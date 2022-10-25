Con giáp nổi tiếng vướng hoạ thị phi vì đắc tội với không ít người nhờ khả năng nói chuyện quá thẳng thắn

12 con giáp tử vi 25/10/2022 16:50

Đi đến đâu là mang thị phi đến đó là những con giáp dưới đây.

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất là người luôn nói những lời khó nghe, dù trong lòng họ không hẳn là nghĩ như vậy nhưng cứ thích "đâm bị thóc chọc bị gạo" để người khác cảm thấy khó chịu. Cách nói chuyện đó khiến người khác vô cùng khó chịu, bất bình nhưng tuổi Tuất cũng không cảm thấy ái ngại. 

Hơn nữa, con giáp này giỏi buôn chuyện, chuyện của người nhanh chóng biến thành chuyện của mình và có khi còn đơm đặt thêm nhiều điều nữa. Nếu không chấm dứt tính này thì rất có thể bạn sẽ vướng họa thị phi, tự gây họa cho mình, bị người khác ghét bỏ, mất hết tình cảm của cấp trên và người thân thậm chí là người yêu. 

Tuổi Sửu

Tử vi 12 con giáp cho thấy người tuổi Sửu vốn thật thà, an phận thủ thường, nhưng một điều khiến cho họ vướng phải họa thị phi có lẽ cũng chính vì tính thật thà của mình. Con giáp này chẳng biết che giấu điều gì, nghĩ gì nói nấy, không khéo léo đưa đẩy, không biết cách nói sao cho vừa lòng người, càng không biết nhìn mặt người khác mà nói chuyện.

Con giáp nổi tiếng vướng hoạ thị phi vì đắc tội với không ít người nhờ khả năng nói chuyện quá thẳng thắn - Ảnh 1
Người tuổi Sửu thường nói chuyện quá thẳng thắn, và chính từ sự thẳng thắn đó khiến họ gây ra chuyện thị phi, đắc tội với không ít người, cũng dễ gặp phải tiểu nhân. 

Là con giáp thị phi nhưng chẳng vì thế mà tuổi Sửu sợ hãi, không dám nói lên suy nghĩ của mình. Họ sống ngay thẳng và cương trực, không để ai đe dọa và bóp méo lời lẽ của mình, dù có bị nhiều người ghét bỏ vì điều đó hay gặp phải đủ chuyện rắc rối cũng không khiến cho con giáp này lùi bước.

Tuổi Mùi

Mùi ăn nói dễ nghe nhưng bị mệnh danh là "thảo mai" vì hay đưa chuyện. Trước mặt bạn có thể nói hay nhưng sau lưng bạn lại nói xấu người khác ngay tức thì. Chuyện của người khác bạn mang nói khắp nơi, nếu để giữ bí mật thì không thể tin tưởng bạn.

Nếu muốn giữ được công việc cũng như tình cảm của bạn bè thì nên thay đổi tính cách ngay nhé. Đừng bao giờ để cho người khác cảm thấy bạn là người không đáng tin, sống 2 mặt.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Từ khóa:   Tử vi Nhâm Dần 2022 tử vi năm 2022 tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Đúng hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Dinh dưỡng 2 giờ 2 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Sau hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước
Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Tâm sự 3 giờ 2 phút trước
Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 17 phút trước
Chồng ngỡ ngàng nhận ra sự thật đằng sau lời nhắn đưa nhân tình về nhà của mẹ

Chồng ngỡ ngàng nhận ra sự thật đằng sau lời nhắn đưa nhân tình về nhà của mẹ

Tâm sự gia đình 4 giờ 2 phút trước
Chồng trở về sau khi bị nhân tình lừa hết tiền và câu đáp trả nhẹ nhàng của người vợ

Chồng trở về sau khi bị nhân tình lừa hết tiền và câu đáp trả nhẹ nhàng của người vợ

Tâm sự gia đình 5 giờ 2 phút trước
Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Tâm sự 6 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ