Con giáp nào sẵn sàng mang tiếng chảnh chọe để tìm được nửa kia hoàn hảo?

Tâm linh - Tử vi 30/10/2022 22:00

Dù kén cá chọn canh nhưng mục đích cuối cùng của những con giáp này là tìm kiếm được nửa kia cả cuộc đời mình.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu dù là nam hay nữ cũng đều có lối sống rất thực tế, họ không thích những người hay nói lời ngon ngọt, nịnh bợ, thậm chí họ còn cố tình tránh xa những người “mồm mép tép nhảy”. Chính vì vậy, những lời tán tỉnh ong bướm của các vệ tinh xung quanh tuổi Sửu chỉ càng làm họ thêm khó chịu mà thôi. Bản chất của người tuổi Sửu là bướng bỉnh và không thích thỏa hiệp.

Họ cũng không thích điều gì đến quá dễ dàng, nhanh chóng. Họ không lựa chọn “nửa kia” của mình qua loa đại khái, cũng không vì một vài ưu điểm mà nhắm mắt đưa tay bao giờ. Tuổi Sửu là người khá kén chọn, lại có phần hơi “chảnh” nên đôi khi dù xung quanh có rất nhiều người để ý đến thì họ vẫn than… ế suốt ngày.

Tuổi Dậu

Những cô cậu tuổi Dậu trong mọi vấn đề của cuộc sống đều tỏ ra vô cùng cẩn trọng và cầu toàn, nên cũng dễ hiểu khi họ được xếp vào danh sách những người “khó tính” trong tình yêu. Giống như tuổi Dần, người tuổi này cũng muốn chủ động đi tìm tình yêu, thế nên, dù có bao nhiêu người xếp hàng tỏ tình, họ cũng chẳng để tâm.  Hầu hết những người tuổi Dậu chọn bạn đời có chung sở thích, quan điểm là lý tưởng sống, bởi họ cho rằng thật khó có thể dung hoà một khi cả hai không có tiếng nói chung. Vì vậy, hãy tập làm quen với những tình huống họ đặt ra để thử lòng đối phương. 

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Khi thực sự rung động với một ai đó, tuổi Dậu không dễ bộc bạch và thổ lộ trực tiếp cho đối phương hiểu, mà bằng một cách tinh tế nào đó, họ muốn người ấy sẽ cảm nhận được bằng trái tim.

Chính vẻ bất cần và thiếu ngọt ngào, lãng mạn kia khiến họ bị đánh giá là “chảnh” khi yêu.

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn là những người mạnh mẽ, dứt khoát và vô cùng quyết đoán. Không chỉ vậy, đây còn là con giáp vô cùng kén chọn trong tình yêu. Tuổi Thìn luôn có một sức hấp dẫn kì lạ với những người khác giới, tuy nhiên trái tim họ lại không dễ dàng gì mà chinh phục được. Dù có rung động thì người tuổi Thìn vẫn tỏ ra vô cùng kiêu ngạo, không bao giờ để lộ tình cảm cho người khác biết.

Với lòng kiêu hãnh sẵn có, con giáp này cũng chẳng bao giờ chủ động trong tình yêu. Họ đặt ra những yêu cầu khá cao trong việc lựa chọn mảnh ghép thiếu của cuộc đời mình, và nếu đối phương không đáp ứng đủ những yêu cầu đó thì họ chẳng mong có ngày gặp lại. Vì thế không ít lần, tuổi Thìn bị coi là “chảnh” và kén cá chọn canh.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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