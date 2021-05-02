7 tháng tới, 3 con giáp nữ có cơ may trở thành PHÚ BÀ chỉ sau một đêm, trời đất thương tình, lộc lá xung thiên, không cần dựa dẫm đàn ông

12 con giáp tử vi 02/05/2021 00:18

Theo tử vi 12 con giáp, dù có bờ vai đàn ông dựa dẫm hay không, 3 con giáp nữ ngoan cường này vẫn có thể tự lực tự cường, vươn lên trở thành phú bà, sống đủ đầy không kém ai trong năm 2021.

Tuổi Thìn

Trong 12 con giáp, con giáp nữ tuổi Thìn có bản tính độc lập, cứng rắn, không để cảm xúc chi phối hành động. Từ nhỏ, các cô Rồng đã là những đứa trẻ không phụ thuộc cha mẹ, tự học hỏi, tìm tòi trong cuộc sống. Khi trưởng thành, tuổi Thìn rất tự tin, ngoan cường, không cúi đầu trước khó khăn. 

Theo tử vi 12 con giáp, dù độc thân hay đã có đôi có cặp, Thìn vẫn không cần đàn ông nuôi, vẫn giữ cá tính độc lập. Từ đây đến cuối năm 2021, con giáp nữ tuổi Rồng sẽ gặp nhiều vận may, được Thần Tài chỉ sổ, việc làm công ăn lương được thể hiện rõ hiệu quả qua các dự án mới, cơ hội thăng chức tăng lương trong tầm tay. Đối với người đang mua bán nhỏ lẻ, duyên buôn bán khiến khách gần xa qua lại mua hàng tới tấp, đã đông lại càng thêm đông hơn, tiền của cứ thế ào ào vào như thác đổ. 

Cũng theo lá số tử vi, Thìn là con giáp bản lĩnh, có thể cùng chồng làm chuyện lớn, dạy con thành tài, vun vén gia đình hạnh phúc.

tu vi 12 con giap
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Phụ nữ tuổi Hổ từ bé đã sống luôn có nguyên tắc riêng, cá tính và bản lĩnh. Dù trong hoàn cảnh khó khăn đến thế nào, nàng giáp tuổi Dần vẫn giữ cá tính mạnh mẽ, phóng khoáng, yêu tự do, và không để ai ràng buộc. Theo tử vi, quý cô tuổi Dần khá thu hút cánh mày râu bởi cá tính không bao giờ khuất phục. Trong đời sống hôn nhân, người vợ, người mẹ tuổi Dần càng khiến chồng con tin tưởng, nể trọng.

Tử vi ngày mới cho hay, trong vòng 7 tháng tới, cát tinh chiếu mệnh, người tuổi Hổ mệnh nữ làm gì cũng suôn sẻ, thuận buồm xuôi gió. Nếu đang có ấp ủ hay dự định kinh doanh riêng, hoặc phát triển nghề tay trái, các nàng Hổ hãy thực hiện ngay trong thời gian này, chỉ cần kiên nhẫn, mọi nổ lực của Dần sẽ được đáp đền. Phú quý về tay, của nả ầm ầm vào nhà, gia đạo viên mãn là lá số tử vi đã an bài cho phụ nữ tuổi Dần từ nay đến cuối năm. 

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Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo lá số tử vi, phụ nữ tuổi Mão thẳng thắn, sống trung thực, sẵn sàng ra tay nghĩa hiệp, không bị khó khăn đánh gục. Đứng trước số phận khó khăn, Mão không bao giờ lùi bước, con giáp này luôn tự an ủi bản thân, lạc quan tìm lại sức mạnh để chiến đấu.

Theo tử vi hàng ngày, Mão là một trong số các con giáp nữ may mắn trong thời gian tới đây, khi được quý nhân là bạn bè lâu năm hoặc họ hàng xa giúp đở, chỉ điểm cơ hội làm ăn. Chỉ cần nhanh chóng chớp lấy thời cơ, Mão sẽ nhanh chóng có cơ hội phất lên trông thấy, thậm chí trở thành phú bà chỉ sau 1 đêm. 

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Ảnh minh họa: Internet

*Mọi thông tin trong bài viết đều mang tính tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả

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