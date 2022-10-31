3 con giáp bào vì quá ưu tú nên thường hay bị ghen ghét là ai?

Ưu điểm chung của người tuổi Thìn là thường thông minh, đa tài và cũng rất quyết đoán. Dù trong bất cứ việc gì, họ cũng luôn hết mình, có sự kiên trì và quyết tâm theo đuổi mục tiêu đến cùng.

Chính vì thế, đường công danh của những chú Rồng rất rộng mở, đạt được nhiều thành tựu nổi bật đáng mơ ước và cũng được nhiều người kính trọng. Thế nhưng người xưa có câu "lắm tài thì nhiều tật", câu này quả rất đúng với con giáp này. Người tuổi Thìn từ nhỏ đã có lòng hiếu thắng rất mạnh, luôn thích hơn thua với người khác cho nên cũng rất dễ gặp phải tai họa.

Khi cần thể hiện, năng lực của con giáp này giúp họ trở nên nổi bật vô cùng giữa đám đông. Họ thích thể hiện bằng cả hành động và lời nói để gây chú ý với mọi người. Song cách thể hiện của họ lại rất dễ khiến họ tự chuốc họa vào thân.

Bản mệnh có cái tôi rất lớn, dễ đắc ý sinh kiêu căng, luôn cho mình là nhất nên khiến mọi người xung quanh cảm thấy khó chịu. Thậm chí, đôi khi vì muốn thể hiện khả năng của mình mà con giáp này buông ra những lời lẽ không hay, chẳng chịu suy nghĩ trước sau động đến lòng tự trọng của người khác.

Tuổi Tý

Tuổi Tý là con giáp rất thông minh, lanh lợi lại có ý chí mạnh mẽ, ham tiến thủ. Làm công việc gì họ cũng nhất định phải đạt được thành công như ý mới thôi, tuổi Tý tuyệt đối không để mình thua kém một ai. Đôi khi những tham vọng về công danh, địa vị, tiền bạc khiến cho những người này trở nên thực dụng trong mắt mọi người.

Hơn thế nữa, những chú Chuột cũng rất giỏi kiếm tiền, song họ tính toán chi li tiết kiệm cũng giỏi không kém. Họ không bao giờ chi tiêu một cách hoang phí, trong mắt mọi người, tuổi Tý rất cẩn thận và chặt chẽ, chẳng ai có thể lấy đi bất kì thứ gì của họ. Điều này khiến mọi người dễ sinh ra ác cảm và khó chịu với con giáp này.

Chính vì vậy, nhiều kẻ tiểu nhân ghen ghét Tý đã tận dụng cơ hội để đặt điều, tìm cách cản trở khiến con giáp này nhiều lần khốn khổ chịu xui xẻo.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ có một sự tự tin vào bản thân rất mãnh liệt. Họ có tài, có sức, rất dũng cảm, không sợ trời không sợ đất. Sự nhiệt tình đó giúp người tuổi Ngựa dễ thành công hơn, trở thành tấm gương sáng cho người bên cạnh.

Cũng chính vì thế mà dù đi đến đâu, con giáp này cũng luôn trở thành tiêu điểm của mọi người.

Nhưng cũng chỉ vì quá tài năng, cho nên những ánh mắt chú ý đó đôi lúc mang đến không ít phiền toái cho tuổi Ngọ.

Chỉ bởi những hành động thể hiện năng lực của họ trong mắt người tốt thì sẽ là giỏi giang, nhưng trong mắt kẻ tiểu nhân đố kỵ thì lại là huênh hoang, khoe mẽ, thích chứng tỏ. Chẳng những vậy, các anh chàng và cô nàng tuổi Ngọ còn bị ghét ghét bởi sự nóng nảy, miệng lưỡi thẳng tuột và sắc bén của mình.

Một khi bị khiêu khích hay chọc giận, con giáp này sẽ lập tức bùng nổ, trút giận lung tung và dùng cả những lý lẽ sắc bén để đáp trả đối phương. Đôi lúc, họ còn không phân biệt được ai chọc tức mình trước, cứ thế phát tác nỗi cáu giận lên cả những người không liên quan. Chính vì vậy mà thị phi con giáp này mang trên người càng ngày càng nhiều.

Người tuổi Ngọ nếu cứ tiếp tục không biết khiêm tốn là gì, không cẩn thận còn có thể vướng phải họa thị phi, khó khăn muôn bề. Vậy nên không có gì lạ khi người tuổi Ngọ lại nằm trong danh sách các con giáp dễ bị ghen ghét vì quá ưu tú này.

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