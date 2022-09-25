Đúng 12h ngày 1/9 âm lịch, con giáp nào phát tài phát lộc?

Vận xui tan biến nhường chỗ cho may mắn trong tháng tiếp theo của 3 con giáp may mắn dưới đây.

Tuổi Dần

Tháng 9 âm lịch thời thời điểm hoàng kim của những người tuổi Dần. Họ trở nên tự tin, chủ động, có thể nắm trong tay những thứ mình muốn.

Trong thời gian này, tuổi Dần gặp nhiều điều may mắn, hạnh phúc từ công việc đến chuyện tình duyên. Con đường công danh của con giáp này ngày càng rộng mở. Bản mệnh chỉ cần mạnh dạn tiến lên phía trước và không ngừng phấn đấu thì có thể gặt hái thêm nhiều thành công trong tương lai.

Tử vi dự báo rằng từ mùng 1 tháng 9 âm lịch tới đây, vận trình của tuổi Dần có nhiều khởi sắc. Bản mệnh sẽ có thu hoạch lớn. Con giáp này tiếp cận được với những cơ hội làm giàu, phát tài. Đối với họ, con đường sự nghiệp vẫn đang tiếp tục rộng mở, chỉ cần mạnh mẽ bước tiếp thì chuyện kiếm tiền không khó.

Thời điểm này cũng là lúc chuyện tình cảm của tuổi Dần diễn ra êm đẹp khiến bản mệnh càng thêm hạnh phúc, là động lực tiến về phía trước.

Tuổi Tị

Cơ hội để cải thiện tình hình tài chính của người tuổi Tị đến ngay từ ngày mùng 1 đầu tháng 9 âm lịch.



Với người làm công ăn lương, bạn đạt được những mục tiêu mà mình đã đề ra, gây ấn tượng với cấp trên nên rất có thể, bạn sẽ nhận được một khoản tiền thưởng nóng, thậm chí là được thăng chức, tăng lương, khiến đời sống gia đình được cải thiện hơn trước rất nhiều.

Nếu là người làm nghề tự do hoặc có các công việc tay trái, tin rằng với sự cần cù, chăm chỉ của mình trong suốt thời gian qua, bạn cũng sẽ nhận được thành quả xứng đáng với công sức lao động.

Người làm ăn kinh doanh là con giáp kiếm tiền giỏi, có tư duy khá độc lập và kiên định trong khoảng thời gian trước đó, và nay chính là lúc bạn được tận hưởng trái ngọt do chính tay mình chăm bẵm.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất có tính cách mạnh mẽ, lanh lợi. Thời gian trước đây, con giáp này gặp nhiều chuyện xui rủi ập đến khiến tinh thần kém đi nhiều. Tuy nhiên, những ngày tháng tới đây sẽ mang lại niềm vui, hy vọng cho bản mệnh.

Tử vi dự báo rằng từ 1/9 âm lịch, tuổi Tuất sẽ có quý nhân phù trợ, sự nghiệp thăng tiến, chuyện kiếm tiền ngày một suôn sẻ. Cuộc sống của con giáp này được cải thiện nên người thân cũng được hưởng lây.

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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