Đầu tháng 11 âm lịch này, tài lộc đứng chờ chực ở cổng nhà của 3 con giáp nào?

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn đa tài, đa sầu, đa cảm. Tuy nhiên, đôi khi người tuổi này lại tỏ ra khá bảo thủ, cứng nhắc. Họ không lắng nghe ý kiến góp ý của người khác với mình và cũng ít khi thừa nhận lỗi lầm của bản thân.

Đầu tháng 11 Âm lịch, người tuổi Thìn sẽ gặp một chút vấn đề về sức khỏe . Đây cũng là cơ hội để họ nghỉ ngơi và suy ngẫm về mục tiêu của bản thân trong thời gian tới.

Tuy nhiên, họ cũng là con giáp có nhãn quan tinh tường và biết cách phát triển bản thân. Để thành công hơn nữa, con giáp này cần học tập từ những lỗi lầm, lắng nghe ý kiến góp ý và cầu thị hơn nữa.

Đồng thời, sau khi hồi phục, con giáp này có cơ hội thể hiện khả năng của bản thân qua những dự án còn dang dở. Trên thực tế, con giáp tuổi Thìn sẽ gây ấn tượng mạnh với cấp trên, khách hàng bởi ý tưởng độc đáo của bản thân.

Công việc có nhiều bước tiến giúp con giáp này thu về tiền bạc đầy túi. Tuy nhiên, họ cũng cần cẩn trọng với những lỗi nhỏ kẻo có thể làm ảnh hưởng đến hiệu quả công việc.

Tuổi Dần

Tháng này có vẻ sẽ là tháng may mắn với tuổi Dần trong sự nghiệp. Bản mệnh sẽ nhận được sự hỗ trợ từ quý nhẫn, mở ra cho mình nhiều cơ hội phát triển. Khả năng thăng tiến đang được mở rộng, những khó khăn được tháo gỡ và bạn có thể tìm ra ánh sáng nơi cuối con đường.

Người tuổi Dần tháng 11 âm sự nghiệp thăng tiến, đó là cơ hội tốt cho tài chính, bạn có thể sẽ được tăng lương. Tuy nhiên, mức độ tăng tiến tài lộc không quá lớn, bạn vẫn nên cân nhắc chi tiêu.

Tuổi Dần là người lấy được sự tin cậy, uy tín từ người khác, đó là một lợi thế của bản mệnh.

Tháng này bạn cũng có thể nhận được những may mắn thông qua các mối quan hệ, thậm chí, nhiều đối thủ trước đây cũng có thể trở thành đồng minh với bạn. Nếu bạn còn độc thân, mối quan hệ với đối tác có thể tiến lên mức tình cảm thân mật hơn.

Nếu bạn có ý định thay đổi công việc thì đây là thời điểm thích hợp để bạn dám thử một điều mới trong sự nghiệp của mình. Khó khăn ban đầu luôn là điều cần thiết để bạn trở nên trưởng thành hơn, vì vậy đừng quá lo lắng nhé!

Tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Ngọ tính tình hảo sảng, phóng khoáng. Họ phù hợp với những công việc đòi hỏi sự sáng tạo và nhãn quan tinh tường. Thời gian gần đây, người tuổi này gặp không ít khó khăn, khúc mắc trong công việc.

Tuy nhiên, con giáp này đừng vì thế mà nản lòng, nhụt chí. Hãy tập trung và cẩn trọng hơn trong từng đường đi, nước bước. Đối với những người đã bỏ lỡ mục tiêu của bản thân thì đầu tháng 11 Âm lịch này sẽ là cơ hội tốt để họ làm lại từ đầu. Tử vi học có nói, trong khoảng thời điểm này, con giáp tuổi Ngọ có tài vận dồi dào, làm đâu thắng đó.

Người làm đầu tư, kinh doanh sẽ sinh lời lớn. Trong khi người làm công ăn lương cũng đạt được những thành tựu đáng chú ý trong công việc. Điều quan trọng nhất con giáp tuổi này cần chú ý là giữ được bình tĩnh, sự kiên trì, bền bỉ khi làm bất cứ việc gì. Trong tháng này, mọi sự cố gắng, nỗ lực của con giáp này đều được đền đáp xứng đáng.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo