4 con giáp 'giàu nứt vách đổ tường' khi bước sang năm Nhâm Dần 2022, cuộc sống xa hoa, tráng lệ đang đón chờ

12 con giáp tử vi 15/12/2021 09:00

Bước sang năm Nhâm Dần 2022, 4 con giáp dưới đây sẽ đổi đời nhờ có quý nhân đi theo sau phù trợ. Đây sẽ là 1 năm giàu sụ của những con giáp may mắn này.

Tuổi Ngọ

Dưới sự hậu thuẫn và dìu dắt của quý nhân, con giáp này đón rất nhiều cơ hội để làm giàu. Càng chịu đầu tư thì càng có lời nhiều, tích tiểu thành đại, sớm muộn gì cuộc sống cũng dư dả hơn thời gian trước.

Ngọ vốn là người có chí tiến thủ, bản chất thông minh, khả năng làm việc độc lập trong mọi hoàn cảnh nên thường chinh phục được nhiều dấu mốc đỉnh cao trong cuộc sống ngay ở giai đoạn tiền vận.

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Mặc dù tuổi Ngọ cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn trắc trở trước khi chạm tay tới thành công như bất cứ ai, nhưng nhờ bản lĩnh tuyệt vời của mình mà bản mệnh đều vượt qua một cách ngoạn mục.

Hơn nữa, con giáp này còn biết cách quản lý chi tiêu, quán xuyến tiền bạc rất tốt nên dần dà sẽ có tài chính ổn định. Người tuổi này không quản ngại gian khó, chịu lăn xả nên có thể vượt qua nghịch cảnh nhanh, rút được nhiều bài học đáng giá.

Chính nhờ những yếu tố này mà năm 2022 sẽ thực sự khởi sắc với người cầm tinh Ngựa. Thiên thời - địa lợi - nhân hòa đều có đủ, nếu bạn không tranh thủ nắm bắt cơ hội đầu tư để tăng lời lãi cho bản thân thì thật sự rất uổng phí đấy.

Tuổi Tỵ

Trong năm này, dù sóng gió nhiều nhưng cũng sớm qua, tuổi này có những ngã rẽ bất ngờ để thoát khỏi cơn nguy nan.

Nhờ đó, cuộc sống của bản mệnh ngày càng thăng hoa rực rỡ hơn về cả sự nghiệp lẫn tài lộc. Đặc biệt vào những tháng cuối năm, tuổi này khổ tận cam lai, không những được Thần Tài chiếu cố nồng hậu mà còn có quý nhân bên cạnh, làm gì cũng thuận lợi suôn sẻ, buôn bán “1 vốn 4 lời”.

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Năm 2022, nếu tập trung đầu tư, bạn chắc chắn sẽ gặt hái được thành công ngoài mong đợi, chuyện giàu có chỉ trong tầm tay. Đây cũng là giai đoạn mà con giáp này dần rũ bỏ những xui xẻo đã đeo bám họ thời gian qua.

Tuy nhiên, do vận khí trong năm có thăng trầm nên bản mệnh cũng phải chú ý trong chi tiêu. Cần có kế hoạch quản lý tài chính hợp lý, tránh tiêu hoang xài phí mà khiến tài khí hao tổn, thậm chí rơi cảnh nợ nần vay mượn.

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu trong năm Nhâm Dần 2022 có cơ hội rất lớn gặp được quý nhân, làm việc thông thuận, việc kinh doanh càng dễ có lời lãi lớn thu về túi. Đó là lý do bạn được chuyên gia phong thủy Mạch Linh Linh xếp ở vị trí hàng đầu trong số 3 con giáp giàu có nhất năm 2022.

Tiến vào năm Nhâm Dần, tuổi Dậu có ít biến động thăm trầm nên công việc làm ăn khá suôn sẻ, luôn được quý nhân đồng hành, không gặp trở lực nào quá lớn và bắt đầu bước vào giai đoạn tích lũy chờ thời bùng nổ.

Theo chuyên gia phong thủy Mạch Linh Linh, năm 2022 người tuổi Dậu sẽ được đền đáp xứng đáng cho những khó khăn trắc trở đã phải trải qua trong năm 2021 trước đó.

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Đặc biệt, trong những tháng đầu năm Nhâm Dần, tuổi này sẽ gặp được nhiều may mắn, sự nghiệp có những bước tiến xa, có khả năng làm giàu, những năm tháng về sau không lo cơm áo gạo tiền.

Nhiều cơ hội làm giàu mở ra trước mắt, nếu chịu chuẩn bị trước, giữ tâm lý cởi mở và khoáng đạt thì bản mệnh sẽ có cơ hội phất lên nhanh chóng, gỡ gạc được những tổn thất của năm 2021.

Với bản tính sự thông minh và tháo vát, bạn sẽ không gặp quá nhiều khó khăn trong việc bám theo mục tiêu, gặt hái được những thành công bản thân vẫn luôn mơ ước. Mặc cho cuộc sống phía trước có gian nan thế nào, họ cũng không bao giờ lùi bước, luôn xông pha để tìm cho bằng được.

Tuổi Thân

Năm 2022, sự nghiệp của người tuổi Thân có những bước phát triển nhất định, song do phạm phải Tam Tai nên chưa được như ý muốn.

Về tài lộc, tuổi Thân có thể gặt hái được kha khá thành công song chớ dại mà thực hiện những việc có liên quan đến phi pháp. Tiền đó có đến cũng sẽ nhanh chóng rời đi mà thôi.

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Vận hạn liên miên khiến Thân còn dễ bị trầm cảm. Trạng thái tinh thần của con giáp này khá bất ổn. Tuy nhiên, với người đã kết hôn hoặc đang yêu, mặt tình cảm vững chắc sẽ giúp bạn hóa giải bớt điều này. Người tuổi Thân tránh ở một mình khi áp lực, căng thẳng kẻo nảy sinh suy nghĩ tiêu cực.

Tài chính trong năm Nhâm Dần tuy kiếm được song cũng mất nhiều. Lời khuyên cho con giáp này là không nên đầu tư lớn. Với các con giáp đã kết hôn, nên chia tiền làm các khoản nhỏ và giao đa số cho bạn đời quản lý.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Ảnh minh họa: Internet

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