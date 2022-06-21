3 con giáp nữ trời sinh đã có số làm đại gia, sau khi kết hôn được chồng yêu chiều

12 con giáp tử vi 21/06/2022 08:00

Trong 12 con giáp, 3 con giáp nữ này có số giàu sang, phú quý và sung sướng nhất.

Tuổi Tỵ

3 con giáp nữ trời sinh đã có số làm đại gia, sau khi kết hôn được chồng yêu chiều - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nữ tuổi Tỵ là người rất độc lập, tháo vát. Họ có thể chăm lo chu toàn cho các thành viên trong gia đình từ người già đến trẻ nhỏ mà không cần chồng phải bận tâm.

Không chỉ đảm việc nhà, nữ tuổi Tỵ còn có khiếu kinh doanh và có tư duy tài chính rất tốt. Họ luôn biết cách quản lý tiền bạc trong nhà sao cho vẹn tròn, đầy đủ và ngăn nắp nhất. Đương nhiên, nhìn bề ngoài mạnh mẽ vậy thôi chứ thực chất trong lòng họ rất mềm yếu, ai lấy được họ nhất định phải nâng niu, thương yêu họ.

Tuổi Dậu

3 con giáp nữ trời sinh đã có số làm đại gia, sau khi kết hôn được chồng yêu chiều - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nữ tuổi Dậu thường rất thông minh, chỉ cần một ánh mắt thôi đã đủ để họ đọc được suy nghĩ của đối phương. Họ trời sinh đã là báu vật của gia đình, được bố mẹ chiều chuộng, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, có gì tốt nhất đều dành hết cho họ.

May mắn hơn nữa là nữ tuổi Dậu một khi gặp được tình yêu đích thực của đời mình và kết hôn, cuộc sống tình cảm giữa 2 người sẽ càng tốt đẹp hơn. Vợ chồng đôi khi cũng xảy ra mâu thuẫn đấy nhưng mọi thứ sẽ nhanh chóng được giải quyết, không ai nhớ lâu thù dai. Đã vậy, nữ tuổi Dậu còn rất có chính kiến. Ngay cả khi đối diện với vấn đề muôn thuở là mẹ chồng nàng dâu, họ cũng có cách thức riêng giúp gia đình luôn hòa thuận, hạnh phúc.

Tuổi Dần

3 con giáp nữ trời sinh đã có số làm đại gia, sau khi kết hôn được chồng yêu chiều - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Nghe đến tuổi Dần, nhiều người sẽ nghĩ đây là một con giáp rất hung dữ, máu chiến nhưng trên thực tế, người tuổi Dần lại có nội tâm dịu dàng, hiền lành.

Người tuổi Dần rất bao dung, hiểu chuyện bởi thế nên người chồng nào mà không biết trân trọng họ thì coi như thiếu mất một đôi tay. Nữ tuổi Dần sẵn sàng dành cả cuộc đời cho gia đình. Họ hy sinh nhiều nhưng đôi khi không được đền đáp xứng đáng, dẫu vậy họ không lấy thế làm buồn. Nhìn chung, nữ tuổi Dần là hình mẫu lý tưởng về đức hy sinh và cống hiến.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

3 con giáp phất lên nhanh chóng trong 2022: Xóa sạch nợ nần, tiền tài vào như lũ

3 con giáp phất lên nhanh chóng trong 2022: Xóa sạch nợ nần, tiền tài vào như lũ

Khoảng thời gian khó khăn đã qua, 2022 là năm 3 con giáp này sang trang mới của cuộc đời.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi may mắn 3 con giáp nữ giàu có con giáp có đủ tiền tài danh vọng

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 26 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 21 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 11 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 11 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 9 giờ 37 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 11 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 11 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 11 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 26 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 12 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục