là 3 con giáp may mắn sẽ được Thần Tài chiếu cố, vận may ngập tràn, dễ kiếm được bộn tiền, của nả chất đống khiến bạn bè ai cũng ganh tỵ.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ nổi tiếng khôn ngoan, nhanh nhạy, dám dấn thân lại có gan làm giàu. Ngọ dám liều lĩnh để có được thứ mình muốn, không ngại khổ và không ngừng phấn đấu từng ngày để hoàn thiện bản thân. Nhờ thế, càng về hậu vận con giáp tuổi Ngựa lại càng đại cát đại lợi, tiền của chất đống.

Theo tử vi 12 con giáp, đúng ngày 4/5, nhờ được Thần Tài chiếu cố, con giáp tuổi Ngọ sẽ đổi đời chỉ sau một đêm. Người làm công ăn lương có cơ hội trúng hợp đồng tiền tỷ, kẻ buôn bán nhỏ lẻ lại được dịp nườm nượp khách ra vào. Làm đâu thắng đó, tiền của ùn ùn chui vào túi, muốn khổ cũng chẳng được chính là lá số tử vi dành cho Ngọ trong ngày may mắn 4/5. 

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Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Nhanh nhẹn, tinh anh có kinh nghiệm sống nên Thân rất giỏi trong giao tiếp, biết cách giải quyết những rắc rối, khó khăn trong công việc một cách suôn sẻ, khôn ngoan hơn người khác. Thế nên, Thân luôn được cấp trên ưu ái, đồng nghiệp hết lòng kiêng nể.

Sách tử vi Tân Sửu 2021 chỉ rõ, từ tháng 5 trở đi, người tuổi Khỉ sẽ gặp cơ hội làm ăn vượng phát, song hỷ lâm môn. Đặc biệt, trong ngày 4/5, Thân có cơ may trúng số độc đắc hoặc nhận được 1 khoản tiền lớn, có thể từ thừa kế, trúng số độc đắc hoặc một khoản lợi nhuận từ mối đầu tư lâu ngày tưởng chừng đã rơi vào bế tắc trước đó. Chẳng những có sự nghiệp hanh thông, Thân còn tha hồ tận hưởng những phút giây hạnh phúc êm đềm bên một nửa của mình.

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Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Là con giáp mạnh mẽ, bản lĩnh và không dễ dàng bỏ cuộc trước thất bại, dẫu trầy da tróc vảy thì Thìn vẫn vươn lên đổi đời, tự làm đại gia của chính mình. Tuy nhiên, những tháng đầu năm 2021 không mấy suôn sẻ, người tuổi Rồng liên tục bị tiểu nhân quấy phá, hãm hại đủ đường.

May mắn thay, từ đầu tháng 5 trở đi, hung tinh rời xa, cát tinh soi chiếu, Thìn sẽ hút cạn lộc trời, làm gì cũng suôn sẻ, thành công. Đặc biệt, tử vi 12 con giáp chỉ rõ, ngày 4/5 sẽ có một quý nhân phương xa  xuất hiện, giúp Thìn tìm được con đường làm ăn hoặc phát triển thêm nghề tay trái. Kinh doanh một vốn bốn lời, thăng chức tăng lương, có bạc tỷ trong tay là phúc phần trời đã an bài cho Thìn trong thời gian tới. 

tu vi 12 con giap
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả

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