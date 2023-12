3 con giáp tăng lương 'vù vù' trong tháng Chạp năm nay, bước vào giai đoạn 'đỉnh của chóp'

Tuổi Dần

Những tháng trước đây, tuổi Dần đã một mình đối diện với sự khủng hoảng, và nhờ vậy mà họ ngày càng bản lĩnh hơn. Sắp tới, bất kể có làm việc gì thì tuổi Dần cũng sẽ tự mình bước qua tất cả, tận dụng những cơ hội tốt để thăng hoa cả tình lẫn tiền.

Bước vào tháng Chạp tới đây, tuổi Dần cũng như bao con giáp khác, vận may của họ sẽ có nhiều biến động. Nếu như người khác sợ gặp những điều không may, xui rủi, thì tuổi Dần lại may mắn hơn, họ lại có thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu. Đặc biệt, trong phương diện tài lộc và công việc lại càng may mắn hơn gấp bội. Ngày trước khó khăn thế nào không biết, nhưng từ tháng Chạp trở đi, tuổi Dần sẽ tìm được cơ hội phát tài, tình tiền mỹ mãn.