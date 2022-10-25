Đi đến đâu là mang thị phi đến đó là những con giáp dưới đây.

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất là người luôn nói những lời khó nghe, dù trong lòng họ không hẳn là nghĩ như vậy nhưng cứ thích "đâm bị thóc chọc bị gạo" để người khác cảm thấy khó chịu. Cách nói chuyện đó khiến người khác vô cùng khó chịu, bất bình nhưng tuổi Tuất cũng không cảm thấy ái ngại.

Hơn nữa, con giáp này giỏi buôn chuyện, chuyện của người nhanh chóng biến thành chuyện của mình và có khi còn đơm đặt thêm nhiều điều nữa. Nếu không chấm dứt tính này thì rất có thể bạn sẽ vướng họa thị phi, tự gây họa cho mình, bị người khác ghét bỏ, mất hết tình cảm của cấp trên và người thân thậm chí là người yêu.

Tuổi Sửu

Tử vi 12 con giáp cho thấy người tuổi Sửu vốn thật thà, an phận thủ thường, nhưng một điều khiến cho họ vướng phải họa thị phi có lẽ cũng chính vì tính thật thà của mình. Con giáp này chẳng biết che giấu điều gì, nghĩ gì nói nấy, không khéo léo đưa đẩy, không biết cách nói sao cho vừa lòng người, càng không biết nhìn mặt người khác mà nói chuyện.

Người tuổi Sửu thường nói chuyện quá thẳng thắn, và chính từ sự thẳng thắn đó khiến họ gây ra chuyện thị phi, đắc tội với không ít người, cũng dễ gặp phải tiểu nhân.

Là con giáp thị phi nhưng chẳng vì thế mà tuổi Sửu sợ hãi, không dám nói lên suy nghĩ của mình. Họ sống ngay thẳng và cương trực, không để ai đe dọa và bóp méo lời lẽ của mình, dù có bị nhiều người ghét bỏ vì điều đó hay gặp phải đủ chuyện rắc rối cũng không khiến cho con giáp này lùi bước.

Tuổi Mùi

Mùi ăn nói dễ nghe nhưng bị mệnh danh là "thảo mai" vì hay đưa chuyện. Trước mặt bạn có thể nói hay nhưng sau lưng bạn lại nói xấu người khác ngay tức thì. Chuyện của người khác bạn mang nói khắp nơi, nếu để giữ bí mật thì không thể tin tưởng bạn.

Nếu muốn giữ được công việc cũng như tình cảm của bạn bè thì nên thay đổi tính cách ngay nhé. Đừng bao giờ để cho người khác cảm thấy bạn là người không đáng tin, sống 2 mặt.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/con-giap-noi-tieng-vuong-hoa-thi-phi-vi-dac-toi-voi-khong-it-nguoi-nho-kha-nang-noi-chuyen-qua-thang-than-508841.html