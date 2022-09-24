Con giáp tuy nói ít nhưng làm nhiều, luôn được người khác trọng dụng và tin tưởng?

Khi được phân công cho bất cứ công việc gì, con giáp này luôn nghiêm túc để hoàn thành, dù có khó khăn đến mấy cũng chẳng bao giờ kêu ca. Họ sẽ cố gắng hết sức mình để khẳng định giá trị bản thân bằng những hành động thực tế, chứ không bằng những lời lẽ hoa mỹ ngoài mặt. Cho dù có đạt được thành công, được mọi người khen ngợi và ngưỡng mộ, họ cũng vất rất khiêm tốn chứ chẳng bao giờ kiêu ngạo, coi thường người khác. Họ cho rằng mình làm càng nhiều thì càng có kinh nghiệm, càng có nhiều ích lợi cho tương lai, dù bây giờ vẫn là nhân viên nhưng tương lai không xa, mình chắc chắn sẽ làm lãnh đạo. Mai sau, họ sẽ trở thành con giáp giàu có âm thầm, có tiền mà không để người khác biết.

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu mang tính cách dễ mến, nhiệt tình, hào phóng và vui vẻ. Người tuổi này thích kết bạn nên có nhiều bạn bè vây quanh. Không những thế, họ cũng là người sống rất khoan dung, thấu hiểu và biết cảm thông cho mọi người.



Những ưu điểm này đủ khiến người sinh năm Dậu được mọi người săn đón. Không những thế, họ còn là người trọng chữ tín, được người khác yêu mến và tin tưởng. Họ có mối quan hệ tốt với mọi người, được nhiều người quý mến, giúp đỡ.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ thường coi trọng kết quả chứ không coi trọng quá trình, họ cảm thấy cứ giải thích, khoe khoang nhiều không bằng nghiêm túc thực hiện công việc được giao, bao giờ có kết quả thì nói sau cũng không muộn.



Họ rất ghét những kẻ khoe mẽ, vì vậy, chỉ cần nhìn thấy những người như vậy, họ sẽ chủ động tránh xa, đồng thời không quan tâm và tin tưởng lời của những kẻ đó nói. Vì luôn nghiêm túc thực hiện công việc được giao nên con giáp nói ít làm nhiều này thường đạt được những thành tích cao trong công việc.



Tuy nhiên, dù có thành công, họ cũng không thích có những kẻ nịnh nọt mình. Nếu là nhân viên, họ sẽ là con giáp được lãnh đạo tin tưởng. Đứng ở vị thế cao, họ chắc chắn sẽ là một vị sếp rất công bằng, chẳng bao giờ nghe những lời lọt tai của cấp dưới.

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