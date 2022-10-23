Cuối ngày hôm nay 23/10/2022: CHÍNH TÀI xuất hiện, 3 con giáp này công danh rộng mở, tiền tài thênh thang, bản mệnh kí hợp đồng lớn, thu nhập khủng, kinh doanh vượng, vận trình không gì đáng ngại

12 con giáp tử vi 23/10/2022 07:40

Cuối ngày hôm nay, chính tài xuất hiện, 3 con giáp này công danh rộng mở, tiền tài thênh thang, bản mệnh hợp đồng rốt ráo, thu nhập vượng sắc.

Tuổi Hợi

Chính Quan bảo trợ cho đường công danh sự nghiệp của tuổi Hợi thăng tiến không ngừng. Bản mệnh có cơ hội để thể hiện năng lực của mình xứng đáng với vị trí đang có. Những cố gắng đó đã được đồng nghiệp công nhận, cấp trên đánh giá cao và có ý định trao thêm trọng trách trong thời gian tới.

Tài lộc trong ngày với người làm công ăn lương vẫn giữ phong độ ổn định. Nhưng với người buôn bán kinh doanh thì điềm báo vượng phát càng rõ ràng, thu nhập tăng lên đáng kể khi bản mệnh nắm bắt kịp thời xu hướng thị trường để làm giàu cho bản thân.

Ngày chủ nhật này cho biết chuyện tình cảm của tuổi này khá tươi sáng, được nhiều người yêu mến, để ý. Nếu bạn đã có người trong mộng thì hãy mạnh dạn ngỏ lời nhé, chắc chắn đây sẽ là ngày hạnh phúc của bạn.

Cuối ngày hôm nay 23/10/2022: CHÍNH TÀI xuất hiện, 3 con giáp này công danh rộng mở, tiền tài thênh thang, bản mệnh kí hợp đồng lớn, thu nhập khủng, kinh doanh vượng, vận trình không gì đáng ngại - Ảnh 1
Ngày chủ nhật này cho biết chuyện tình cảm của tuổi này khá tươi sáng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Chính Ấn soi sáng con đường học tập, sáng tạo của tuổi Tị trong ngày này. Những bạn đang theo đuổi con đường học hành, thi cử sẽ thuận buồm xuôi gió. Còn người nào đang đi làm thì nên thay đổi tư duy một chút, cần có sự đổi mới trong cách làm việc thì mới thành công được.

Về phần tài vận thì không có điểm gì chê trách, làm việc lớn việc nhỏ đều có thu hoạch nhờ có Tam Hợp cục trợ vận. Mặc dù tham vọng tiền bạc của bạn lớn hơn nhiều chứ không dừng lại ở hiện tại nhưng được cái bạn biết kiếm tiền, biết lo cho bản thân và gia đình, không ăn bám ai hết.

Nhân duyên của tuổi Tỵ rất hòa hợp, có thể gặp được nhiều đối tượng tốt. Không chỉ nhân duyên với người khác giới tốt mà các mối quan hệ xã giao cũng rất hài hòa, quen được nhiều người bạn tốt, giúp đỡ con giáp này khá nhiều trong những lúc khó khăn, hoạn nạn.

Cuối ngày hôm nay 23/10/2022: CHÍNH TÀI xuất hiện, 3 con giáp này công danh rộng mở, tiền tài thênh thang, bản mệnh kí hợp đồng lớn, thu nhập khủng, kinh doanh vượng, vận trình không gì đáng ngại - Ảnh 2
Chính Ấn soi sáng con đường học tập, sáng tạo của tuổi Tị trong ngày này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Vận trình công danh sự nghiệp tuổi Mùi tiến triển tương đối thuận lợi vào ngày hôm nay. Con giáp này chắc chắn sẽ đạt được thành tích rất khả quan, chỉ cần bản mệnh luôn tập trung cao độ, làm việc hết mình với mọi nhiệm vụ được phân giao mà thôi.

Tuổi Mùi đón nhận nhiều điều tốt lành, đặc biệt là vận trình tài lộc. Tiền bạc thu về tay không hề ít, người hợp tác kinh doanh có lợi, tài lộc dồi dào, người làm công ăn lương cũng có khoản thu phụ bên ngoài nhờ chăm chỉ kiếm thêm việc làm.

Chuyện tình cảm dần cải thiện khi tuổi Mùi biết bày tỏ tình cảm của mình với những người xung quanh nhờ Thổ sinh Kim. Người nào đã có đôi có cặp cũng chủ động hơn hẳn nên tình yêu đôi lứa cũng được hâm nóng.

Cuối ngày hôm nay 23/10/2022: CHÍNH TÀI xuất hiện, 3 con giáp này công danh rộng mở, tiền tài thênh thang, bản mệnh kí hợp đồng lớn, thu nhập khủng, kinh doanh vượng, vận trình không gì đáng ngại - Ảnh 3
Tuổi Mùi đón nhận nhiều điều tốt lành, đặc biệt là vận trình tài lộc - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

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