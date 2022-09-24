Con giáp tuy nói ít nhưng làm nhiều, luôn được người khác trọng dụng và tin tưởng?

12 con giáp tử vi 24/09/2022 22:15

Luôn đặt chữ tín lên hàng đầu, các con giáp luôn được sếp lớn trọng dụng.

Tuổi Sửu

Ai cũng biết người tuổi Sửu có tính cách rất trầm lặng, họ không thích thể hiện quan điểm của bản thân nên tất nhiên, họ cũng chẳng bao giờ khoe khoang bản thân mình.

Khi được phân công cho bất cứ công việc gì, con giáp này luôn nghiêm túc để hoàn thành, dù có khó khăn đến mấy cũng chẳng bao giờ kêu ca. Họ sẽ cố gắng hết sức mình để khẳng định giá trị bản thân bằng những hành động thực tế, chứ không bằng những lời lẽ hoa mỹ ngoài mặt.

Cho dù có đạt được thành công, được mọi người khen ngợi và ngưỡng mộ, họ cũng vất rất khiêm tốn chứ chẳng bao giờ kiêu ngạo, coi thường người khác.

Họ cho rằng mình làm càng nhiều thì càng có kinh nghiệm, càng có nhiều ích lợi cho tương lai, dù bây giờ vẫn là nhân viên nhưng tương lai không xa, mình chắc chắn sẽ làm lãnh đạo. Mai sau, họ sẽ trở thành con giáp giàu có âm thầm, có tiền mà không để người khác biết.

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu mang tính cách dễ mến, nhiệt tình, hào phóng và vui vẻ. Người tuổi này thích kết bạn nên có nhiều bạn bè vây quanh. Không những thế, họ cũng là người sống rất khoan dung, thấu hiểu và biết cảm thông cho mọi người.

Con giáp tuy nói ít nhưng làm nhiều, luôn được người khác trọng dụng và tin tưởng? - Ảnh 1
Những ưu điểm này đủ khiến người sinh năm Dậu được mọi người săn đón. Không những thế, họ còn là người trọng chữ tín, được người khác yêu mến và tin tưởng. Họ có mối quan hệ tốt với mọi người, được nhiều người quý mến, giúp đỡ.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ thường coi trọng kết quả chứ không coi trọng quá trình, họ cảm thấy cứ giải thích, khoe khoang nhiều không bằng nghiêm túc thực hiện công việc được giao, bao giờ có kết quả thì nói sau cũng không muộn.

Họ rất ghét những kẻ khoe mẽ, vì vậy, chỉ cần nhìn thấy những người như vậy, họ sẽ chủ động tránh xa, đồng thời không quan tâm và tin tưởng lời của những kẻ đó nói. Vì luôn nghiêm túc thực hiện công việc được giao nên con giáp nói ít làm nhiều này thường đạt được những thành tích cao trong công việc.

Tuy nhiên, dù có thành công, họ cũng không thích có những kẻ nịnh nọt mình. Nếu là nhân viên, họ sẽ là con giáp được lãnh đạo tin tưởng. Đứng ở vị thế cao, họ chắc chắn sẽ là một vị sếp rất công bằng, chẳng bao giờ nghe những lời lọt tai của cấp dưới.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Khó mà ăn được một đồng của họ, 3 con giáp sau nổi tiếng keo kiệt bủn xỉn

Khó mà ăn được một đồng của họ, 3 con giáp sau nổi tiếng keo kiệt bủn xỉn

Sự bủn xỉn, keo kiệt sẽ khiến các con giáp dưới đây bị xem thường.

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi Nhâm Dần 2022 tử vi năm 2022 tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Mừng 3 con giáp hưởng trọn bộ Tam Hỷ, Thần Tài giá đáo, Quý Nhân lâm môn, tình duyên đỏ thắm trong 22 ngày tới

Mừng 3 con giáp hưởng trọn bộ Tam Hỷ, Thần Tài giá đáo, Quý Nhân lâm môn, tình duyên đỏ thắm trong 22 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 42 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 2/10/2026, 3 con giáp tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi thu nhập tăng lên gấp 3, gấp 4, mọi điều hanh thông

Đúng 20h hôm nay, ngày 2/10/2026, 3 con giáp tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi thu nhập tăng lên gấp 3, gấp 4, mọi điều hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 2/10/2026, 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 2/10/2026, 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 57 phút trước
Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 27 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 42 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 52 phút trước
Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Giảm cân 4 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi