3 con giáp tăng lương 'vù vù' trong tháng Chạp năm nay, bước vào giai đoạn 'đỉnh của chóp'

12 con giáp tử vi 16/12/2021 11:15

Tháng Chạp dần chạm ngõ, 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, công việc đến thời điểm "đỉnh của chóp".

Tuổi Dần

Những tháng trước đây, tuổi Dần đã một mình đối diện với sự khủng hoảng, và nhờ vậy mà họ ngày càng bản lĩnh hơn. Sắp tới, bất kể có làm việc gì thì tuổi Dần cũng sẽ tự mình bước qua tất cả, tận dụng những cơ hội tốt để thăng hoa cả tình lẫn tiền. 

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Bước vào tháng Chạp tới đây, tuổi Dần cũng như bao con giáp khác, vận may của họ sẽ có nhiều biến động. Nếu như người khác sợ gặp những điều không may, xui rủi, thì tuổi Dần lại may mắn hơn, họ lại có thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu. Đặc biệt, trong phương diện tài lộc và công việc lại càng may mắn hơn gấp bội. Ngày trước khó khăn thế nào không biết, nhưng từ tháng Chạp trở đi, tuổi Dần sẽ tìm được cơ hội phát tài, tình tiền mỹ mãn. 

Đầu năm 2022, tuổi Dần nếu như đã từng lên kế hoạch đầu tư phát triển bản thân, thì phải nỗ lực và cố gắng hơn, dốc sức toàn tâm toàn lực để đổi đời thì những năm tháng về sau sẽ thăng hoa đủ đầy. Đối với những người lập nghiệp, thì giai đoạn năm mới là thời điểm thích hợp để bắt đầu mọi thứ, khi tuổi Dần vẫn đang có sao cát tinh cao chiếu thì phải tranh thủ để thay đổi cuộc sống ngày càng đủ đầy hơn.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão vốn có tính cách hiền lành, sống tử tế và luôn biết cách giúp đỡ người khác, nhờ vậy mà xung quanh luôn có quý nhân phù trợ. Bất kể làm việc gì, tuổi Mão cũng sẽ thực hiện một cách trơn tru, hanh thông, dù có gặp trắc trở cũng chỉ là giai đoạn nhất thời.

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Bước vào tháng Chạp tới đây, tuổi Mão lại càng gặp được nhiều may mắn hơn. Ngày tháng trước, tuổi Mão là một trong những con giáp dễ gặp trắc trở, nhưng từ giai đoạn này trở đi, tuổi Mão làm gì cũng được thần tài và quý nhân chiếu cố. Cung Quan Lộc của tuổi Mão sẽ hanh thông vào đầu năm sau, vì vậy sắp tới tuổi Mão cần phải nỗ lực hơn, biết nắm bắt cơ hội hơn thì mới mong đổi đời. 

Năm 2022 sẽ là năm những người cầm tinh con mèo lấy lại được những gì đã mất. Đặc biệt, trong 3 năm tới, cuộc sống của tuổi Mão sẽ vạn sự hanh thông, thần tài luôn túc trực bên cạnh chiếu cố, cứ hết tiền thì lại có tiền, vận may, vận đào hoa, và những thứ vận tốt nhất trên thế gian này đều sẽ tề tựu bên cạnh tuổi Mão, giúp họ có cuộc sống viên mãn từ 5 đến 10 năm tới.  

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu vốn là con giáp vô cùng thông minh và biết kiên trì nỗ lực. So với những con giáp khác, sự "lì lợm" của tuổi Dậu còn hơn nhiều người, họ không ngại khó khăn, không ngại trắc trở, mà luôn tin rằng trong những tình huống có thể khiến họ trở nên gục ngã, lại càng giúp họ mạnh mẽ hơn.

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Bước vào giai đoạn tháng Chạp sắp tới, tuổi Dậu sẽ có vận may lội ngược dòng bất ngờ. Chưa tới một tháng nữa, tuổi Dậu sẽ có sao cát tinh cao chiếu, không những sự nghiệp thăng hoa mà tài vận cũng dồi dào. Có thể trong giai đoạn này, tuổi Dậu sẽ cảm thấy hơi mệt mỏi, vất vả, nhưng hãy nhớ rằng mọi nỗ lực của hiện tại đều có thể gặt hái được thành công gấp bội trong tương lai, muốn gì có đó, cuộc sống viên mãn vạn người mê. 

Đầu năm 2022, tuổi Dậu cũng là một trong những con giáp có khả năng tìm được cơ hội đổi đời. Chỉ cần không ngừng cố gắng nỗ lực, tin tưởng vào chính mình, chịu khó xông pha với tâm thế "liều ăn nhiều" thì xác định trong 5 đến 10 năm tới, cuộc sống đủ đầy mọi thứ. Đặc biệt, đối với những người kinh doanh, bây giờ có thể đang lỗ, nhưng qua năm sau, đối tác tiềm năng xuất hiện, giúp họ cải thiện được tình trạng, ngoài ra còn có quý nhân tạo điều kiện để tìm được hũ vàng đầu tiên.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Ảnh minh họa: Internet

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